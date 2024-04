El ‘Guanche’ arrasa en el Concurso Memorial

Resurgió el Hospital La Paloma Pueblo Guanche después de su tropiezo del sábado en el Campeonato Aguas de Teror y se hizo con la victoria en el Concurso Memorial Vela Latina-Manuel Cabrera La Fiera, segunda prueba de la Copa Isla de Gran Canaria. El Villa de Agüimes Ybarra, vencedor del primer concurso de la competicion copera, terminaba segundo y el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas hacía el tercer mejor tiempo.

El bote de Barranquillo Don Zoilo no se dejó sorprender por el bote del Suroeste, que unas horas antes le había ganado en su duelode la primera jornada de la competición de pegas, aprovechando que salía delante desde la Mar Fea para imponerse. El Guanche dominó desde la primera baliza y completó el recorrido por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria en un tiempo de 1h.07:47.

Los de Alejandro Rodríguez llegaron a 2:21, mientras que el Portuarios lo hizo a 3:12 para ocupar la tercera plaza del podio. El Unión Arenales terminaba cuarto, mientras que el Porteño Siscocan Sabor a Gloria se clasificó en la quinta posición, llegando a casi cinco minutos del vencedor.

No resultó un buen día para el Spar Guerra del Río, que se tuvo que conformar con hacer el sexto mejor tiempo, seguido del Disa Roque Nublo ULPGC y del Minerva Idamar Atlantic, octavo en el concurso que su club organiza para honrar la memoria de Manuel Cabrera La Fiera.

Esta segunda prueba de la Copa Isla de Gran Canaria la completaron el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, el Chacalote A Blue Thing in the Cloud y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, a casi diez minutos del Guanche. Por su parte, el Poeta Tomas Morales Clipper no pudo presentarse después del babor-estribor que sufrió el sábado en la primera jornada del Campeonato y que provocó algunos daños en el casco del bote.

La próxima semana, la flota de Vela latina afronta otra doble jornada con el arranque el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, el sábado, y la segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror, el domingo.