La carrera solidaria San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria no solo ha tirado la casa por la ventana con el nuevo reto de llegar a los 10.000 corredores/as solidarios, sino que la organización y sus deportistas están dispuestos a todo. Este domingo la carrera más icónica de Las Palmas de Gran Canaria se ha "tirado por un puente" para captar participantes, demostrando que no hay miedo a nada si el fin es lograr más recaudación para sus ONGs y sus proyectos sociales en Canarias.

En su iniciativa 'Experiencia San Silvestre', el equipo organizador de la carrera recorrió la isla para realizar su primer 'secuestro exprés' de esta edición, que ha llevado a uno de sus participantes a lanzarse al vacío por la prueba. Con la colaboración de Mojo Picón Aventura, el primer aventurero ha sido Víctor Ortega, que fue 'abducido' en la zona de Guanarteme para vivir al máximo la experiencia San Silvestre. No dudó un segundo en comprometerse con la carrera, por lo que el equipo lo trasladó al destino sorpresa donde la adrenalina ya le estaba esperando. Aunque ha asegurado que los nervios no faltaron, Víctor Ortega se lanzó en puenting con Mojo Picón Aventura, poniendo al límite las emociones y dejándose llevar por la energía San Silvestre. No será el único, Víctor Ortega ha sido solo el primero de esta iniciativa, que cada domingo saldrá nuevamente a la calle para 'capturar' a personas que lleven la camiseta San Silvestre de cualquiera de las ediciones o que se comprometan sin titubeos a unirse a esta aventura deportiva. Aún quedan dos oportunidades para vivir una nueva experiencia activa, que captará a los corredores y los trasladará al lugar de la aventura, que se mantendrá en secreto hasta que lleguen al destino. Una vez finalizada, el vehículo los llevará nuevamente de vuelta al lugar donde fueron sorprendidos. Coasteering, bautizos de buceo, rutas en la naturaleza... cada domingo la San Silvestre LPGC presentará una nueva locura sorpresa hasta la fecha de la carrera. La 'box' del corredor ya tiene fecha Los días 27, 28, 28 y 30 de diciembre, de 10.00 a 20.00 horas la San Silvestre cita a sus participantes en el Estadio de Gran Canaria para entregar este pack con un encuentro de corredores/as en su parking anexo. Para los corredores solidarios/as d la zona sur también se ha preparado una opción de entrega exclusiva para los códigos postales de la zona, que habilitará un espacio en el Salón Ateneo Municipal de Vecindario (C/ Colón 18) el día 26 de 11 a 20 horas para mayor comodidad de los participantes y evitar desplazamientos. Con el reto de alcanzar los 10.000 participantes, la San Silvestre LPGC tiene abiertas las inscripciones hasta el próximo 24 de diciembre o hasta completar aforo, además de facilidades para la inscripción presencial en toda la red de gimnasios MacroFit. La ciudad de Las Palmas despide el año con la carrera San Silvestre más solidaria y sostenible de la historia En cada centro MacroFit habrá personal para ayudar a los atletas a formalizar la inscripción, en los centros MacroFit Castillo, MacroFit Vecindario, MacroFit Las Palmas Juan XXIII, MacroFit La Ballena y MacroFit Alisios de lunes a viernes de 8 a 22 horas, los sábados y festivos de 9 a 20 horas, y el domingo de 9 a 14 horas. La San Silvestre LPGC, organizada por Top Time Eventos con la colaboración del Club Trican, está promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto insular de Deportes con el programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias a través de la marca Islas Canarias y el plan Canarias Avanza con Europa, y la colaboración de Physiorelax, Gofio La Piña, Peñascal, CajaSiete, MacroFit, y HPS.