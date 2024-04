Novoa: "El hambre siempre está aunque hayamos ganado ya tres títulos"

¿Cómo llegan a la cita ante el Cajasol en este primer partido del playoff de semifinales?

Era un objetivo que teníamos muy claro. Llevamos cuatro semanas con ansiedad y ganas de jugar. Nos veo muy bien para este fin de semana y para estos playoffs. Vamos a tener una muy buena actuación, hemos estado entrenando muy bien, muy duro, hemos mostrado en los entrenamientos un gran vóley y eso es clave.

¿Qué se siente al visitar una cancha en la que recientemente se proclamaban campeonas de la Copa de la Reina?

Pienso que independientemente de la cancha en la que nos toque jugar lo vamos a hacer muy bien, vamos a adaptarnos. Es cierto que siempre es complicado jugar en una cancha con los techos muy bajos, no hay tanto espacio y hay cosas que hacen que en ocasiones se te pierda un poco la pelota, pero lo buenos es que ya hemos jugado antes allí y nos llevamos un título, así que nos va a dar más ganas.

Enfrente tendrán al Cajasol, un rival duro pero al que le han ganado esta temporada sus dos cruces en liga ¿esperan un partido muy diferente este domingo?

Será un partido completamente diferente. Es un equipo que lleva varios años puliéndose, este año están jugando mejor. Es un gran rival, pero si hacemos nuestro juego lo vamos a sacar adelante.

¿Cómo se está encontrando en esta recta final de temporada tras adaptarse por completo al equipo después de incorporarse con el curso avanzado?

Me encuentro muy bien, con el equipo y con las chicas. Siento que en estos últimos partidos y en los entrenamientos estoy con muchas ganas, súper bien, en un equipo como éste es fácil cambiar cosas en el juego, encontrarse con las colocadoras, porque todas son buenas jugadoras y eso es más fácil a la hora de adaptarse.

¿Hasta qué punto les preocupa esta inactividad de un mes antes de enfrentarse a un equipo que ha estado compitiendo hasta la pasada semana?

Para mí fue muy raro ver que teníamos un parón de cuatro semanas, me chocó mucho porque es duro y no es bueno. Por otra parte siento que estamos preparadas porque tenemos un equipo completo bueno y eso hace que los entrenamientos sean de un alto nivel y eso nos ayuda montón. Es difícil para cualquier equipo que esté parado durante cuatro semanas retomar el ritmo de competición.

Si ganan la liga sería con diferencia la temporada más importante de la historia del club tras conquistar la Copa de la Reina, la Supercopa y la Copa Ibérica, ¿esa responsabilidad pesa en este playoff?

A mí lo que más me motiva es jugar, luego ya vienen los títulos, las finales y todo lo demás. Estamos centradas en jugar bien los partidos de semifinales y luego cuando llegue la final nos centraremos en ella, tenemos que ir paso a paso. Es muy bonito y te motiva para jugar mejor y querer este título de liga, hacer algo que nadie ha hecho antes.

¿Cómo se cuida ese hambre para querer seguir ganando después de haber estado ganando tanto?

El hambre siempre está, no puede faltar, conformarte no es una opción en ningún ámbito y en nuestro equipo no se conforma nadie aunque hayamos jugado el partido de nuestra vida o hayamos ganado ya tres títulos. Siento que podemos mostrar más, ganar más y que vamos a mostrar nuestro mejor vóley para entrar en ese éxtasis jugando muy bien.