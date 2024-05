El Cortijo aguarda el debut del hermano de Alcaraz, Jaime, en el Rafa Nadal Tour By Santander 2024

Las pistas del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, se visten de gala para acoger un total de 23 partidos de la fase previa en las categorías sub 12 y sub 14 y en la modalidad masculina sub 16 del Rafa Nadal Tour By Santander 2024 con un gran ambiente en las gradas, buen tiempo y un alto nivel de juego en una jornada frenética de tenis de formación.

La jornada del martes servirá para que entren en acción algunas de las más prometedoras jugadoras en una categoría sub 16 (cadete), cuyos dieciseisavos de final alzarán el telón el miércoles, 22 de mayo. Por su parte, el cuadro final sub 12 (alevín) y sub 14 (infantil) quedará resuelto en la tarde del martes tras la disputa de la friolera de 53 partidos.

Está previsto que los octavos de final se desarrollen el jueves, 23 de mayo, y los cuartos de final el viernes, 24 de mayo. Las semifinales y las finales se celebrarán, respectivamente, el sábado 25 de mayo, y el domingo, 26 de mayo para completar ocho días del mejor tenis de cantera de España.

El hermano menor de la saga Alcaraz, Jaime, hará su debut el martes a partir de las 16.45 horas enfrentándose al canario de origen serbio, Kris Vranes, con la intención de superar la fase de cuartos de final en la que fue eliminado en la pasada edición por el catalán, Pepe García. Algunos de los cabezas de serie como el tinerfeño Stefan Sangichev, el grancanario Álvaro Monzón, el australiano Austin Feltham en la modalidad masculina y la pucelana Ainara Jiménez y las grancanarias, Gabriela Paun y Lucía Rodríguez, en la femenina, tendrán que esperar hasta el miércoles para entrar en acción.

El director de comunicación del Rafa Nadal Tour By Santander 2024, Acaymo Medina, se mostró encantado “con las buenas sensaciones que han dejado las jornadas de fase previa de ayer y de hoy. Se ha visto buen tenis en chicos y chicas que juegan para divertirse y seguir creciendo y el ambiente en las gradas ha sido muy bueno con mucha gente y mucho movimiento. De momento está siendo un gran espectáculo y lo mejor está por llegar”, destacó.

Tenis solidario

El evento tiene un marcado carácter benéfico y se creó con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa. No es un torneo más, sino un torneo con algo más. En cada una de las etapas se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo.

Valores como el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso y la deportividad representan un circuito juvenil cuyos beneficios se destinan a los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en países como España y La India. El importe íntegro de las inscripciones de todos los participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de la web: www.fundacionrafanadal.org