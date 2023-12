El arbitraje como terapia curativa. Reparadora del alma y el cabello. El juez de los folículos. Rayco Marrero García (Las Palmas de Gran Canaria, 41 años) es educador social y forma parte de la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular (FIFLP). Del arbitraje dio el salto al mundo empresarial para convertirse en el terror de los calvos.

Su historia se resume en el eslogan ‘roja a la calvicie’ y ‘roja a la marginación social’. Regenta Estenuvo Health Group tras acometer una inversión de 35.000 euros y reparó las deficiencias capilares de famosos como Deivid, asesor de Luis Helguera en la dirección deportiva de la UD, Héctor Ramírez, presidente del Tamaraceite, o rostros del mundo del espectáculo como Roberto Herrera o el cantante y exjugador Tutto Durán.

«Aterricé en el arbitraje de casualidad y por la insistencia de mis padres. De jugador, competí hasta la Regional. Hablaron con José Luis, delegado de Arucas, y arranqué con 21 años. Me enganchó desde el minuto cero. Fue una época de crecimiento personal y me brindó la manera de enfocar el trabajo con personas con problemas mentales. Fue clave en la construcción de mis valores y principios», detalla el empresario.

Considera a Alejandro Hernández Hernández como el Messi del arbitraje. «He vivido seis promociones a Segunda, incluso llegué a arbitrar el Huracán-Logroñés tras la lesión de Juan Luis Pulido [ahora en Primera]. Ese día demostró que el concepto de resiliencia lo tiene tatuado a fuego, mira que le echaron mierda a ese hombre».

Rayco García colgó el silbato en un Las Palmas Atlético-Vera. Y del césped al despacho. «Me lo ofrecieron; quería seguir vinculado al Comité de Árbitros. Pedro Díaz Batista, actual presidente, me brindó la posibilidad y partí con el reto de encauzar a los árbitros noveles». Habla del caso Negreira sin tapujos. «Es complicado, huele mal. Las pruebas están ahí. Pero hasta que no llegue una sentencia judicial. Dicen que cuando suena el río...Creo en la justicia, pero no solo pasa en el arbitraje. Ahora solo piensan en el dinero. Pongo la mano en el fuego por el colectivo arbitral. A nivel social nos tienen como ogros, de lunes a jueves estamos encerrados en las cuevas y luego piensan que salimos a joder a los equipos. Recuerde que jugamos bajo el error, siempre seremos el enemigo, pero formamos parte del fútbol y del juego».

Aplicar la justicia en el verde y acabar con las etiquetas con los enfermos mentales. La doble cruzada de Rayco. «Ya me decía mi madre, que cuando te dedicas a lo social, o eres perro flauta o Che Guevara. Me tocó ser Che Guevara. Tengo la anécdota de un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo. Un amante del fútbol que pasó de pitar en la liga interna de centros de día a estar en el Comité Técnico. Dio una charla y cómo enfocaba su enfermedad, cómo el arbitraje le permitió salir de su crisis. Pita partidos de la UD en ligas con jugadores con discapacidad. El título de la ponencia jugaba con la ‘locura’ y el ‘lo cura’».

Enamorado de las causas perdidas, incide en la importancia del arbitraje para interpretar las emociones. «El árbitro es una gestionador de emociones». Y en este universo, Hernández Hernández es el rey. «Físicamente es un caballo y cuenta con todas las condiciones para convertirse en uno de los mejores del mundo». También admira de forma frenética a Juan Luis Pulido y a José Enrique.

Técnicas y precio

Rayco Marrero García recurrió a la intervención capilar en Turquía hace tres años. «Me opero y nos confinan. Pité un Las Palmas Atlético-San Fernando y nadie protestó. Comentaban mi cambio de look. Cuatro jugadores me advirtieron que querían ponerse pelo. Comencé a gestionar viajes a Estambul de forma altruista. Miré el móvil y lo tenía lleno de calvos. Me percaté de que había una vía de negocio. De la Federación no cobro, el dinero ata y a mí solo me ata mi mujer», bromea. Lleva un año y medio con la empresa capilar Estenuvo tras pedir la excedencia.

Detalla el protocolo. «Se hacen unas fotos y el equipo médico cataloga si eres candidato o no. Miran la zona donante, que es la materia prima y está en la zona lateral. Con la estimación de cuántos folículos, si convence al paciente, se miran fechas a Estambul».

Sobre los precios, aclara que «depende de la técnica». «Hay dos: la HI y la FUE. La primera es más precisa y la segunda, le rapan e implantan el máximo. Son 2.100 euros con tres noches de hotel, desayuno, medicación post-operatorio. Hay una fase de caída, y al tercer mes, crece. No vas a Turquía te toca Harry Potter y sale el tupé. A los seis meses ya empiezas a pensar en el secador». Árbitro, directivo y empresario. «Todo se lo debo a mi mujer Macu». El colegiado de los fonículos del corazón eterno.