El CB Lanzarote Puerto del Carmen ya conoce el sabor de la derrota esta temporada tras caer en el tinerfeño Municipal del Barrio de la Salud ante el Balonmano Santa Cruz de Tenerife (34-25) en partido correspondiente a la octava jornada del grupo A de la División de Honor Plata Femenina.

El equipo de Juanmi Pérez llegaba a Tenerife con sensaciones raras y sin las internacionales paraguayas, Fernanda Luján Insfrán y Delyne Leiva. Y el equipo pagó la neblina reinante en algunos despachos.

Las tinerfeñas, a pesar de contar con una es cuadra limitada, solo jugaron nueve jugadoras, se pusieron por delante en el marcador tras diez minutos de partido, llegando al descanso con cierta placidez (17-12). Ya no abandonarían la ventaja. Las tiñoseras lo intentaban pero resulta complicado cuando la cabeza va por un lado y las piernas por otro.

Paula Martín fue la máxima anotadora de las locales con doce goles. Entre las aurinegras hasta tres jugadoras con seis goles cada una, Atteneri Morales, Mónica Cabrera y Carla Rodríguez.

Con esta derrota, el CB Lanzarote Puerto del Carmen pierde el liderato y se sitúa segundo tras Carballal, con catorce puntos, siete victorias y la derrota de esta semana.

El entrenador tiñosero, Juanmi Pérez, manifestaba que con la semana que hemos tenido hemos llegado al partido con demasiados temas alrededor, hemos luchado hasta el final, lo hemos intentado pero no se ha podido hacer nada porque las cabezas estaban en otro sitio. Empezamos ambos equipos con seis cero, ellas tenían pocos cambios pero con un buen equipo, con todos los puestos bien cubiertos. A nosotros no nos salía nada, estábamos sin ideas y fallando bastantes lanzamientos, ellas fueron superiores desde el principio. Semana y partido para olvidar, esperemos que la próxima semana estemos mejor pero nos vamos bastante dolidos porque no creo que no llegamos a competir como sabemos”, concluye el entrenador aurinegro.

En la próxima jornada, el sábado, 18 de noviembre, a las 19:00 horas, hora canaria, el equipo tiñosero visita la cancha del Oliveira & Faro Saeplast Cañiza, equipo que llega a ese partido tras empatar a 21 en su visita al Porriño, último clasificado. Cañiza marcha undécimo con cuatro puntos y tras haber cosechado hasta el momento una victoria, dos empates y cinco derrotas.

Ficha Técnica

Balonmano Santa Cruz de Tenerife (34): Andrea Garrido, María Adina Guidoarca (3), Paula Martín (12), Andrea Guerrero (2), Viktoriia Mykhailenko, Alexia Picas (7), Cristina Chaxiraxi Lorenzo, Hanna Yashchuk (9) y Scoolyn Mara Córdova (1). Entrenador: Octavio Raúl Pérez.

CB Lanzarote Puerto del Carmen (25): Cristina Mazaira, Carolina López, Cristina Betancort (4), Suely Pinto Spencer (1), Lucía Betancort (1), Atteneri Morales (6), Mónica Cabrera (6), Romina Machín (1), Carla Rodríguez (6), Zaida Armas y Aitana Brito. Entrenador: Juan Miguel Pérez.

Parciales cada 5 minutos: 3-3, 8-5, 11-7, 13-9, 15-10, 17-12 (descanso) 19-14, 22-17, 23-19, 26-20, 28-23, 34-25 (final)

Árbitros: Carlos Rodríguez y Samuel Alonso. Excluían en las locales a Andrea Garrido, Paula Martín, Andrea Guerrero, Alexia Picas y Scoolyn Mara Córdova. Entre las tiñoseras a Mónica Cabrera (2) y a Romina Machín.

Incidencias: Pabellón Municipal del Barrio de la Salud. Partido correspondiente a la octava jornada del grupo A de la División de Honor Plata Femenina.