Arranca la lucha por el título de la Liga Iberdrola para el Hidramar Gran Canaria y el Avarca de Menorca

El Hidramar Gran Canaria afronta su cuarta final consecutiva de la Liga Iberdrola. Si en las tres anteriores sus rivales fueron el Feel Alcobendas y el Haris, por partida doble, en esta ocasión se medirán al Avarca de Menorca, su rival en la final de la última Copa de la Reina y equipo segundo mejor clasificado de la liga regular.

El CID albergará los dos primeros encuentros de la serie final al mejor de cinco partidos. Hoy se producirá el pistoletazo de salida del primer encuentro a las 16.00 horas, mientras que el segundo tendrá lugar mañana a la misma hora y en el mismo escenario. La próxima semana se disputarán si fuesen necesarios los dos siguientes partidos en tierras menorquinas. El quinto definitivo, si tuviera lugar, se disputaría a la semana siguiente en Gran Canaria.

Antecedentes

En lo que va de temporada grancanarias y menorquinas se han visto las caras en tres ocasiones.

La primera de ellas tenía lugar el pasado 11 de noviembre en el CID, en un partido en el que se impondrían las grancanarias por 3-1. En aquella ocasión Marcella Amaral fue la máxima anotadora del partido con 19 puntos, mientras que en el bando amarillo, su capitana Saray Manzano, resultó ser la más efectiva con 17.

El segundo duelo liguero tendría lugar el 14 de febrero en el Pavelló Municipal D'Esports, en el que el Olímpico volvería a vencer por la vía rápida con Sulián Matienzo liderando la ofensiva con 18 puntos. Jimena Fernández Gayoso, con 14, fue la mejor de las menorquinas.

El tercero y definitivo tuvo lugar en el terreno neutral del CDM Los Montecillos, en Dos Hermanas, durante la final de la Copa de la Reina, entre los dos encuentros ligueros, el 28 de enero, en el que las grancanarias conquistaron su primer torneo del KO (1-3), con Saray Manzano ejerciendo de MVP del torneo.

El camino de las menorquinas hasta la final

El equipo de Bep Llorens finiquitaba su liga regular como segundo clasificado con 50 puntos y un balance de 17 victorias y cinco derrotas, a cuatro puntos del primer puesto del Hidramar.

Como cabezas de serie se libraron de disputar los cuartos y al igual que las grancanarias les costó perder su primer duelo de semifinales por la inactividad de un mes de competición, cayendo por un rotundo 3-0 en La Laguna ante el Haris. Sin embargo, al igual que las amarillas, las menorquinas se hicieron fuertes en su casa y liquidaron a las laguneras con dos victorias por la vía rápida en su casa, logrando el pase a la gran final por el título.

Fran Carballo: "Mis jugadoras se crecen en los momentos más complicados"

Fran Carballo posa sonriente junto a Bea Novoa durante el media day del pasado jueves en el CID. / Alejandro Barrosa

El entrenador del Hidramar Gran Canaria considera que junto al Avarca de Menorca "han sido los dos mejores equipos, los más regulares y eso hace que la final ante ellas sea la más bonita posible".

En opinión de Fran Carballo la estadística que arroja tres victorias del Olímpico en sus dos encuentros precedentes de liga y en la final de Copa "no significa nada, porque en alguno de los partidos ellos tuvieron alguna jugadora lesionada y que para ellas era muy importante y ahora es empezar de cero ante un rival que viene muy motivado después de eliminar al Haris de una forma muy fácil". "Va a ser una final muy reñida", asegura.

El preparador grancanario considera "clave intentar ganar los dos primeros partidos de la final para ir a Menorca con ventaja, a ver si podemos ganarles, porque si lo logramos allí tendremos dos oportunidades para ganar en su casa y considero que tenemos potencial suficiente para ganar en casa de cualquier rival".

En su ideal de juego considera que para tener opciones de derrotar a las menorquinas "debemos de jugar como lo hicimos el pasado domingo ante el Cajasol, salimos a por el partido desde el primer minuto, con todas las jugadoras enchufadísimas y llevamos el duelo a nuestro terreno".

Al contrario que en la semifinal ante el Cajasol, Carballo considera que "estamos al 50% con el Avarca de Menorca, porque no hay esa diferencia, es un equipo que hace las cosas muy bien, que cuenta con muy buenas jugadoras, un gran entrenador y todo ello hace que la eliminatoria esté mucho más pareja".

A favor de las amarillas cuenta la experiencia que les da el jugar su cuarta final consecutiva por el título liguero y la cuarta final del año, porque "nuestras jugadoras cuentan con una gran experiencia en este tipo de partidos y es una ventaja clara sobre ellas". Lo que tiene claro el estratega grancanario es que sus jugadoras "se crecen en los momentos más complicados".

Carballo considera que será una final muy diferente a la que se vio ante las menorquinas recientemente en la final de Copa en Dos Hermanas, porque "cada partido es diferente y al final ellas nos tienen muchísimas ganas, no nos han ganado ningún partido esta temporada y vendrán con el objetivo claro de ganarnos".

El técnico del Olímpico aprovechó para mostrar su disconformidad con el formato de playoff en esta final al mejor de cinco partidos: "No me gusta, creo que está mal hecho, tendríamos que fijarnos en otros formatos como el de Italia, Polonia o Francia, aquí no hay una ventaja real para el equipo que queda primero o segundo".

A pesar de jugar una final, Carballo opta por la normalidad y reconoce que "no cambio nada con respecto a la eliminatoria que tuvimos ante el Cajasol, estudiamos al rival, preparamos nuestro juego, hacemos alguna charla motivadora, pero no solemos cambiar demasiadas cosas en función de los distintos rivales".