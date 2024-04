Cinco ‘balas’ para el Nacional de boxeo

La Escuela de Gran Canaria lleva la friolera de 21 años puliendo a jóvenes valores grancanarios para formarles en los valores y la disciplina del noble arte del boxeo. Cerca de un centenar de alumnos y alumnas de todas las edades y pesos se entrenan a diario en el gimnasio de la Piscina 29 de abril, en el capitalino barrio de Schamann.

En el pasado Campeonato de Canarias, conseguían cuatro plazas directas para el Campeonato de España que, en principio, se disputará en el mes de junio en una sede todavía por designar. A estas hay que sumar un quinto deportista del club que accedió directamente al Nacional al no tener rival al que medirse en el Regional.

Frisco, uno de los dos entrenadores de la Escuela y seleccionador canario del equipo de la categoría élite, recuerda que todo empezó con su maestro «Juan Vera» hace algo más de dos décadas. «Hemos ido evolucionando a base de trabajo y de constancia porque somos un gimnasio pobre y modesto», reconoce. El preparador señala la humildad como una de las claves de los éxitos del club en el cuadrilátero: «Ante todo hacemos prevalecer la formación de la persona en los valores que aquí inculcamos. Somos una gran familia. Mientras los niños y niñas están aquí entrenando, no se encuentran en la calle».

Sullivan Perdomo, el campeón de Canarias en -60 kilos, reconoce que «me queda mucho por aprender». «Solo llevo tres años boxeando, dos horas por la mañana y otras dos por la tarde de lunes a sábado». De cara al Campeonato de España, espera tener mejor fortuna que el año pasado, cuando cayó en semifinales por una decisión de los árbitros un tanto controvertida: «Creo que puedo traerme el oro y lo voy a hacer».

En la misma línea, Néstor Ventura, doble campeón regional en menos de 63,5 kilos, reconoce que «la experiencia que cogí el año pasado fue muy importante por la oportunidad de poder pelear fuera». En el Nacional, se considera uno de los candidatos «a coger medalla o proclamarme campeón», para así poder sacarse la espinita clavada de 2023, año en el que perdió en su primera pelea ante uno de los púgiles de la selección.

Soalem Fabelo logró hace una semana su primer título de campeón de Canarias en -67 kilos, «y al lograrlo sentí que todo el esfuerzo había valido la pena». Al desconocer el rival que le espera en el Nacional, apunta que «nos preparamos para todo, para cualquier estilo». «Sé que voy preparado; si al final no gano la pelea, que sea porque el otro es mejor y no por no haberme preparado», sentencia.

Miriam Ávila compagina el boxeo con la preparación de las oposiciones a maestra infantil. Es una de las grandes esperanzas de Canarias de hacerse con la corona nacional tras ser subcampeona el año pasado: «Me considero una boxeadora a la que le gusta la corta distancia y una buena fajadora».

Su compañera Rabha abandonó su Marruecos natal para hacerse un nombre en el boxeo. Tras conseguir su billete directo al Nacional, tiene claro que «voy a por todas para poder cumplir mi sueño de ser una profesional, por eso tuve que dejar a mi familia y quiero aprovechar la oportunidad».

