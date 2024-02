Del ‘Guapo’ al ‘Matador’

Lenguaraz y casi chuleta. Sin cortarse, el mediático Topuria anunciaba allá donde aparecía su intención de cara a la pelea que le iba a enfrentar ayer con el australiano Alexander Volkanovski en el Honda Center de Anaheim, en California (Estados Unidos). En juego, el título mundial del peso pluma de la UFC, la organización estrella de las MMA. «Soy Ilia Topuria, lo voy a machacar en el primer asalto y el que lo dude... ¡que se joda!». Lo que parecía una fanfarronería para muchos se convertía en casi una fijación para este peleador de 27 años afincado en Alicante. Y no iba de farol. No fue en el primero, ocurrió en el segundo round del combate celebrado en la madrugada del sábado al domingo y que levantó una expectación inucitada en todo el planeta.

Al ritmo de la canción que interpreta Antonio Banderas en la película Desperado, Topuria subió al octágono para verse las caras con el campeón desde 2019. No le duró más de diez minutos. En el round inagural, El Matador ocupó el centro del ring, bloqueando las patadas del aussi , del que solo recibía un impacto con la izquierda.

Ya en el segundo acto, cuando parecía que el enfrentamiento seguiría por los mimos derroteros, llegó la apoteósis. Con un derechazo directo al rostro a falta de un minuto para el final, el luchador hispanogeorgiano tumbó a su oponente. KO histórico.

Topuria se erigía en el primer campeón español de la historia en la UFC. Un hecho que llegaba casi seis años después de que un grancanario, Juan Espino, pusiera la primera piedra. Conocido como El Guapo en el mundo de las MMA, como El Trota en la Lucha canaria y como El León Blanco en la lucha senegalesa, especialidades en las que se ha labrado una exitosa trayectoria, un 1 de diciembre de 2018 se convertía en el primer peleador nacional en conquistar una victoria en la UFC.

El luchador isleño, al que las lesiones le han impedido seguir brillando en las MMA y que el próximo 23 de marzo protagonizará un evento en el Gran Canaria Arena para oficializar su despedida, piropea las condiciones del nuevo campeón del mundo dentro del octágono, pero muestra sus reticencias a su forma de manejarse fuera de él por las actitudes que demuestra, a veces poco educativas sobre todo para los millones de jóvenes que veneran a la UFC y a sus protagonistas.

Juan Espino con la bandera española después de vencer a Justin Frazier en Las Vegas, en diciembre de 2018. / La Provincia

«Fue una sorpresa. En el primer asalto vi a un Volkanovski controlando bien la distancia, trabajando, sin salirse de su línea, incluso ganado ese asalto. Pero sí es cierto que Ilia estaba midiendo bien la distancia. En el segundo, hizo intento por cazarlo, incluso encajó algunos golpes, no diría inecesarios porque tienen que ver con la forma de cómo trabaja. Al le gusta hacer un trabajo de manos fuerte y no de desgaste como el australiano. En el momento que tuvo la oportunidad, metió varias derechas para descolocarlo un poco, con la mano izquierda mantuvo la distancia hasta meterle una buena mano que lo mandó a la lona». Así analizaba Espino la pelea por el título mundial, para luego añadir que «visualmente, quizás, para los aficionados no fue esa gran pelea, pero cuando consigues un KO de esos, con todo lo que había habido antes, la gente se disparata».

Sobre el fenómeno Topuria, El Guapo se alegra «mogollón» del momento que se está viviendo en España con las Artes Marciales Mixtas. «Muchos medios de comunicación que antes solo hablaban de fútbol se han volcado con las MMA, y eso ayuda a este deporte y a todos los deportistas que lo practican. España es un país en el que manda el fútbol y esto, digámoslo así, se trata de un golpe encima de la mesa. Seguramente esta fiebre seguirá, aunque no pienso que vaya a ser continua como en Francia, Suecia o Gran Bretaña», aseguraba el grancanario.

Comportamientos de ‘matao’

En lo que no está demasiado de acuerdo el peleador isleño es en el trash-talking del que hacen gala algunos competidores como el hispanogeorgiano, en referencia a ese lenguaje agresivo que muchas veces emplea: «No me gusta eso de hablar fuera de tono, insultar, de parecer arrogante, agresivo, con comportamientos de matao como hemos dicho toda la vida. Pero creo que no es culpa de Topuria, sino que la UFC permite e incluso aplaude este tipo de cosas, que por ejemplo en el boxeo se ven poco y en otros deportes olímipicos no existen; desde la propia organización se potencia como forma de atracción».

«Hay muchos niños viendo eso. Y piensan que esa arrogancia y que ese comportamiento es el correcto. Se lanza a los chavales un mensaje equivocado. Pero bueno, poco se puede hacer ante eso. Solo puedo felicitar a Ilia y a su equipo», apuntaba El Trota.

Y un buen ejemplo de lo que critica Juan Espino tuvo lugar justo después de que el peleador hispanogeorgiano se alzara con el título mundial del peso pluma. Topuria retaba así al gran mito de las MMA, el irlandés Conor McGregor: «Si tienes pelotas, te espero en España». «Él representa el último capítulo de las MMA. Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo quiero», señalaba.

Y no crean ustedes que el receptor de ese mensaje se quedó callado después de enterarse de este reto amenzante de Ilia. «Tengo pelotas enormes, tengo cuatros hijos», dijo The Notorius.