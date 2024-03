Aridany justifica la inversión pública en el Granca: "No podemos dejar que caiga un club que es referente social, cultural y de la tierra"

El imposible de un Granca autosuficiente. Aridany Romero, consejero de Deportes y vicepresidente del CB Dreamland Gran Canaria, no atisba un club claretiano autosuficiente y recuerda el capítulo en el que el Cabildo acudió al rescate de la UD Las Palmas.

"Hay que conocer el escenario en el que nos movemos, hace algo más de 40 años la UD fue a una ampliación de capital y fue el Cabildo el que tuvo que hacerla completa, ya que no se cubrió en su totalidad. Ello hizo que la UD no hubiese desparecido, luego llegaron empresarios que fueron a esa ampliación de capital y se convirtieron en propietarios. El ecosistema del baloncesto profesional en España no es igual, no tenemos grandes empresas ni grandes empresarios que quieran hacerse con el club. Y por tanto, aunque es una anormalidad histórica, desde el Gobierno de la Isla, somos responsables. No podemos dejar caer un club que es referencia de los valores de la Isla deportiva, social e incluso cultural, porque fue cuna del Claret".

El político a pesar de la crudeza, pone en valor la gestión del presidente Savané. "Siempre estamos ojo avisor para seguir con el radar en marcha para seguir minimizando los recursos públicos. Queremos ponerle el naming al pabellón, serían recursos que se detraerían de la aportación del Cabildo. Ya en este primer año, hemos puesto medio millón menos y nuestra intención, es que en este ejercicio cuando empecemos a hacer el presupuesto del año siguiente, se haga una reducción del gobierno insular".

El domingo, desde las 12.00 horas, el Gran Canaria afronta el derbi contra el CB Canarias y Aridany apuesta por el triunfo amarillo."Estaré el domingo en La Laguna, apoyando al Granca institucionalmente (...) Esperamos que se pueda darle le vuelta a la tortilla, venimos de un mal resultado del Gran Canaria (...) He dialogado con Savané y Lakovic, están tocados por la última derrota, pero con el firme propósito de darle la vuelta y qué mejor que el domingo en un derbi contra el Lenovo Tenerife".

Flores a Savané

A la hora de valorar el trabajo de Savané, le pone un "aprobado alto". El Granca fue eliminado de la Copa en cuartos y de la Eurocup en los octavos de final. El club claretiano es el actual campeón de la competición continental. "Le pongo un aprobado muy alto; tiene las cuentas cerradas con superávit. Ha reducido en medio millón de euros la aportación del Cabildo, los hitos deportivos los está cumpliendo. Más allá de la historia deportiva del Gran Canaria, en la que solo han ganado dos títulos, habíamos puesto mucha esperanza en renovar la Eurocup. No era un elemento exigible, lo que sí estamos viendo es que se está administrando técnica, económicamente y administrativamente con rigor".

Resta importancia a la eliminación en Europa porque ve "un proyecto sólido". "Fue un palo y afecta a los ingresos, merchandasing, premios por resultados, entradas, abonos...A nivel deportivo no lo pienso valorar, porque no lo haré y así es desde mi llegada, porque hay un presidente y soy el gestor político. Por primera vez esas cosas hay que diferenciarlas y quiero cumplirlas mientras sea consejero. En lo deportivo, más allá de caer en octavos de final, se ve un proyecto sólido, hay propósito de enmienda. Se luce un dato de número de victorias reseñable, más alto que nunca, cabe tenerlo en cuenta dentro de la fase regular. Así que mi reconocimiento a Savané, Villar y a todo el equipo técnico".

Una afición de Siberia

Aridany Romero hubiese luchado la presencia del Granca en la Euroliga si hubiesen ganado la Eurocup en esta edición -el año pasado se desechó por el elevado coste-. "Se hubiese intentado, como con el Mundial de fútbol, tratamos de unir a toda la clase política. Además, el sector privado es el que se verá beneficiado como es el caso del WRC Rally, en el que se pondrá el cartel de 'no hay camas' en la Isla. Cuando se apuesta por lo deportivo, se genera economía. A veces hay que pedir un esfuerzo y lo hubiésemos intentado; eso hubiese sido a base de poner más recursos".

Se le cuestionó por la frialdad de la afición del Gran Canaria Arena. "Somos una afición un poco fría, creo que el club ha dado motivos para que la afición sea más generosa, dicho con todo el respeto. Lo dan todo, es un equipo de la casa, de los nuestros y que hace una labor con la cantera muy importante". Aunque matiza que "no estamos para criticar a la afición". "Han cumplido con los llamamientos y estamos todos juntos en trabajar en la modernización del club, Savané hace un gran trabajo. Reconozco la labor que hace porque la veo en el día a día".

Insiste que se está rebajando la aportación cabildicia. "Entra capital privado, no solo del Dreamland, sino de otros patrocinadores. Se reduce la aportación que se hace a toda la estructura del club. Hay hitos comprobables de la gestión del 'Granca' de baloncesto y lo ponemos en valor".