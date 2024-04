El CV Hidramar Gran Canaria busca finiquitar la final en tierras menorquinas

El Hidramar Gran Canaria viaja a Menorca con los deberes hechos en los dos primeros partidos del playoff final por el título de la Liga Iberdrola que se disputa al mejor de cinco duelos. Las grancanarias doblegaron en el CID al Avarca, con sendas remontadas por 3-1, para colocarse con un 2-0 en la eliminatoria.

Un triunfo de las de Fran Carballo en el Pavelló Municipal de Ciutadella este sábado (17.00 horas) las convertiría automáticamente en campeonas. En caso de derrota, tendrán una segunda oportunidad de finiquitar el playoff el domingo a la misma hora y en el mismo escenario. En caso de caer en ambos partidos la serie regresaría a Gran Canaria la próxima temporada donde se disputaría el que sería el quinto y definitivo encuentro de la final.

Si algo dejó claro los dos primeros duelos disputados en la Roca, es que no será nada sencillo el tercer encuentro ante las pupilas de Bep Llorens que contarán con el factor cancha a su favor, aunque también con la presión de saber que no tienen red y que una derrota convierte en campeón al Hidramar.

En el cuadro grancanario las claves pasan por centrarse en su juego y ser capaces de imponer su ritmo ante un rival como el Avarca de Menorca que siempre entra enchufadísimo a sus partidos.

Fran Carballo, entrenador del CV Hidramar Gran Canaria. / LP/DLP

Fran Carballo: "Espero un partido similar al primero que jugamos en el CID"

El entrenador del Hidramar Gran Canaria considera que "ellas cambian en su casa, porque allí son muy agresivas, están muy metidas en el partido y no te van a conceder ninguna ventaja". "No sé si la presión de tener que ganar será mejor o peor para ellas, pero tengo claro que el partido allí será dificilísimo de poder sacarlo adelante, el pabellón es complicado, el público se te echa encima, aunque tenemos la ventaja de que al ir con un 2-0 este partido es decisivo si conseguimos ganarlo porque seríamos campeonas, pero no lo es en el sentido de que si pierdes todavía te quedan otros dos partidos", argumenta Fran Carballo.

El grancanario considera a su rival "un equipo veterano y experimentado". De sus jugadoras afirma que por su experiencia "se conocen y se van dosificando durante la semana, metiéndose poco a poco en el partido, nos dedicamos a trabajar aspectos tanto del rival como nuestros y cuando se acerque el día del partido ya nos centramos más en el aspecto mental".

Carballo reconoce que espera "un partido más parecido al primero de aquí, en el que ellas van a apretar y si no hacemos nuestro juego lo tendremos complicado para ganar allí". "Vamos a intentar terminar el playoff lo antes posible pero el rival también juega y hay que ver como van las cosas", se sincera.

Heloiza Pereira: "La clave pasa por sacar bien"

De cara a afrontar con garantías el tercer partido de la final ante el Avarca de Menorca, la opuesta brasileña del Olímpico considera que es fundamental estar "lo más listas posible, porque tenemos una ventaja de dos partidos, pero realmente no ganamos nada todavía, mientras para que ellas cuentan con una oportunidad el sábado y otra el domingo para poder continuar con la serie la próxima semana, por eso considero que para ellas es todo o nada, van a venir con todas las ganas a jugar en su casa". "Vamos a vivir un gran partido allí", reconoce.

En opinión de Heloiza Pereira "es clave como sean ellas capaces de gestionar todas las emociones y las dudas, porque los dos equipos técnica y tácticamente los dos equipos ya nos conocemos a la perfección el uno al otro, por eso será vital ser el equipo que sea capaz de jugar mejor con esta presión". "No podemos relajarnos porque ahora viviremos un juego mental y psicológico", agrega.

La fortaleza del equipo radica según la brasileña en que "tenemos mucha calidad, tenemos cambios y eso es el reflejo del trabajo que realizamos cada día en los entrenamientos, todas aportamos nuestra parte, porque si Mila o yo tenemos una posibilidad de jugar, cualquiera de las dos que entre va a dar lo mejor de si misma y con eso el equipo gana todo el tiempo, todas estamos preparadas".

En cuanto a tener que remontar ante las menorquinas en los dos primeros partidos de la serie, Helo recuerda que "en la Copa también fue igual y en el primer partido de Liga también, creo que es la tónica de los partidos con ellas, es difícil, creo que no nos hemos preparados para eso, pero al final terminamos ganando, ¿por qué vamos a cambiarlo?, además el único partido que jugamos allí ganamos 3-0, de modo que es algo que también puede pasar". "Lo importante es ganar, el resultado si es 3-0, 3-1 o 3-2 es lo de menos", recalca.

Del rival afirma que "tiene mucha calidad en la recepción, sobre todo desde el regreso de la cuatro (Fortuna), la colocadora (Ivone Martínez) juega muy rápido y con mucha calidad, por eso si no sacamos bien tendremos muchas dificultades para bloquear, con eso sus atacantes ganan mucho y la líbero (Patricia Rodríguez), también tiene muchísima calidad".

En su pronóstico reconoce que lo que quieren es "ganar en el tercer partido".