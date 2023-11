La playa de Las Canteras vivió una nueva jornada de una competición internacional que empieza a subir de intensidad, al saltar al agua los ridders más experimentados y coronar al nuevo campeón del mundo en la categoría PRO Junior 18 masculina. El japonés Kapono Fukuda, revalida título y mantiene el cetro que ya consiguió en 2022, otorgando el cuarto título de este evento naútico a Japón. El otro gran protagonista de esta final, el gaditano Enrique Pérez, comenzó con fuerza su actuación, pero su contrincante tuvo un ritmo trepidante manteniendo alta su puntuación, mientras que a Pérez le faltó tiempo para completar una maniobra que le permitiese arañar los 3.34 puntos con los que le adelantó Fukuda.

Junto a esta esperada final y con una ola que requiere demostrar habilidades frente a un jurado que puntúa cada detalle, debutaron las categorías masculinas y femeninas de la modalidad reina SUP Surf. Entre las protagonistas, las 11 féminas representando a 6 países (Japón, Argentina, España, Francia, Brasil y Alemania) donde la argentina Luchy Cosoletto y la española y local Iballa Moreno, demostraron una clara superioridad frente al resto, siendo las ridders que mejor puntuaron en los diferentes heats, pasando a cuartos de final donde estarán también las japonesas Kaede y Sakura Inoue, las francesas Camille Dubrana y Marine Kerdreux y Alba Alonso Frey, otra española que dio guerra en el segundo round, lo que le permitió entrar con las mejores.

En esta misma categoría masculina, los 16 representantes de Francia, Brasil, Japón, Perú, Dinamarca y España completaron dos rounds, donde los ridders brasileños consiguieron las puntuaciones más abultadas, por encima de los trece puntos. Dos españoles consiguen entrar en la fase que decidirá los clasificados para cuartos de final, que si se cumplen las previsiones meteorológicas, la organización prevé se dispute este próximo domingo,

Y es que los últimos compases de este mundial se celebrarán en la zona del Lloret de la playa de Las Canteras, lugar en el que se esperan mejores olas el próximo domingo, motivo por el que la APP, entidad organizadora internacional, ha decretado dos días de espera para que la ola entre con mayor fuerza, dando mayor espectacularidad a este evento que cada día atrae a más público que puede seguir cómodamente, y en primera línea, a los mejores del mundo en la disciplina de paddle surf.

