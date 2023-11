Gran Canaria es un paraíso no solo para el turismo tradicional, también para la práctica deportiva. Con un clima primaveral durante prácticamente todo el año, con 25 grados de temperatura en pleno mes de noviembre y con el estado del mar en perfectas condiciones se convierte en un lugar idílico para competiciones como la Gran Canaria PRO-AM 2023, que se celebra en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

Una playa de Las Canteras que vuelve a convertirse en el escenario para coronar a seis campeones del mundo, en categorías femenina y masculina, de SUP Surfing Open, SUP Surfing Junior y SUP Longboard de la Association Paddlesurf Professionals World Tour en la modalidad de olas. Una cita deportiva que contará con más de 60 de los mejores deportistas de 18 países de esta modalidad, varias pruebas populares para los aficionados locales y un programa de actividades durante toda la semana.

Desde que se comenzó a realizar el campeonato en Gran Canaria, se han disparado el número de escuelas de esta modalidad deportiva, ya que de tres escuelas hace cuatro años, se ha pasado a tener más de una quincena en la Isla, apostando, a su vez, por un deporte emergente y más accesible a la sociedad tras el desarrollo del mercado de tablas Inflables, abaratando el coste y facilitando la logística del deporte. Además, en la zona del evento se contará con una piscina de la APP con la intención de acercar el deporte a los espectadores. Allí pueden montarse en una tabla y probar el deporte.

La 'rider' canaria Iballa Ruano Moreno, campeona de Europa y subcampeona del mundo con la selección española de Paddle Surf, poseedora de ocho títulos mundiales en windsurf, buscará hacerse con el triunfo en su casa y subir a lo más alto del pódium. Ruano, que con 46 años, sigue compitiendo al más alto nivel, sigue demostrando en cada campeonato su calidad y su clase, siendo todo un referente para cualquier atleta por su preparación, persistencia, competitividad y compromiso con el deporte y el equipo.

Las japonesas Kaede Inoue, con la intención de revalidar el título conseguido en 2022, y Sakura Inoue vuelven a aterrizar en Gran Canaria como máximas rivales de la deportista de Pozo Izquierdo. También hay que tener en cuenta a la argentina Luchy Coseleto, segunda el pasado año y que este 2023 es una gran amenaza tanto para la canaria como para las japonesas. Mientras que el cuadro masculino, el francés Benoit Carpentier, ganador el pasado año, el brasileño Wellington Reis, y el japonés Taka Inoue, por su parte, tratarán de repetir su gran actuación de 2022 para alzarse con el gran premio en La Cícer. Aunque no hay que olvidarse de los españoles Guillermo Carracedo, Juan de los Reyes, Dario Ojeda y el alemán, nacido en Gran Canaria, Morita Mauch.

El Gran Canaria Pro-Am de la APP World Tour, que se celebrará en las zonas La Cícer y El Lloret de la playa de Las Canteras entre los días 21 y 28 de noviembre, se presentó en la mañana de este lunes en la sede de Turismo de Gran Canaria, con la presencia del consejero de Turismo, Carlos Álamo; el CEO de la Association Paddlesurf Professionals (APP), Tristan Boxford; y el organizador de la prueba, Björn Dunkerbeck.

Carlos Álamo destacó el valor promocional de un campeonato de talla internacional que permite que Gran Canaria sea conocida como una referencia en el mundo del surf. "Es un orgullo que la Playa de Las Canteras, concretamente La Cícer y El Lloret, vuelvan a estar en los ojos que verán el campeonato del mundo a través de los medios de comunicación".

Además, el consejero destacó que "esta disciplina cada vez tiene más auge en Gran Canaria. Son muchos los turistas que llegan a Gran Canaria para practicar alguna modalidad deportiva, especialmente para alguna actividad vinculada al mar y a las olas y este campeonato, en un deporte que es parte del ocio turístico, permite que Gran Canaria sea conocido como uno de los destinos más atractivos para el interés deportivo en todo el mundo".

Aridany Romero señaló que "en el Instituto Insular de Deportes tenemos una visión multidisciplinar, donde todas las modalidades y disciplinas cuentan con nuestro apoyo. En este caso hablamos de una disciplina que está creciendo y consolidando su oferta, en la que, además, participan deportistas de contrastada trayectoria, que han destacado en otros deportes también relacionados con el mar y las olas, como Iballa Ruano".

Romero recordó que "una Isla como la nuestra, con más de 860.000 habitantes y que cuenta con grandes deportistas debe invertir y ayudar a toda la comunidad. Por eso es necesario tener una mirada amplia, apoyar estas disciplinas que además nos colocan en el mundo y ofrecen nuestra mejor imagen, en este caso la del litoral más preciado de nuestra capital".

Por su parte, Tristan Boxford indicó que "es Increíble estar de vuelta en Gran Canaria con la Gran Canaria PRO-AM. Todos los años ha sido espectacular reunir a la comunidad de paddle surf en un sitio tan bonito como es la playa de Las Canteras para coronar a los campeones mundiales". Además, añadió que "contamos con los mejores atletas del mundo y ahora mismo el deporte está creciendo mucho globalmente, especialmente en Asia donde tenemos varios campeones y muy jóvenes"

Björn Dunkerbeck explicó que "esta es la sexta edición del Campeonato del Mundo de Paddle Surf, la cuarta que se celebra en la Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. El mejor escenario para celebrar este evento, porque no hay ninguna capital europea que tenga olas tan buenas como las que tenemos aquí". Además, añadió que "es un lujo el clima que tenemos aquí en la Isla, que nos va a permitir tener un gran éxito. Estamos muy contentos de volver a celebrarlo y que se proclame aquí a los campeones del mundo en las categorías masculina, femenina y junior".

La isla de Gran Canaria se estableció como sede de una de las prueba del circuito de la Asociación de Profesionales del Paddle Surf (APP) en 2018. La APP cuenta con ocho sedes en la actualidad, que acogen algunas de las distintas modalidades de la competición. De esta manera, la playa de Las Canteras a convertirse en el epicentro mundial del Stand UP Paddle y en esta ocasión es la única prueba de este año del circuito en olas, lo cual asegura la convocatoria de los mejores del mundo en esta modalidad.

La Gran Canaria Pro-Am 2023 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; Water Speed; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria; School Surf-Windsurf-SUP; Universidad del Atlántico Medio y Volkswagen Comerciales.

Igualmente dado el nivel de la prueba, el Diario AS y las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partner de la prueba.

Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web www.sup-grancanaria.com, y de las redes sociales @appworldtour; @Gran Canaria Pro-Am SUP Challenge y @gc_paddle surf.