La Isla Europea del Deporte, para la vitrina internacional

El eslogan Isla Europea del Deporte dará un paso al lado pero manteniendo sus dos pies en el epicentro. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las entrañas de la Consejería de Deportes del Cabildo se habla de la opción de que la marca desaparezca no es del todo exacto, sino que su borrado va a tener lugar tan sólo en los eventos de carácter insular. Eso sí, el reclamo lingüístico seguirá vivo en el escaparate internacional.

«Sí se ha dicho que vamos a ir cambiándolo de los elementos propios de la Isla, en el marco competencial de Gran Canaria, no tiene sentido que la marca salga en un partido entre dos equipos de regional por poner un ejemplo, pero sí que se mantenga en el Estadio de Gran Canaria o a través de la UD, que es el mejor escaparate internacional que tenemos», matizan desde la consejería de Deportes insular. Si lo usamos en la Isla no reclamamos nada, su uso tiene que ser hacia afuera, no para dentro.

Entiende su máximo mandatario, Aridany Romero que se haya malentendido un correo que circula por los pasillos del Cabildo. «Lo que sí va a pasar es que vamos a actualizar el nombre de Instituto Insular de Deportes. Hace más de veinte años que la industria de la actividad física del deporte se desarrolla más allá que sólo la competición, vamos a seguir ahondando en ese punto de miras que es la industria y que genera tantos puestos de trabajo», aclara el responsable político.

Cambio de nombre

«Estamos trabajando en el cambio del nombre del organismo y en la adecuación de los estatutos, en el manual de identidad gráfica y que todo se englobe en un reclamo como marca, en este sentido el logo se va a mantener en las pruebas internacionales como por ejemplo el Rally Islas Canarias, el club de baloncesto, en las ferias de turismo y los clubes que vayan a competiciones europeas», realza Romero.

Porque como también sostiene la consejería «los decretos de justificación de subvenciones no va ligado a una contraprestación, es una ayuda económica y no tiene por qué tener retorno».

Y en este sentido, Romero añade: «Lo que haremos ahora es contextualizar la presencia del organismo en los eventos para utilizar la marca en lo que realmente es un reclamo para tener un retorno de cara al exterior».