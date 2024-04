Tony Viera, entrenador del Spar Gran Canaria: «Si se da la opción, el club va a intentar seguir en la élite»

¿Qué valoración hace de la temporada tras el descenso?

Tuvimos un inicio un poco loco. La concepción de la plantilla en verano fue extraña, nos equivocamos sobre todo en el juego interior. No supimos encauzar el aspecto técnico y táctico en los tres meses posteriores a septiembre y perdimos la oportunidad de poder cosechar algunas victorias que hubieran sido importantes. Se decide con la entrada del nuevo año realizar un cambio en el banquillo. Acepté relevar a José Carlos Ramos con toda la ilusión del mundo, siendo consciente de que quedaban tan solo diez partidos. Intentamos ser realistas, centrándonos en el partido a partido, el disfrutar en los entrenos, poner el énfasis en lo táctico, en que las jugadoras recuperaran la energía en la cancha, que se entendieran entre ellas y que el día a día sirviera para extrapolarlo a los fines de semana.

¿Quién le presenta la oferta para hacerse cargo del equipo como primer entrenador y qué le lleva a aceptar, teniendo en cuenta el riesgo que suponía coger a un conjunto que estaba a cuatro victorias de la salvación?

La conversación fue sobre todo con Begoña Santana. Junto a Domingo Díaz, ellos mandan y toman las decisiones. A nivel deportivo conocían el riesgo y creyeron en mí. Era una oportunidad increíble. No fue ninguna imposición. Me preguntaron si me veía capaz de estar al frente y, a pesar del riesgo, no lo dudé ni un segundo, por ellos, por el club, por las niñas de la cantera y por el amor que le tengo a este deporte.

¿Cómo ha sido la experiencia de poder entrenar a una de las mejores jugadoras del mundo como Astou Ndour?

Es una deportista de élite, una estrella de la WNBA, una jugadora especial, una deportista increíble que no solo nos ha ayudado en lo deportivo, sino que también colaboró para que las jugadoras nuevas se adaptasen a la mejor liga de Europa de baloncesto femenino. Solo puedo darle las gracias; a nivel de club también, porque es la hija adoptiva de Domingo y Begoña y lo ha dado todo, ha jugado los 40 minutos cada partido sin pedir nunca el cambio, ha sido un viaje increíble el que hemos vivido con ella. Hay que nombrar a mucha más gente más, a Delicia Washington, a Jade Loville o a Adji Fall que la han acompañado. Después de ser madre, Astou ha hecho un gran esfuerzo para ponerse en forma junto a Cristóbal Navarro por las mañanas, quien la ha ayudado muchísimo en este proceso.

¿Qué nos puede decir de la última joya a la que ha sacado brillo el Spar, Jade Loville, la máxima anotadora de la Liga?

Es una tiradora diferente, siempre con una sonrisa. Tiene un carácter espectacular y ha pasado por muchas situaciones esta temporada. Empezó muy fuerte, siendo la mejor tiradora de la Liga y, aunque al final de temporada también lo fue, tuvo algunos picos de forma, normal en todos las jugadoras profesionales. El staff técnico la ha ayudado muchísimo.

La capitana, Adji Fall, terminó como la segunda mejor valorada de la temporada regular. ¿Qué techo tiene una jugadora como ella, que sin hacer mucho ruido ha vuelto a demostrar ser una de las mejores interiores del campeonato liguero?

Se trata de una líder silenciosa, al más puro estilo Kawhi Leonard. Para estar cómoda no necesita hablar, no necesita el balón, ni necesita sentirse protagonista. Esto es lo más difícil dentro de un juego colectivo como el baloncesto. Llegó en precadete con 14 años y, al igual que yo, somos canteranos de este club. Eso no lo olvidaremos estemos donde estemos el día de mañana; hemos tenido ejemplos y líderes delante que nos han permitido aprender muchísimo. En su caso, ha entrenado junto a Kai James, Lydia Giomi, Sika Koné y ahora con Astou Ndour. Ha aprendido de ellas, además de contar con Begoña y con Domingo, que hacen que seas exigente y profesional, que pase lo que pase hay que dar el máximo siempre. Su juego es un poco radical, porque apenas usa el bote, pero ha sabido adaptarse a la competición, ha mejorado en el tiro de tres y es una de las mejores reboteadoras de la Liga. Se ha dejado el alma.

¿Qué opina de las suspicacias que se generaron en las redes sociales con el final del choque Girona-Barça, donde se llegó a hablar de biscotto entre ambos equipos catalanes?

Conozco muy bien a ambos entrenadores y a ambos clubes. Da la casualidad de que se trataba de dos conjuntos catalanes y que la jugadora Marta Canella tuvo la opción de tirar en esa última jugada y finalmente no lo hizo, pero confío plenamente en todos los equipos de la Liga. Simplemente estamos compitiendo en una guerra y cada uno tiene sus batallas. Al final, el Barça ganando obtuvo su permanencia en la cateoría.

¿Está confirmado en el banquillo para el próximo curso?

A día de hoy, el club no se ha reunido conmigo. Me considero un entrenador de club, un privilegiado por estar en el baloncesto profesional y, además, el club me costeó mis títulos como entrenador profesional. Lo que decidan Domingo y Begoña lo aceptaré al 100%.

Si se diera la oportunidad de permutar la plaza con otro club para permanecer en la máxima categoría, ¿se daría ese paso?

Estoy seguro que si se da la opción, el club haría todo lo posible por seguir la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa. Lógicamente eso va a depender de la dirección y ahí no entro mucho. Decidan lo que decidan, estaré ayudándoles en lo que necesiten.

¿De la plantilla actual hay jugadoras con contrato para la próxima temporada?

Estamos trabajando para que, estemos donde estemos, podamos mantener el bloque de este año, que Astou Ndour, Adji Fall y Naomi Alnatas se queden. Va a ser muy complicado, pero lo vamos a intentar. En el caso de Astou, llegaría algo tarde por la WNBA, pero la podríamos esperar. Queremos mantener un cierto equilibrio para facilitar las cosas.

