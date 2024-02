Andreu Tomás considera que el Molina Sport llega a la cita copera de este fin de semana (sábado, 19.00 horas) “bastante preparado, trabajando mucho y centrándonos algo más en cuestiones técnicas de como atacar en un cuadrado, como plantear distintas situaciones para que cuando estemos sobre la pista no tengamos dudas de como debemos de jugar en cada momento y estemos preparados al 100% para todo”.

En cuanto a su rival por el título, el balear afirma que “no estoy seguro de si hay algún favorito para ganar la Copa, aunque seguramente pueda estar entre el Valladolid y nosotros”. “Imagino que ellos habrán podido ya entrenar sus cosas en la pista y en nuestro caso, iremos frescos y creo que la victoria final podría estar entre nosotros dos, aunque si algo tiene la Copa del Rey es que tiende a haber sorpresas y esto es lo bonito de este torneo”.

Para Andreu Tomás “el objetivo final es ganar la Copa, por lo que cualquier rival al que nos enfrentemos, sea Rubí o el Espanya, tendremos que ganarles, jugar a nuestro 100% y saber que ambos equipos son muy buenos, evidentemente en mi caso particular hay una relación más especial de por medio con el Espanya -es su club de formación- y eso hace que sea un partido más interesante y más duro, por lo que seguramente disfrutaría más jugando contra ellos”.

En su opinión la clave para hacerse con el cuarto trofeo en el torneo del KO será el ser capaces de “aguantar en los momentos difíciles y estar a tope cuando estemos bien, porque es un torneo en el que uno nunca sabe lo que pueda pasar, nunca es fácil y debemos de estar unidos para aguantar juntos los múltiples momentos difíciles que nos vamos a encontrar y trabajar en equipo, porque esa ha sido la clave para conquistar todas las Copas anteriores”.

Zamora, tierra por conquistar

En cuanto a la elección de Zamora como sede de la Copa del Rey, “si soy sincero no sabía ni que existía allí una pista de juego, pero al final está bien que se desarrolle en un sitio nuevo, es algo que me motiva y poder además visitar la zona”. “No me parece que sea una elección imparcial del todo, por la cercanía de otros equipos que participan en el torneo, pero igualmente me apetece jugar en un sitio nuevo”, reconoce el balear.

“Contar con aficionados del Molina apoyándonos en esta Copa es algo que siempre nos motiva, porque viajar tan lejos y ver a alguien con nuestros colores nos ayuda a jugar mejor y poder dedicarles algunas jugadas”, concluye Andreu Tomàs.