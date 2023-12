Juani Finoli: "Nuestro objetivo es mantener abierta la puerta de la clasificación de la Champions"

Juani Finoli fue el último en llegar a la disciplina del Guaguas para cubrir el enorme vacío que su buen amigo Maxi Cavanna había dejado en la sala de máquinas del conjunto amarillo, tras su marcha rumbo a China por un ofertón irrechazable que dejaba a Sergio Miguel Camarero con un solo colocador en el equipo, Io De Amo. La imposibilidad de conseguir la liberación de Ángel Trinidad llevaba a la directiva insular con su presidente Juan Ruiz a buscar una alternativa de nivel que derivó en el fichaje relámpago del armador argentino.

El propio jugador relata los entresijos de la negociación con su nuevo club: “Estaba jugando en Rumanía en un equipo bastante interesante (SCM Cracovia), pero tenía ganas de un cambio, se dio lo de Maxi (Cavanna) y cuando me enteré, porque nosotros somos muy buenos amigos, le escribí para saber lo que había pasado, me comentó lo de la oferta importante que había tenido en China y en aquel momento no me imaginé venir aquí. Dos semanas después de aquella conversación me contactó el club y lo vi con buenos ojos. Maxi me comentó como era la situación acá y tratamos de hacer todo lo más rápido posible, encontramos la manera de que me dejaran ir y acá estoy después de una semana de locura”.

“Desde el primer día que llegué el club me trató muy bien, me recibió el presidente en el aeropuerto y los chicos me acogieron de la mejor manera”, relata Finoli quien debutaba el pasado sábado en casa ante el Villena Petrer valenciano, al que derrotaron por 3-0 y ya se encuentra preparado para jugar mañana en la Champions ante el Jihostroj Ceske Budejovice checo (19.30 horas).

El argentino ya está advertido de como se las gasta Sergio Miguel Camarero en los entrenamientos: “Me han comentado los chicos que al profe le gusta entrenar mucho, a mi es algo que me agrada, sólo he hecho tres entrenamientos pero hasta el momento me siento muy bien”.

Jugar en un equipo que tiene prohibido perder

Feliz desde el primer día de su llegada a la Isla, ya que "la calidad del lugar y de la gente se asemeja mucho a como somos los argentinos”, está motivado por tener la oportunidad de jugar para un club en el que perder está terminantemente prohibido, para él "no hay cosa mejor que poder jugar en un club que quiera ganar todo lo que juega, no hay cosa más linda, vivo para esto y para el deportista de alto rendimiento es un plus”.

En cuanto a su estilo como colocador, Finoli afirma que tiene “un estilo argentino similar al de Maxi, me gusta jugar rápido, ser agresivo, me gusta hacer puntos, somos aguerridos, después es más lindo que la gente que me ve jugar destaque cuales son mis puntos fuertes, pero me defino como un armador guerrero que quiere pelear por todo y que trata de ganar todo lo que tengo por delante”.

De su compañero de posición Io De Amo, quien hasta hace dos temporadas jugaba en el rival de la Champions de este miércoles, asegura que “no lo conocía y me parece que es otro armador de alto nivel". "El profe nos dijo en una charla que tuvimos con él que lo que más le importa es que tengamos una buena relación, que ambos podemos jugar en cualquier partido durante todo el campeonato y tienen que estar listos en cualquier momento para aprovechar la oportunidad”, desveló. De su compañero destaca que “es un gran armador, tiene mucha experiencia, jugó en el exterior y eso le da una calidad al equipo que no se ve en todos los lugares, porque por lo general todos los clubes importantes suelen tener un armador importante y otro que acompaña, mientras que en este club se tienen varios jugadores importantes por rol, en todas las posiciones”.

Centrado ya en el duro compromiso de mañana ante el Jihostroj Ceske Budejovice, Finoli tiene claro que: “Mientras sigamos teniendo la posibilidad de clasificarnos nosotros vamos a creer al 100% porque ese es nuestro objetivo, seguir manteniendo abierta la puerta de la clasificación. Lo importante es focalizarnos en los entrenamientos que tenemos para llegar al partido preparados y ganar, ya después iremos afrontando el resto de los partidos, hay que ir paso a paso para encontrar el ritmo de juego. Es un objetivo importante, difícil, pero pienso que este equipo tiene calidad suficiente para lograrlo”.

En cuanto a su percepción desde fuera sobre lo que le falta al equipo para sumar su primera victoria en la fase de grupos de la Champions, admite que “pude ver un poco el partido ante los alemanes, ese día jugaba yo también, pero al terminar pude ver el final en casa, hinchando ya por el equipo, pero en este nivel tan alto creo que la diferencia la marcan al final los detalles y tenemos que enfocarnos en eso, porque el equipo tiene un nivel alto y si nos enfocamos en los mínimos detalles podemos lograr la primera victoria en la fase de grupos de la Champions”.

Lo que tiene claro es que para lograr vencer a los checos y a cualquier rival que les visite en el CID “estaría bien que la hinchada nos acompañe siempre, porque ellos son un jugador más, cuando acompaña se le hace todavía más difícil al equipo que viene, esperamos que en este partido tan importante la gente acompañe porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para darles una alegría”.