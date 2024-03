Paloma del Río: "Todo reconocimiento a las deportistas es poco, especialmente a las veteranas, quienes lo han tenido mucho más difícil"

Cerca de un centenar de mujeres deportistas canarias, veteranas y también de la actualidad, recibirán el próximo 20 de marzo un homenaje por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de su Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, y Charter 100 Canarias.

La Gala de la Mujer y el Deporte Canario la presentará Paloma del Río Cañadas. Su trayectoria abarca desde retransmisiones emblemáticas en RTVE de patinaje artístico, tenis de mesa o gimnasia rítmica, entre otras, hasta presentar espacios de televisión y radio, sin olvidar que es la autora de 4 libros que han tenido una importante repercusión.

Esta periodista que ha cubierto, informativamente, diversos Campeonatos del Mundo y de Europa, así como 9 Juegos Olímpicos de verano y 7 de invierno asegura que la participación de las mujeres en las competiciones deportivas "se ha ido incrementando en cantidad y en calidad. He estado casi 4 décadas y malo sería que no hubiera notado una diferencia".

Para del Río, que se jubiló el 4 de septiembre de 2023, está claro que el punto de inflexión en el deporte femenino en España, "está en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en donde en nuestro país se incrementaron las posibilidades y los medios económicos para que todo el deporte español creciera, pero especialmente el deporte femenino". Y añade respecto a ello que "antes de eso, era poco habitual ver a mujeres de calidad en el deporte con posibilidades de medalla y ahora es algo más común, afortunadamente. Cuentan con más medios y proyección que en décadas anteriores".

Paloma del Río ha estado durante décadas retransmitiendo los eventos deportivos más importantes del mundo para RTVE y ha percibido diferencias según se tratara de deporte masculino o femenino. Señala que "prácticamente el deporte, hace unas décadas, era deporte masculino en exclusiva. Había muy pocas mujeres que pudieran destacar en el mundo de la competición. Las había, que no es malo que las hubiera, lo que pasa es que ahora son muchísimas más".

La periodista y presentadora de deportes se muestra contenta por tener la posibilidad de participar en la Gala de la Mujer y el Deporte Canario que le permitirá estar en Gran Canaria, tras aceptar el ofrecimiento de Charter 100 Canarias.

Presentar un acto, con mujeres que son referentes en el ámbito deportivo por sus logros y méritos, le ilusiona especialmente y recalca que "todo reconocimiento que se haga a las deportistas es poco. Especialmente a las que son veteranas, porque son las que más dificultades han tenido para poder desarrollar su labor. Las de ahora tienen más facilidades que antes para llevar a cabo su carrera y me parece que sacarlas del olvido es maravilloso, además de ponerlas en primera plana y que se les rinda homenaje por todos los buenos ratos y éxitos que han conseguido".

Entre las deportistas canarias que más recuerda del Río destacan las de gimnasia rítmica y de natación sincronizada y recalca que "las de gimnasia eran las mujeres con las que más cercanía he tenido y especialmente con Ana Bautista como gimnasta y con la entrenadora Nelva Estévez también, porque durante varios años el semillero de gimnastas más potentes, provenía de Canarias". Respecto a la natación sincronizada, comenta que "con Thais Henríquez, tuve mucha cercanía porque he seguido su carrera profesional y he estado en gran número de actos con ella". No fueron las únicas, ya que con baloncestistas canarias también pudo compartir momentos especiales durante su trabajo.

La periodista destaca que aunque "hay avance en el deporte femenino todavía hay mucho camino que recorrer, en varios frentes, cuando se es una deportista y más si se está en la élite, no sólo por cuestión de medios necesarios sino que es algo que va mucho más allá".

Considera que las mujeres deportistas que llevan el nombre de España por todo el mundo, ya están concienciadas respecto a la repercusión que tienen sus actuaciones y la responsabilidad que asumen. "Primero como mujeres, luego como deportistas y después como personas que necesitan el éxito tras tanto esfuerzo y que entrenan mucho para conseguirlo" manifiesta. Y añade también que "el nivel que demuestran, es y será el que quedará reflejado en el medallero o en los anales de la historia. En esos libros de estadística donde nos ponen los nombres y la nacionalidad".

Mujeres que, según Paloma del Río, "ya tienen que hacer un manejo muy grande de la información en sus cabezas, como para que los demás tengamos que meterles más presión. Son conocedoras de lo importante que son para los aficionados españoles".

Del Río valora a las deportistas canarias como mujeres que "siempre pueden dar la sorpresa, siempre están ahí, preparadas" y afirma que "aunque parezca que geográficamente están lejos para incorporarse cuando los seleccionadores tienen que juntar a las mejores deportistas de las diferentes disciplinas, para tener un equipo nacional, están presentes, porque la lejanía kilométrica y geográfica no significa que no se las tenga en cuenta".