Saray Manzano: "Confío en que la final acabe este sábado"

¿Con qué animo llega el equipo a este tercer partido ante el abarca de Menorca que podría ser definitivo?

Llegamos con muy buenos ánimos. Nos queda solo un partidito para terminar lo que sería la Liga. Viajamos a Menorca con la intención de acabar el sábado, para no tener que jugar el domingo ni el quinto partido. Así que vamos todas con las pilas puestas.

¿Al haber ganado los cinco partidos que han disputado con el Menorca esta temporada les da un plus de confianza o por el contrario se teme que la primera derrota esté más cerca?

Tenemos que mantener la cabeza fría porque más allá de las victorias que hemos tenido ante ellas, su pabellón es muy complicado y una final de playoff hace que el partido sea muy diferente a todos los demás. Debemos jugar con tranquilidad.

¿Preocupa que por tercera vez se pueda dar el salir algo desconectadas y tener que volver a remontar con el consiguiente sobre esfuerzo?

Prefiero empezar el partido un poco flojo y dar el tirón final cuando es el momento decisivo del partido para llevarte la victoria, a empezar con todo en el primer set y luego no ser capaces de acabar por delante los otros tres. No está bien que empecemos perdiendo los primeros sets, pero lo hemos sabido llevar de la mejor manera posible.

¿Se nota ya el cansancio a estas alturas después de una temporada tan larga y exigente?

Si. Aunque está durando prácticamente lo mismo que la temporada pasada, pero no sé porqué ya se está notando mucho el cansancio tanto físico como mental, tener que seguir entrenando cada día, una empieza a pensar que ya no necesitas tanto entrenamiento porque ya no vas a mejorar y se hace un poco pesado.

¿Qué partido esperan allí el sábado?

Esperamos un partido muy pesado. Jugamos en un pabellón muy complicado, diferente al nuestro, la afición estará en nuestra contra y al menos espero que se pueda ver un partido bonito por parte de los dos equipos y que gane el mejor.

Después de enfrentarse cinco veces esta temporada, ¿todavía se pueden sorprender las unas a las otras con algo nuevo o ya se conocen tanto que al final todo depende del día que tengan cada una el sábado?

Ya nos conocemos demasiado todas. Lo que nos puede sorprender es que una jugadora de las que suela estar bien ese día lo tenga malo o una jugadora que no suela destacar ese día lo tenga súper bueno.

¿Qué pronóstico hace? ¿Se acaba en tres, cuatro o cinco partidos?

Confío en que lo acabemos el sábado.