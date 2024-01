La IV Series PDM 2024, el campeonato para apasionados del karting que se llevará a cabo en el Parque del Motor de Tarajalillo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ampliará el número de carreras de 4 a 7 debido a la alta demanda de participantes.

Este viernes se presentó el campeonato en las instalaciones del Parque del Motor, con la proyección del video oficial, diapositivas de referentes en la prueba, entrevistas a figuras destacadas y una mesa redonda con grandes pilotos de las Series PDM.

Jose Luis Chicharro, organizador de las Series PDM 2024, resaltó para esta edición "más carreras, más circuitos, más igualdad, más diversión y más competitividad". Además, subrayó que se hará un importante esfuerzo para que todas las carreras mantengan la mayor igualdad posible.

"Nuestro objetivo es que los participantes disfruten", al tiempo que señaló que esta edición superará a la anterior.

En este sentido, explicó que de las 7 carreras, solo puntuarán 5, permitiendo que los equipos compaginen las fechas según sus compromisos familiares o laborales.

Las carreras se celebrarán los días 3 de febrero, 9 de marzo, 4 de mayo, 1 de junio, 7 de septiembre, 12 de octubre y 2 de noviembre. Las pistas donde se celebrarán las Series 2024 serán la del Parque del Motor, y las pistas Junior y Senior del Gran Karting Club, con una prueba nocturna aún por determinar el 1 de junio o septiembre, cuyos detalles se conocerán a través de las redes sociales.

La inscripción de equipos y pilotos se realizará a través de un programa online, cuyo proceso también se anunciará en las redes sociales.

Acercamiento a la sociedad

Tras más de 4 décadas de actividad, Jose Luis Chicharro organiza las Series del Parque del Motor porque considera que el karting es el "gran olvidado" del automovilismo en Canarias y busca acercarlo a la sociedad canaria. Se trata de un formato de carrera apto para todos los bolsillos, y es una actividad a la que ha dedicado pura pasión a lo largo de su trayectoria.

Al preguntarle por el mejor recuerdo que mantiene, no dudó en señalar aquel momento cuando ganó el campeonato de España de la categoría 125 cc. en compañía de su padre en 1998.

Peto Nieves, mecánico de la fábrica CRG (la marca de los karts utilizados en las series), explicó durante su intervención que el karting es su pasión y forma de vida desde que nació, ya que asistía a los circuitos con su familia cuando era un bebé. Casualmente, ambos pilotos presentes en el acto tienen padres que eran corredores habituales.

Preguntado también por los mejores recuerdos de su trayectoria profesional, destacó sus experiencias en Europa y en el año 2016, cuando asistió como mecánico al campeonato de Europa y del Mundo con su piloto catalán Pedro Hiltbran, quien se proclamó campeón del mundo, anulando la histórica hazaña que logró Fernando Alonso en 1996.

Mesa Redonda con grandes pilotos en las Series PDM

En la mesa redonda participaron José Juan Lozano, Israel Rodríguez y Héctor Suárez, destacados pilotos en las Series PDM.

José Juan Lozano, fundador de la Comunidad PIG y también ingeniero industrial, ha participado en 13 carreras de la serie PDM y en otras 14 de Rental Kart en toda España y varios países europeos. También cuenta con el título del certamen internacional de Resistencia Canarias Endurance.

Lozano se inició en el karting hace solo 4 años en 2020 junto con un amigo. A pesar de unos comienzos "pésimos", continuó con el deporte gracias a las ganas por correr y la diversión. Finalmente, se fueron sumando más miembros a su grupo y fundó la Comunidad PIG. Este grupo singular se apoya mutuamente con la filosofía de "pasarlo bien", manteniéndose en aprendizaje continuo para mejorar la experiencia de conducción. Es un grupo abierto que acepta a nuevos entusiastas que desean disfrutar.

Israel Rodríguez, ex piloto de Fórmula Fiat y actual abogado, comenzó en el automovilismo desde el karting, pasando luego a los rallys y siendo uno de los primeros pilotos canarios en llegar a la fórmula de promoción. Ganó varias carreras y cosechó 2 subcampeonatos de Fórmula Fiat. Esta será su tercera temporada de la Serie PDM con el equipo JIC Racing.

Rodríguez se inició en el deporte desde muy joven, ya que su padre era corredor de rally y tenía su propio kart que lo usaba para entrenar. Ahora regresa al karting por la comodidad que supone en la actualidad la preparación del equipo, en comparación con la tediosa tarea de aquella época. Todo esto, unido a los bajos costes económicos, motivó su retorno.

Héctor Suárez, ex piloto de F3 y actual jefe de sala de un restaurante del conocido chef Martín Berasategui, comenzó en la especialidad de karting en 1994. Compitió con tan solo 9 años y se convirtió en campeón de Las Palmas, Canarias y subcampeón de España. Escaló hasta convertirse en piloto de Fórmula 3, pasando por la Copa Saxo y la Fórmula Junior.

"Toda mi infancia he pertenecido a la familia de Gran Karting Club y hasta los 22 años me he criado en este entorno", indicó. En cuanto a este formato de carrera, es lo que ha despertado su pasión por regresar a las carreras con ilusión y buena compañía.