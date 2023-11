Acompañado por el estruendo de los cencerros de sus compañeros de equipo del Club Deportivo Kabrankeros, el grancanario José Bordón paró el cronómetro en la línea de meta de la 360º The Challenge Gran Canaria en Tejeda en 61 horas, seis minutos y 36 segundos, lo que le sirve para, en su debut en esta prueba, ser subcampeón en categoría masculina y tercero en la general tras el rumano Claudiu Belentoui —que llegó con cuatro horas y 40 minutos de ventaja— y la francesa Claire Bannwarth, que fue segunda en la general al cruzar la meta dos horas y media antes.

Tal fueron las energías dadas por sus compañeros de equipo en Tejeda que Bordón, tras 269 kilómetros de carrera y más de 14.000 metros de desnivel en sus piernas, se animó a bailar El caballito de palo de Joseph Fonseca e, incluso, fue manteado por sus amigos, entre los que se encontraba su compañero de equipo Javier Blanco, que llegó a liderar la prueba pero se vio obligado a abandonarla el jueves al mediodía.

"Me voy a comer una palmera que ya tengo reservada por ahí y voy a intentar ducharme sin llorar porque tengo los brazos raspados" admitió el corredor de Ingenio, de 36 años, tras su primera 360.

"Salí tranquilo, me fui probando y me fui sintiendo cómodo...y aquí estamos", explicó tras la carrera con una sonrisa que le ha acompañado en muchos momentos del recorrido. Ello a pesar de que, como admitió, este resultado no estaba en su cabeza antes de iniciar la competición, pero una vez esta empieza, el terreno pone a cada participante en su lugar. "La sorpresa fue cuando iba subiendo a Acusa y me veía rodeado por gente muy fuerte. Ahí pensé, me estoy equivocando, no sé cuánto voy a durar... pero por sensaciones me iba encontrando bien para mantenerles el ritmo", subrayó.

Bordón señaló que para él, una de las claves de esta prueba, ha sido la competición durante la noche, para la que se había preparado haciendo entrenamientos para controlar su tolerancia a la falta de descanso. Al igual que los dos primeros clasificados, tampoco había dormido durante el día y medio que estuvo compitiendo, aunque admitió que esto le hizo sufrir durante la mañana del viernes. "Fue el único momento de sufrimiento, iba un poco cascado de sueño, pero se me quitó en cuanto la cafeína hizo efecto".

Por último, agradeció a sus amistades, familiares y pareja que le acompañaron durante toda la carrera. "Han estado conmigo y me han estado mandando mensajes de ánimo en todo momento", concluyó Bordón, primer canario en cruzar este año una de las pruebas más exigentes del panorama internacional del ultra-trail running, como muestra que de los 84 corredores que tomaron la salida, 59 hayan abandonado la prueba (55 atletas de categoría masculina, dos de categoría femenina y dos relevistas).

Esteban García y Francisco Estévez ganan la categoría de relevos

Este sábado también ha entrado en meta el relevo conformado por los canarios Esteban García y Francisco Estévez. Los dos atletas canarios se alzan con el triunfo en esta categoría, que se estrenaba este año en la 360, con un tiempo de 75 horas, nueve minutos y 44 segundos. No pudo concluir el otro relevo, de Iker Karrera y Zigor Iturrieta, que se retiró de la competición después de que el primero dejara la competición el primer día en Cercados de Espino, en torno al kilómetro 100 del trazado.

La competición continúa ya que, hasta el mediodía de este sábado —aparte del relevo— son ocho los corredores que han entrado en meta, por lo que quedan todavía 15 atletas que tendrán hasta las 14.00 horas de mañana domingo para llegar a Tejeda. Este sábado a las 3.18 de la mañana concluyó su octava 360º The Challenge Gran Canaria el italiano Luca Papi, único finisher de todas las ediciones celebradas, y que en este 2023 ha sido tercero en la categoría masculina con 66 horas, 18 minutos y 11 segundos. Ya por la mañana finalizaron los franceses Sylvain Chapays (cuarto masculino con 71 horas, 45 minutos y 46 segundos, primera vez que concluye esta carrera) y Stephane Higueret (quinto masculino con 72 horas, 46 minutos y 28 segundos en la quinta vez que finaliza esta prueba), el búlgaro Pirin Galov (sexto masculino con 73 horas, 32 minutos y 3 segundos, tercera 360 que acaba), y el italiano Marco Gubert (séptimo masculino con 74 horas, 21 minutos y 2 segundos, tres veces finisher).

En categoría femenina sigue en segunda posición la eslovaca Soňa Kopčoková —a unos 40 kilómetros de meta al mediodía de este sábado en dirección a la base de vida de Fontanales— y la húngara Szilvia Lubics, quien está a unos 60 kilómetros de meta.

Mientras, en categoría masculina, está previsto que lleguen a Tejeda durante la tarde de este sábado los locales Ignacio García del Castillo, Alfredo Vila, Eduardo Falcón y Yeray Rodríguez, así como el irlandés Eoin Keith, los italianos Giancarlo Callisardi y Vittorio Bienvenuti, y el británico Jonathan Burnhams. Tras ellos, siguen en carrera Raúl González, Juan González, Alberto Mansilla, Attila Kele y Marco Antonio Martínez. El seguimiento de la posición del GPS todos y cada uno de los participantes que continúen en carrera se puede hacer a través de la web https://chronorace.tracktherace.com/es/eventos-deportivos/trail-running/360-the-challenge-gran-canaria/carreraV. Además, cada día se publican en las redes sociales de 360º The Challenge Gran Canaria actualizaciones de la carrera.

