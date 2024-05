Sayna Mbengue: "Poder estar en los Juegos Olímpicos con las Guerreras sería un regalo para mí"

De notable alto puede calificarse la primera temporada de Sayna Mbengue en el Gloria Bistrita rumano tras abandonar el equipo de su vida, el Rocasa, para jugar en una de las mejores ligas de Europa. Dos terceros puestos en la Liga y en la Copa de Rumanía, además de un segundo puesto en la segunda competición continental, la European League, apoyan su arriesgada decisión de abandonar la seguridad de la Isla para competir con las mejores. En plenas vacaciones, mantiene la esperanza de que se produzca la llamada de Ambros Martín para estar en la lista de elegidas que defiendan a España en los Juegos Olímpicos de París.

¿Qué valoración hace de su primera temporada fuera del Rocasa en un equipo de la exigencia del Gloria Bistrita rumano?

Ha sido genial. Cuando llegué, por el tema de tener que adaptarme al idioma y a una nuva competición fue duro. La pretemporada fue bastante diferente a lo que estaba acostumbrada, pero cuando me adapté fue todo genial, las compañeras me ayudaron muchísimo, el club además es muy profesional. Esta temporada hemos conseguido la medalla en todas las competiciones, en la Copa rumana fuimos terceras, en la Liga terceras y en la EHF European League fuimos segundas.

¿Qué le faltó al equipo para haber podido conseguir uno de los tres títulos esta campaña?

El último partido en Europa ante el Storhamar noruego nos dejó un mal sabor de boca y es quizás el que más recuerdo, porque sufrimos dos rojas, el equipo estaba cansado y veníamos de jugar otro partido el día anterior en semifinales -ante el Dunarea Braila rumano (37-26)-, nos pasó bastante factura el sufrir esas expulsiones al principio del partido y terminamos perdiendo (27-29). Ellas corrían muchísimo y en ese partido estuvieron mucho mejor que nosotras.

En su caso particular el pasar de ser una canterana del Rocasa a convertirse en uno de los fichajes estrella del Gloria Bistrita, ¿le hizo notar ese plus de exigencia y de responsabilidad esta temporada?

Cuando juegas en casa no juegas con esa presión de tener que hacerlo bien porque soy un fichaje. Pero cuando juegas fuera, en mi caso, ellos han fichado a una lateral derecho que tiene que aportar determinadas cosas y saque que si no lo haces no te van a renovar. Es cierto que ese miedo por ver si al final te renuevan o no, no es el mismo que el que tienes jugando en casa y siendo canterana.

¿Cuenta con contrato para el año que viene en Rumanía?

He renovado uno más uno. Como mínimo me queda un añito más y el siguiente ya lo veremos, tengo que cerrarlo con el club cuando llegue el momento.

¿Se nota esa diferencia de nivel entre la Liga rumana y la española?

Se nota muchísimo. La Liga española, es cierto que los partidos entre los cuatro equipos mejor clasificados siempre son reñidos, pero en la Liga rumana nosotras que íbamos terceras clasificadas nos hemos dejado puntos por ejemplo ante el penúltimo que consiguió empatarnos. Es una competición en la que cualquier equipo puede ganarte si no haces un buen partido. Es muy complicada, todos los partidos cuestan muchísimo, sobre todo cuando juegas fuera de casa. La afición es impresionante, el balonmano en Rumanía se vive de una forma totalmente diferente, no es lo mismo que en España. Bistrita tiene una afición que es una locura, siempre llenamos el pabellón -el Tera Plast Arena de Bistrita tiene capacidad para 3.007 espectadores-. En la final de la European League se deplazaron 1.000 personas para animarnos, nos esperaron en el aeropuerto, viajaron con nosotras y perdieron días de sus vacaciones por venir a vernos. Fue una locura.

Sayna Mbengue celebra un gol con el Bistrita. / Gloria Bistrita

¿Le sirvió el poder tener a Alba Spugnini y María Gomes en el Baia Mare, en la misma competición, para adaptarse antes a su nueva situación?

Ellas están genial también en Rumanía y ambas también van a renovar. Estábamos a algo más de dos horas en coche y eso hacía un poco más complicado ir a vernos, también por los calendarios, pero cada vez que podíamos vernos era genial para las tres.

¿Cómo es esta nueva selección española con Ambros Martín?

He tenido la oportunidad de ir a algunas concentraciones y la verdad es que estoy súper contenta. Es un entrenador que exige muchísimo al equipo, que está muy comprometido con la selección y creo que le va a dar grandes alegrías a las Guerreras. Es un gran entrenador.

¿Cómo ve sus opciones para entrar en esa lista de las Guerreras para estar en los Juegos de París?

Ojalá que pueda estar. Es un regalo que si me llega será genial. Yo no lo pienso, entreno para ser cada día mejor y para ayudar a mi equipo. Si llega esa oportunidad para ir con la selección por mi parte será siempre muy bien recibido.

Una lesión en el codo la dejó fuera del Mundial y precisamente una de sus especialidades, el lanzamiento exterior, fue de lo que adoleció España en ese campeonato. ¿Aumenta esa circunstancia sus posibilidades?

Al final lo que decida el seleccionador estará bien decidido. Soy consciente de que hay jugadoras de muchísimo nivel, sobre todo en mi puesto, el de lateral derecho, en el que hay compañeras que están jugando muy bien y haciendo una liga muy buena.

¿Cómo ha visto desde la distancia la mala temporada del Rocasa?

He intentado seguir sus partidos lo máximo que he podido, porque el Rocasa siempre es mi casa. Al final ellos apostaron por una plantilla joven, creo que no buscaban resultados a corto plazo, sino más a la larga, cuando esas jugadoras cojan más experiencia. Son buenas jugadoras, tiene una buena plantilla con futuro, pero al irse esta temporada tanta jugadora experimentada, como el caso de María González, que te mantienen en los partidos a base de experiencia. Ha sido una mala temporada para ellas, pero el año que viene va a ser diferente y van a volver a pelear por las medallas.

¿Qué le parece el retorno de Carlos Herrera al banquillo del equipo?

Una muy buena noticia. Ya conoce el club, es un buen entrenador, sabe mucho de balonmano y va a saber preparar muy bien a las jóvenes. Es un técnico que prepara a conciencia los entrenamientos y los partidos y van a obtener buenos resultados.

¿Le sorprendió la decisión de Arinegua Pérez de aparcar su carrera profesional como jugadora del Rocasa a sus 25 años?

No me sorprende porque cada jugadora tiene que pensar en su futuro y en este caso pienso que ella ha optado por estudiar, por volver a casa y por otras cosas. Espero que le vaya genial, le ha dado además años muy buenos al Rocasa.

Suscríbete para seguir leyendo