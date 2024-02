Fran Carballo es una de esas personas que ganan en las distancias cortas. Su llegada en octubre al banquillo del Hidramar Gran Canaria en el momento más complicado de la temporada para las amarillas, con el curso ya comenzado, supuso un cambio radical en el vestuario del conjunto isleño. El dinamismo de los entrenamientos del nuevo timonel del Olímpico, sumado a su forma directa y cercana de dirigirse a la jugadoras, le han convertido por derecho propio en protagonista de la consecución de la primera Copa de la Reina en la historia del club.

Bajo su batuta, las isleñas han conquistado ya dos trofeos, la Supercopa y el más ansiado, el torneo copero, un entorchado que se hizo esperar la friolera de 34 años. «La llegada fue complicada, porque conocía al 70% del equipo y sin embargo no conseguía reconocer a las jugadoras. Lo pasé mal, porque no sabía si iba a ser capaz de levantar anímicamente a este equipo», reconoce. Poco a poco fue restaurando la confianza de sus pupilas, haciéndolas entender que «solo podían mejorar si ellas querían hacerlo».

«A las jugadoras tengo que convencerlas en la cancha, no soy de hablar mucho»

El paso de los días iba mostrando la evolución de un equipo que cada vez entrenaba con más intensidad. «Siempre le he dicho a las chicas que donde debía convencerlas era en la cancha, que es donde a mí me gusta estar, porque yo no soy un entrenador al que le guste mucho hablar; en la pista es donde me desvivo y soy capaz de transmitirlas esa pasión por ganar y por este deporte del voleibol», confiesa Fran Carballo. También reconoce el técnico el Olímpico que le encanta «variar los entrenamientos cada día para que ellas se sorprendan y se obliguen a estar atentas y concentradas».

La semana anterior al choque ante el Cajasol, tras ganar la Supercopa en noviembre, considera que fue el punto de inflexión para el renacer de la plantilla, para «volver a ser las jugadoras que son».

Ganar y ganar

Fran Carballo reconoce que la presión de un club en el que sólo está permitido ganar «es lo peor que llevo»: «No por tener que ganar títulos, sino cada partido, porque si perdemos ante el Kiele el sábado será visto como un fracaso, por que somos las mejores, somos el Olímpico. Parece que no somos conscientes de que los demás equipos también juegan y que podemos tener un mal día», razona.

«Esta plantilla cuando mejor juega es cuando hay algún título en juego, es muy competitiva»

«Todo lo demás, el venir a trabajar con ellas cada día y el verlas mejorar, lo compensa todo», reconoce Carballo. «Estas jugadoras cuando mejor juegan y más ganas tienen es cuando se juegan algo, son muy competitivas y con mucha ambición, a pesar de llevar muchas de ellas cuatro años ganando títulos», desvela el estratega isleño.

Para el técnico amarillo, el tener que ser en ocasiones «injusto» a la hora de repartir minutos en una plantilla de tanto nivel como la del Olímpico es la «otra parte fea de mi cargo», reconoce con el corazón el preparador grancanario.