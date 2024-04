El Rocasa Gran Canaria ha anunciado el fichaje de la jugadora sueca Linnea Sundholm, que se ha convertido en el primer refuerzo para la próxima campaña del cuadro teldense.

Sundholm (3 de septiembre de 1997) se desempeña como extremo derecho y cuenta con una amplia trayectoria en distintos equipos de su país, entre los que figuran el Forshaga HK, IF Helton, Skara HF o el propio IF Hallby. Su dilatada experiencia supondrá un valioso activo para el Rocasa Gran Canaria de cara a la próxima temporada.

La sueca, emocionada por esta nueva etapa en su carrera deportiva, expresó su entusiasmo por vivir en España y disfrutar de una experiencia totalmente nueva en la isla. "Estoy muy ilusionada de poder vivir en España. Creo que me permitirá crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Además, tengo muchísimas ganas de poder calibrar el nivel de la competición española con respecto a la sueca", comentó la jugadora.

De hecho, la nueva jugadora del Rocasa ya sabe lo que significa jugar en la isla. Sundholm formó parte de la plantilla del Skara HF que el 14 de noviembre de 2021 visitó la isla con motivo de la tercera ronda de la EHF European Cup, en una eliminatoria que enfrentó a su equipo con el Rocasa Gran Canaria. La nórdica aportó aquel día tres tantos en la victoria sueca (37-38) en el Rita Hernández. "El primer partido de la eliminatoria lo jugamos en Gran Canaria. Conozco al equipo y me encantó el ambiente", admitió.

Linnea Sundholm, primer refuerzo para el Rocasa Gran Canaria 2024-25. / LP/DLP

Para el Rocasa Gran Canaria, la contratación de Linnea Sundholm supone apuntalar con veteranía su plantel para el próximo curso. Por su parte, la jugadora se une al equipo con la firme convicción de contribuir al éxito del club teldense. "Siempre soñé con jugar en España y por fin se me ha dado la oportunidad. Así que no podía decir que no. Me gusta el estilo de juego del equipo y creo que puedo aportar bastante con mi juego", añadió.

Sundholm supone la primera piedra del proyecto del Rocasa Gran Canaria 2024-25, una campaña que en el seno del club se afronta con renovado optimismo y con la ilusión de competir un año más en la máxima categoría del balonmano español. La extremo nórdica se incorporará a la disciplina del conjunto teldense, ya a las órdenes del nuevo técnico, Carlos Herrera, para la pretemporada en el próximo mes de julio.