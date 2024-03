Abiertas las inscripciones para participar en el Torneo por Categorías Cajasiete de Lucha Canaria

Desde la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria se continúa fomentando la participación de las luchadoras y luchadores en campeonatos individuales. Con el apoyo de la empresa Cajasiete, el ente federativo pone un año más en marcha el Campeonato Insular por Categorías, pudiendo participar no sólo luchadoras y luchadores de la categoría senior, sino también de las categorías de base.

En categoría senior se repetirá el formato que fue del agrado de la afición, diferenciando entre puntales C, destacados A, destacados B, destacados C y no clasificado tanto masculinos como femeninos.

Una gran oportunidad para ver enfrentamientos de un alto nivel, en un torneo que permitirá a sus ganadores obtener una plaza para participar en el Campeonato Regional, donde bregadores y bregadoras compiten no sólo por el entorchado autonómico, sino también por lograr un billete para el Mundial Ssireum a celebrar un año más en Corea.

Imagen de una edición anterior del Campeonato Insular por Categorías de Gran Canaria. / LP/DLP

Todas las luchadoras y luchadores con licencia en vigor que quieran participar en el torneo, deberán rellenar un formulario ya disponible en la página web de la federación insular de Gran Canaria.