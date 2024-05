Lanzarote da una eufórica bienvenida a su campeón del mundo de surf Dylan Donegan

El campeón del mundo de surf Dyland Donegan, residente en Lanzarote, fue recibido este miércoles con una eufórica bienvenida al grito de "¡Campeones!" a su llegada al Aeropuerto César Manrique- Lanzarote.

Dyland formó parte de la selección española de surf en la categoría Surf-16 en el campeonato Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2024 (WJSC), celebrado en El Salvador la pasada semana.

En ese equipo también estaban otros tres jóvenes de la cantera lanzaroteña de surf, "Alejo, Sol y Carla", señala el fotógrafo Antón Carús.

Globos, pancartas y carteles con su foto de campeón son algunos de los objetos que portaron las personas que acudieron al aeropuerto a recibir a Dyland y los restantes miembros de la selección nacional.

"Dos semanas de locura en El Salvador"

"No tengo palabras para describir cómo me siento en este momento, solo quiero agradecer a los que me han apoyado desde que era pequeño, especialmente mi familia. Han sido dos semanas de locura en El Salvador. Ha sido una experiencia muy buena, hacer nuevos amigos y surfear nuevas olas", escribió el joven lanzaroteño en sus redes sociales tras alzarse con el importante título.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha calificado la hazaña de Dylan como "un orgullo para Lanzarote y La Graciosa".