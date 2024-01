Lulu Guerra y el alma del Rocasa

Heridas, pero no hundidas. La grancanaria Lulu Guerra es una de las pocas veteranas con las que cuenta Iñaki Ániz este curso en un Rocasa plagado de juventud y de inexperiencia. La guardameta ha regresado con fuerza de su lesión y con ganas de transmitir a las más jóvenes el alma de un equipo campeón como el teldense. «A pesar del mal arranque liguero, seguimos vivas en las tres competiciones», afirma con convicción la isleña.

«Poder estar día a día con mis compañeras durante el tiempo de la recuperación de mi lesión, ha permitido que prácticamente al volver no haya notado casi que haya estado fuera del grupo», destaca la guardameta. No ha tardado en volver a ser decisiva bajo los palos, junto a sus compañeras Silvia Navarro y Sabina Mínguez.

Lulu reconoce que, en el seno del club, «se sabía que íbamos a tener un equipo joven, que tenía que crecer, que la primera vuelta debía de servirnos para adquirir esa experiencia necesaria para competir y demostrar que tenemos la calidad suficiente para rendir». «Y estamos intentando aprender de los errores que cometimos en la primera vuelta para no cometerlos en la segunda y centrarnos en ganar este sábado el encuentro de vuelta de la European Cup frente al Jomi italiano y clasificarnos el miércoles para la Copa de la Reina, porque al final ganar, aunque no sea en la Liga, nos ayuda a coger confianza y reforzar al grupo y el trabajo», explica la grancanaria.

Guerra no se esconde y reconoce que «las que hemos vivido el Rocasa de los últimos años sabemos que esta situación no resulta fácil de explicar -octavas clasificadas en la Liga Guerreras Iberdrola-, sobre todo para los que no ven el trabajo diario y solo piensan que somos un club grande e histórico, que creo que vamos a seguir siéndolo».

Un mes de enero vital

En su opinión, el que la competición liguera se dispute bajo el formato de playoff les da la posibilidad de, si se clasifican entre las ocho primeras, «poder pelear por meternos en semifinales y tener que jugar ida y vuelta». «Nos beneficia y además de momento jugando ese tipo de eliminatorias en Europa se nos está dando mejor y estamos siendo más regulares», agrega.

Toda la atención de la plantilla del Rocasa está puesta en «un mes de enero que nos puede poner en una buena posición para seguir compitiendo en Europa y en la Copa». «Se nos piden explicaciones porque, de momento, el club se encuentra en una posición que no merece por su historia», reconoce la arquera.

A pesar de que el equipo se trajo de Italia una renta de seis goles en el choque de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, Lulu insiste en la importancia de ganar hoy al Jomi ante su afición: «No queremos jugar con la ventaja que trajimos de Italia, donde creo que jugamos un gran partido, sobre todo en el aspecto defensivo. Dejar a cualquier equipo, de la categoría que sea, en 20 goles requiere un un gran trabajo, y nosostras lo realizamos bien».

Para la isleña, este duelo continental resulta también vital de cara el próximo compromiso liguero ante el Granollers de Robert Cuesta, para que no se generen duras. «El camino por mejorar en la Liga pasa por empezar ganando al Jomi», recalca Guerra, quien espera a un rival italiano con una «propuesta diferente, porque si repiten su mismo juego, ya saben que no les sirvió».