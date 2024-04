De Amo, colocador del Guaguas: "Todos los partidos con el Melilla, sean allí o aquí, son siempre una pelea mental"

¿Cómo llegan al desenlace de la semifinal de laSuperliga ante el Melilla, que este fin de semana se decide en el Centro Insular después de ganar el primer duelo de esta serie del playoffs al mejor de tres encuentros?

Con el Melilla sabemos que todos los partidos son una pelea, sea allí o aquí, por el carácter que siempre le imprimen al juego, el otro partido que se vive también por debajo de la red, la tensión que se sufre en parte debido a la presencia de tanto argentino en la pista. Cualquier encuentro con este rival se convierte también en una pelea mental, así que va a resultar muy parecido a lo que jugamos en su casa el lunes. Estamos mentalizados para afrontar el tipo de partido que nos espera, hacer un choque serio e intentando cometer pocos errores; creo que ahí es donde está la clave para lograr buenos resultados.

El voleibol es un deporte de equipo, pero supongo que siempre motiva ser reconocido en lo individual... ¿Cómo ha recibido la noticia de estar entre los cuatro nominados para convertirse en el colocador del equipo ideal de la Champions League?

Para mí supone una motivación ya solo el estar nominado entre los cuatro mejores colocadores, y más teniendo en cuenta los otros jugadores, que hay que son unos bestias: Luciano De Cecco, Benjamin Toniutti y Riccardo Sbertoli. Se trata de una motivación más para seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, porque en parte confirma que da sus frutos el trabajo. Obviamente, influye el equipo, pero en un colocador es muy importante la confianza y, lógicamente, también influye la gran temporada que nos está saliendo. Los reconocimientos te refuerzan la confianza en nuestras opciones.

En una temporada en la que el equipo perdió a mitad de temporada a Maxi Cavanna y tuvo que fichar de urgencia a Juan Ignacio Finoli, ¿se esperaba tener que jugar tanto en la Champions, con el desgaste y la exigencia que tiene el tener que compaginarla con la Superliga?

Al final se dio la circunstancia de tener que jugar sí o sí, porque en aquel primer partido después de la marcha de Maxi no había llegado todavía Finoli. Pero cuando estaba todavía aquí Cavanna yo le decía a Sergio (Camarero, su entrenador) que yo iba a pelear siempre por el puesto y que si después él era mejor que yo y se lo ganaba, pues lo aceptaría. Pero yo independientemente de quien venga la temporada que viene voy a seguir peleando el puesto al 100%.Ahora mismo, y más después de este año, no me creo inferior a nadie. Voy a seguir peleando y poder jugar la Champions entera para mí supone un gran objetivo.

El papel que han hecho esta temporada en la Champions, ¿hasta qué punto ha reforzado la moral y la confianza en la competición doméstica?

Es algo que se nota, sobre todo, en los momentos complicados. Por ejemplo, en el primer partido de la semifinal en Melilla hubo momentos difíciles. No estábamos finos y se nos estaba complicando. Pero la buena temporada que llevamos, incluyendo en la Champions, viendo a los rivales que hemos tenido enfrente, nos da la confianza para mantener la calma en esos momentos, porque sabemos que podemos jugar muy bien y sabemos a lo que jugamos. Esa mente fría, porque hemos hecho los deberes y sabemos a lo que juega este equipo, hace que en estos encuentros, aunque no se saque nuestra mejor versión, podamos centrarnos en nuestros puntos fuertes para sacarlos adelante.

Se le ve en la cara en cada partido que se está divirtiendo de lo lindo esta temporada dirigiendo al Guaguas, ¿pero cómo le están tratando en la Isla?

Creo que es algo que se ve. Estoy desplegando un buen juego y disfruto en la cancha. También tengo que decir que hay gente que no le gusta que sonría mientras juego, pero por mi forma de ser si sonrío es porque estoy cómodo, y eso creo que la gente lo ve. Me siento muy cómodo aquí, la gente me muestra siempre su apoyo, su cariño y estoy cómodo en la Isla.

¿Cuál ha sido el secreto este año para estar tan unidos, tanto los que juegan más minutos como los que lo hacen menos?

Ha sido uno de los puntos fuertes de Sergio Camarero, tanto esta temporada como la pasada. Se aprendió en el club de la mala experiencia de la campaña anterior a mi llegada. Se han hecho las cosas de una manera diferente a como se hacían en aquel momento. El club ha aprendido. Cada uno conoce su rol, siendo conscientes de que todos tienen sus oportunidades; al final en la pista somos una piña, porque si todos estamos fuertes nos hace como grupo más fuertes aún.

¿Cómo ve el crecimiento de la asistencia de aficionados al Centro Insular a lo largo de la temporada, tanto en los partidos del Guaguas como los del Hidramar Gran Canaria?

La gente creo que va siendo consciente poco a poco del privilegio que es tener a dos equipos como el Hidramar y el Guaguas, que están peleando por ganar todos los títulos. Es algo que implica que van a visitar la Isla conjuntos de mucho nivel, los tops de España seguro, y luego buenos equipos de Europa. Se ofrece a los aficionados una oferta muy amplia de voleibol. La gente se está enganchando porque obviamente los dos somos los equipos punteros, pero que haya tanto voleibol en la Isla y que la gente lo esté disfrutando tanto con nosotros, engancha a más personas. Esperamos que siga aumentando la asistencia, porque el objetivo del presidente Juan Ruiz de llenar el Centro Insular hasta la bandera no se ha conseguido aún y nos quedan cuatro partidos para poder conseguirlo.

¿Cuándo uno gana tantos títulos de forma consecutiva como usted, qué se hace para mantener el hambre?

En mi caso yo no estoy pensando en lo que pueda pasar cuando gane: solo estoy pensando en el segundo partido con el Melilla, porque eso es lo que nos ha enseñado esta temporada en la que jugábamos los miércoles en Europa y los fines de semana la Superliga. Eran partidos que había que sacarlos, porque si no nos pillaban los que venían por detrás. Al final íbamos partido a partido, sin pensar más allá, porque en Europa era arriesgado y en la Superliga teníamos que tirar de todos para seguir ganando. Esa forma de pensar es lo que nos ha ido bien esta temporada y sería un error pensar más allá.

¿Cómo es su relación con su compañero de posición, Juan Ignacio Finoli?

El entrenador ha logrado este año que nos llevemos muy bien y que haya una competencia sana. Que Finoli entrene bien y esté a tope en los entrenamientos, y me gane muchas veces, te hace ponerte las pilas para no perder tu puesto. Hay una competencia sana entre ambos, en los viajes es mi compañero de habitación y existe una rivalidad muy sana.

