Joaquín Blanco se impone en la carrera por representar a España en la categoría ILCA 7, en los Juegos Olímpicos de París

El nombramiento del deportista canario Joaquín Blanco en ILCA 7 viene refrendado por ser el único representante español que ha conseguido estar entre los 10 primeros de un mundial durante toda la campaña olímpica con un octavo puesto. Para el Comité de Preparación Olímpica es muy importante remarcar que el nivel de Joaquín Blanco y Joel Rodríguez ha sido muy similar durante toda la campaña, por lo que se han analizado con detalle las dos regatas de observación establecidas. En el mundial 2024, el nivel demostrado por todos los regatistas españoles fue muy inferior al habitual en otros eventos internacionales, por lo que dicha regata no se ha tenido en cuenta en esta decisión. En la segunda regata de observación los resultados sí han sido más similares al nivel demostrado en anteriores eventos, siendo Joaquín Blanco el 15º de la general y 13º país y Joel Rodríguez 18º y 15º país.

En este caso, Xisco Gil incide en la igualdad de los regatistas durante el periodo de selección: “En la clase ILCA 7 los dos regatistas principales, Joaquín Blanco y Joel Rodríguez, han demostrado un nivel muy similar en todo momento, encontrándose entre los 15 primeros del mundo en casi todas las competiciones internacionales. En la elección de Joaquín Blanco el Comité ha valorado su progresión y los resultados obtenidos”.

Tras la decisión, Blanco afirmaba: “Estoy muy motivado con la decisión del Comité de ser el representante español en los Juegos de Paris 2024. El camino hasta aquí ha sido muy duro porque sólo puede ir uno y tanto Joel como yo estábamos a un nivel muy alto. Hemos trabajado juntos para que quien fuera el representante llegase lo más preparado posible”.

Respecto a su conclusión sobre estos meses de selección, Joaquín expuso: “La presión me la pongo yo y no he necesitado pensar en que había que obtener un resultado hasta el último momento. Quizás un poco de tranquilidad hubiese sido mejor, pero las reglas del juego eran estas y había que adaptarse lo mejor posible. Sabía que el Sofía era una regata fundamental y me preparé para ello”.

De cara al sprint final, Joaquín Blanco comenta: “Cuando algo cuesta te quedas más satisfecho y creo que el trabajo realizado dará sus frutos en Marsella. Ahora hay que trabajar para llegar lo más preparado posible y competir con garantías”.

Tras esta propuesta del Comité de Preparación Olímpica, las nueve clases que han obtenido su clasificación de país para los Paris 2024 tienen asignados a los deportistas que conformarán el equipo olímpico español de vela, quedando pendiente la clasificación del Formula Kite Masculino. Esta clase tiene una última oportunidad de clasificarse en la Semana de Hyéres que se disputará entre el 21 y el 27 de este mes de abril.

Con nueve clases clasificadas para los Juegos Olímpicos, España se sitúa entre las principales potencias internacionales de vela, y el equipo buscará en Hyères volver a repetir el pleno de clases conseguido en Tokio 2020.