Del Faro a San Mamés

Por puntos (25) y goles en contra (14), esta versión de Las Palmas cierra el año mañana pletórica. Solo ha recibido más de un tanto en la derrota del Bernabéu (2-0). Visita al quinto clasificado, con gigantes como Nico Williams, su hermano Iñaki, Sancet, Simón o el ex de la UD Galarreta. Los de Valverde contabilizan 24 tantos en su fortín y solo han perdido un pulso ante los de Ancelotti. Llevan 129 días invictos de local.

El Faro de Maspalomas como tótem de la nueva era. Un escudo internacional que sueña con Europa. La UD de los récords cierra mañana el año ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés (20.30 horas, Movistar LaLiga, GOL) con 25 puntos en el casillero tras la disputa de 17 jornadas. Bate la marca de Quique Setién en la 16-17 (tenía 24 puntos), así como la de Fernando Vázquez en la 01-02 (20) o a la de Sergio Kresic en la 00-01 (24). Fue precisamente en la edición liguera con el preparador hispano-croata, cuando los amarillos conquistaron la última victoria en la casa de los leones. El 22 de octubre del 2000, con tantos de Antonio Guayre, Álvaro y Josico, la Catedral se puso en pie para rendir tributo al tanto del manchego, que ponía el broche de oro a una acción combinativa de quilates. Ganar en esa plaza, te da un caché infinito. En enero de 2016, con dianas de Tana y Vicente Gómez (2-2) se arrancó un punto de oro ante los de Ernesto Valverde.

El expresidente de la UD Manuel García Navarro, que ayer estuvo en el brindis navideño en el Sur de la Isla, encabezó la representación amarilla en el palco de San Mamés. «Fue memorable, es de esos partidos redondos que jamás olvidas. Todo salió perfecto y además te llevas la ovación de un estadio señero como el del Athletic, un lujo. ¿Qué pasará? Pues no lo sé, la UD está firmando una gran temporada, y es capaz de todo. El nivel de Valles me parece lo más impresionante», valora el exdirectivo de noventa años, que conserva una memoria prodigiosa.

Con 25 unidades en el casillero y a falta de 21 jornadas –las dos últimas de la primera vuelta y las 19 de la segunda–, la permanencia ronda los 39 puntos. Quizás algo menos. Faltarían cuatro o cinco victorias para sellarla de forma matemática. Cuesta pensar que Celta de Vigo (13), Sevilla (13), Granada (8) y Almería (5) logren diez victorias cada uno. Un frenesí que está fuera de su alcance. El cuadro almeríense no ha ganado y los nazarí solo computan una alegría. Las cuentas salen. Sin Viera, Fabio González recibe la ficha federativa y regresa como alta tras pasar por el quirófano. El presidente Ramírez insiste que no se fichará. Este momento de locura guarda ciertos paralelismos con la de 16-17 de Setién, pero que se desintegró al encajar 49 dianas en las últimas 21 jornadas (lo que deja una media de 2,33 goles en contra por duelo). Con un Valles a este nivel, resulta imposible presagiar un descalabro de esta dimensión. A Pimienta le sale todo, que solo ha recibido más de un gol en el Bernabéu (2-0), el pasado septiembre.

Aportación canterana

El segundo menos batido del campeonato elevan a Pimienta a los altares. Sin embargo, el preparador barcelonés no ha hecho debutar a ningún canterano en Liga, cuando está cerca de cumplir dos años en el cargo. Nadie como la UD para echar el cerrojo. Sin nada que ver con la coladera de los 49 goles de Setién. El preparador barcelonés de Las Palmas ha transformado el gen competitivo de un equipo que no pierde, que no encaja y tampoco necesita un artillero. El pichichi es Kirian con tres dianas. Causa baja para mañana por sanción.

El de Candelaria, junto a Benito Ramírez, Sandro Ramírez, Álvaro Lemos, Fabio González, Cristian Herrera y Munir El Haddadi conformaron la representación del plantel. Escoltados por García Pimienta, todo su equipo técnico y el delegado Rubén Fontes. Pensar en San Mamés, pensar en Guayre y Josico. En Vicente Gómez y Tana. Tomar la Catedral vale por media salvación y refuerza a un grupo que pregona que no precisa de retoques. Ya tiene a Pimienta, que convierte en oro todo lo que toca.

El preparador barcelonés ya es el objetivo número uno para Ramírez.Hay que renovarlo de forma urgente. Atarlo de la manera que sea, más allá de la ampliación contractual en plena lucha con Viera.

Valles pasa más que Modric

Pejiño se estrena como realizador en Primera y es el goleador número once de la UD. Kirian Rodríguez (3), Marc Cardona (2), Jonathan Viera (2), Julián Araujo (1), Saúl Coco (1), Sory Kaba (1), Munir El Haddadi (1), Benito Ramírez (1), Alberto Moleiro (1) y Herrera (1).

Un escudo donde el gol es solidario y Álvaro Valles (605) lleva más pases que Luka Modric. Con el segundo tope salarial más bajo de la competición, la UD se presenta en la Catedral igual que Guayre en 2000. Equilibrio, atrevimiento, desparpajo y una muralla de hormigón armado. En la liga del Girona, Las Palmas defiende como nadie. El cuadro bilbaíno, FC Barcelona y Tenerife (Copa) aguardan en el horizonte. El Faro como declaración de principios.

Esta UD es la mejor del siglo y la más rentable. Sin una estrella, el grupo responde de forma salvaje para dinamitar cualquier previsión. Hay que frenar a Nico Williams (40 millones de valor mercado), Sancet (30), Iñaki Williams (25) y Unai Simón (25). Ración extra de pánico. Adiós al 2023 en San Mamés ante un rival tasado en 218 kilos. San Valles contra todos.