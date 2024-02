Los canarios Isabel Hernández y Pol Núñez se han proclamado campeones absolutos de la Copa de España de la clase ILCA 6, en una emocionante jornada final en la que subió el viento, las olas no menguaron y las clasificaciones sufrieron varios vuelcos.

Por su parte, la alicantina Adriana Castro se proclamó campeona de España sub 19 y sub 21 femenina, mientras que la guatemalteca Cristina Castellanos subió al podio como primera clasificada en la categoría sub 21 femenina.

Las condiciones metereológicas han pertimido al torneo completar las nueve mangas programadas, con un final apasionante en el que Isabel Hernández consiguió superar en la clasificación a Ana Moncada, quien había liderado la general durante las dos primeras jornadas. Ambas regatistas forman parte del equipo olímpico español y han terminado la regata con una diferencia de dos puntos que ha dado la victoria final a la regatista canaria.

Isabel Hernández declaró al llegar a tierra que este ha sido un campeonato «peleado hasta la última manga». La regatista del RCNGC, que fue segunda de la tabla las dos primeras jornadas salió «a por todas» este último día. «He salido a por todas, y he tenido dos muy buenas mangas que me han colocado a un punto de Ana, y ya en la tercera prueba nos hemos peleado hasta el final y he salido ganando», ha explicado Hernández, que se mostró «muy feliz» por la victoria.

El bronce absoluto femenino fue para Lara Himmes, integrante también del equipo olímpico español que incluyó la Copa de España en su plan de preparación.

Remontada final

Parecidos nervios se vivieron en la cabecera de la clasificación masculina, donde finalmente solo cuatro puntos separaron al campeón de España absoluto, Pol Núñez, del tercer clasificado, el balear Xavier García. La plata fue para el murciano Fernando Abella.

Para el merecido campeón, Pol Nuñez, que gana además su primera Copa absoluta, el día ha sido «bastante difícil» por la escasa diferencia de puntos que había entre los primeros clasificados masculinos, ya que prácticamente el top 5 cabe en un pañuelo.

Nuñez tuvo claro que «no podía pinchar». Al final, «la última regata ha sido muy buena y he podido hacerme con la Copa», ha indicado el joven regatista canario.