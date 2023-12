Convivir con el Crohn en la élite

La vida de Danny López está ligada desde siempre al mundo del voleibol y al del Hidramar Gran Canaria. El director técnico del Olímpico ha pasado por todos los roles, desde sus inicios como jugador, al de entrenador y actualmente el de arquitecto del equipo grancanario que con él al frente de la parcela deportiva del club ha conquistado dos Ligas, dos Supercopas, dos Copas Princesa y una Copa Ibérica.

Durante los últimos siete años se ha visto obligado a compaginar su intenso día a día con el Crohn, una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca la hinchazón de los tejidos del tracto digestivo. A pesar de la incomodidad asociada a los síntomas de su enfermedad, López no se pierde ningún entrenamiento del primer equipo y viaja con ellas en todos los viajes tanto nacionales como internacionales, además de ser el responsable directo del funcionamiento en el día a día del club, de las necesidades de las jugadoras y cuerpo técnico, no sólo del primer equipo, sino también de todos los equipos de base de un club que se ha convertido en referente a nivel nacional en todos los órdenes, además de estar siempre con un ojo atento para cerrar los fichajes y renovaciones de todas las categorías del club.

«A pesar de que me diagnosticaron mi enfermedad hace siete años, los médicos como resultado de los estudios que me han realizado consideran que llevo conviviendo con el Crohn desde que era un niño», afirma Danny López, quien a pesar de dicha circunstancia ha podido ser un deportista y posteriormente un entrenador de élite. «Es una enfermedad inflamatoria intestinal bastante rara, de la que todavía se desconoce de donde proviene y de momento no hay una cura para ella, por lo que se limitan a darnos cuidados paliativos cuando tenemos un brote», explica el director técnico del Olímpico, al que por lo que le han informado los médicos sufre dicha enfermedad por un tema «genético, que afecta a todo el tracto digestivo, que en mi caso es el colon descendente lo que tengo más afectado».

Un cambio radical en su vida

Su enfermedad se agravó hace cuatro años en los que sufrió «varios brotes que me obligaron a pasar por el quirófano para hacerme una colostomía permanente, por lo que estoy obligado a llevar una bolsa permanente pegada en el abdomen». «La llaman invisible porque aparentemente no tienes nada, pero los dolores de abdomen, las diarreas, los vómitos, la falta de apetito, son muy importantes y lo peor es que al faltarme un trozo de intestino el sistema inmune se ve comprometido, pasas a ser inmunodeprimido, con lo que estás expuesto a sufrir cualquier enfermedad o infección, por lo que tengo que ponerme todo tipo de vacunas y someterme a una serie de controles y una medicación especial cada semana que me introduce en el cuerpo aquello que mi intestino no es capaz de generar», explica López.

Trabajo con normalidad, viajo cuando tengo que hacerlo y hago una vida relativamente normal»

Lógicamente por sus circunstancias particulares su día a día es muy «complicado». «Al tener que llevar una bolsa pegada al abdomen es algo antinatural, además una de las causas graves del Crohn es que sufres una anemia importante que te genera mucho cansancio, además en mi caso la colostomía me limita mucho al impedirme coger ningún tipo de peso, ni hacer esfuerzos grandes, al tener un trozo de intestino fuera del abdomen y cuando la enfermedad se manifiesta en forma de brotes, los días se vuelven complicados y me obliga a tomármelos con un poco más de calma», relata el directivo que se muestra muy agradecido al club, porque «siempre me ha ayudado y los pocos días que sufro estos brotes me dan descanso».

A pesar de la complejidad de su situación reconoce que compagina bien su enfermedad con sus múltiples tareas en el club. «Cuando me diagnosticaron el Crohn para mí fue algo impactante, porque es una enfermedad que no tiene cura, con la que tienes que convivir toda tu vida y que te va a afectar en un montón de cosas, pero decidí tirar para adelante, sé que tengo que convivir con ella y eso es lo que he hecho», se sincera Danny López, quien ha conseguido estar «bien» en su día a día siempre y cuando le respeten los brotes de la enfermedad, «trabajo con normalidad, viajo cuando tengo que viajar y hago una vida relativamente normal, limitando los esfuerzos físicos y en algunos momentos la alimentación, aunque es cierto que tiene el engorro de tener que cargar siempre en la mochila con recambios para cambiar la bolsa y el cuidado delicado de la ostomía, porque yo la tengo bastante alta y tengo que estar pendiente de la higiene para que no se infecte».

El apoyo de la familia

En su ámbito familiar reconoce que su familia se ha adaptado bastante bien aunque en un principio «fue complicado porque la operación a pesar de estar programada para una hora al final duró cerca de siete horas, porque surgieron algunas complicaciones inesperadas y al principio todo el mundo me preguntaba por la bolsa, pero con el tiempo se han acostumbrado y en casa convivimos perfectamente con ello». «Tengo una parte del baño preparada para mis necesidades y no hay ningún problema», reconoce.

En la adaptación de Danny a una enfermedad que es tan poco conocida ha sido fundamental la existencia de Accu, «una asociación que se centra en las enfermedades inflamatorias intestinales como son el Crohn y la colitis ulcerosa, aunque en mi caso no he tenido la necesidad de acudir a ellos, pero les sigo mucho por la labor de información que hacen, la visibilidad que le dan a la enfermedad, el apoyo que le dispensan a los enfermos, hacen muchas campañas de ayuda, escriben artículos, hacen talleres y su labor es importante». Con la delegación de Canarias ha colaborado en alguna que otra ocasión para ayudar a dar visibilidad a la enfermedad, e incluso «desde el club hemos apoyado sus campañas, porque hacen una gran labor, ya que es una enfermedad que se sufre en silencio y hay mucha gente que lo pasa verdaderamente mal y ellos hacen una gran labor».

Accu da visibilidad a nuestra enfermedad y orienta a los enfermos que lo puedan necesitar

Reconoce que no es una persona dada a dar muchos consejos, pero «en mi caso me ha ayudado el afrontar de frente la enfermedad y decidir tirar para adelante, por lo que considero que es muy importante la actitud con la que la afrontas, e intentar hacer una vida normal, saber que hay alimentos que no debes de volver a probar, mantener una medicación, cuidar mucho el tema de los descansos porque el estrés irrita muchísimo a los nervios y te puede provocar un brote». «Me ayuda relajarme escuchando música, ver cine y desconectarme a las 21.00 horas cuando llego a casa después del trabajo», apunta.

Lo que no pierde es la esperanza de que tarde o temprano se encuentre una cura. «He participado en varios estudios en Las Palmas, Madrid y Barcelona cuando el covid para ver como nos afectaba a los enfermos de Crohn», relata.