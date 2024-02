La isla de El Hierro acogió en el día de hoy las cuatro principales distancias de la Maratón del Meridiano Navieras Armas 2024.

La edición 2024 contó con una fuerte competencia tanto en la categoría femenina como en la masculina. Miguel Heras, junto con Anders Kjaerevik, y algunos de los corredores canarios más fuertes del momento como Alejandro Mayor y Yoel de Paz tomaba la iniciativa. Así Alejandro pasaba primero en el primer avituallamiento junto con el noruego, Anders Kjaerevik. Sin embargo, en la bajada hacia Sabinosa, el recién fichaje de Joma, Miguel Heras, que en La Hoya del Pino pasaba cuarto, ha remontado para ser él el primer corredor en pasar por Sabinosa, donde le esperaba una gran ovación por parte de todos los participantes de la prueba de 28k, que esperaban a tomar su salida.

En cuanto a la categoría femenina Sylvia Nordskar se ha mantenido líder durante todo el recorrido. Azara García mantenía el pulso a unos dos minutos en los primeros 15 kilómetros de carrera. En la subida hacía el Santuario de la Cruz de los Reyes, la noruega ha aumentado su ventaja maniéndola hasta su entrada en meta. La tercera posición la defendía la corredora canaria Yasmina Castro de principio a fin.

Mientras en la carrera femenina se mantenían las clasificaciones de podio, en el caso de los chicos, ha habido emoción hasta el km 37,9, donde Miguel Heras ya sacaba una ventaja de más de tres minutos a Anders. Una ventaja que el corredor de Béjar ha ido aumentado hasta su llegada a la línea de meta con un tiempo de 3:49:48. Miguel, que el año pasado tuvo que retirarse, no ha conseguido bajar el tiempo oficial de récord conseguido por Stian Angermund en 2019 de 3:40:55.

Miguel ha declarado una vez en meta que: “En la primera subida he visto que me encontraba bastante mal, bastante mal de piernas y he decidido levantar el pie e ir a mi ritmo. Me he puesto en cabeza en la primera bajada hacia Sabinosa, después en la segunda subida he vuelto a tener malas sensaciones, pero intentando siempre no perder la cabeza con Anders e incluso algunas veces con Yoel y luego ya pasada el Santuario nos hemos quedado Anders y yo y hemos ido haciendo la goma un poco los dos. Y ya en la última parte de carrera, en la parte alta donde se puede correr un poco más, he decidido apretarme y él se ha quedado un poquito y me ha permito bajar antes que él e ir poco suicida porque sé que Anders baja muy bien, pero he conseguido llegar a meta, aunque eso sí, bastante fatigado”.

“Venía pensado que tenía que darlo todo, siempre lo hago, pero hoy especialmente porque era mi primera carrera con Joma, y quería hacerlo bien y es mi forma de agradecérselo”, ha añadido el de Béjar.

Anders ha entrado segundo en meta con 3:54:28, ocho minutos más que el tiempo que hizo el año pasado cuando se proclamó ganador. Ha completado el podio masculino Álvaro Escuela con 4:01:19. El gomero ha hecho una remontada y gran estrategia de carrera, al estilo de su paisano Cristofer Clemente que finalmente este año no ha podido participar en esta edición.

La clasificación femenina de la distancia reina de la Maratón del Meridiano Navieras Armas 2024 ha quedado de la siguiente manera: Sylvia Nordskar, con 4:30:32, Azara García con 4:47:25 y Yasmina Castro con 5:01:35. Azara mantiene así su récord conseguido en 2018 de 4:25:06’. Y la corredora canaria que el año pasado fue cuarta, sube un peldaño y mejora su tiempo en unos quince minutos.

Dominio Nike en los 28 kilómetros

Daniel Castillo y Andrea Rico han sido los ganadores en la prueba de 28 kilómetros que tomó la salida a las 10:55 desde Sabinosa. Ambos corredores han estado jugándose la victoria con sus compañeros de equipo, Josep Miret y Moana Lilly Kehres que han sido los segundos respectivamente.

Así el ganador del Kilómetro Vertical Meridiano CICAR se lleva doblete en su primera participación en la carrera herreña; Josep consigue dos segundos puestos y Moana Lilly Kehres una victoria y una plata. Han completado el podio de 28 kilómetros Evaristo Almeida y Beatriz Parron.