Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: “Hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma”

El paraninfo de la ULPGC acogerá el martes (18.00 a 20.00 horas), una jornada formativa sobre el deporte y la salud enfocada hacia la Educación y Motivación hacia la Adherencia Eficaz del Ejercicio Físico y promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Educación, Formación Profesional, Educación Física y Deportes y de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y ACAGEDE (Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte) y que cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC. Una jornada formativa con entrada gratuita, bajo reserva hasta el lunes 3 de junio en el correo administracion@acagede.org,y de carácter presencial en Gran Canaria y que podrán seguir on line en el resto de las islas Profesionales de reconocido prestigio como Felipe Isidro, catedrático en Educación Física y CEO de Physical Exercise & Health Consulting, Antonio Ramos Gordillo, profesor de la ULPGC y médico especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, Esther García Sosa, licenciada en Educación Física y especialista en entrenamiento específico en mujeres, y David Rodríguez Ruiz, profesor de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte de la ULPGC y coordinador del grupo de actividad física en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. serán los protagonistas de una ponencia dirigida, principalmente, a profesionales y estudiantes del sector del deporte y de la salud. Con el popular experto, Felipe Isidro, catedrático en Educación Física y especialista en entrenamientos de fuerza, descubriremos las herramientas necesarias para hacer ejercicio físico en las distintas etapas de nuestra vida.

En primer lugar, ¿podría explicarnos las diferencias entre ejercicio físico, deporte y actividad física?

La actividad física es moverse más allá de estar tumbado o sentado. Cualquier movimiento de nuestra vida diaria se llama actividad física y cuánta más actividad física, mejor. Siempre será más beneficioso subir escaleras que coger el ascensor o caminar a un sitio siempre que se pueda y no coger coche o moto. Por otro lado, deporte es algo que tiene normas, que está reglamentado y tiene un aspecto competitivo, como son todos los deportes que conocemos. Y, por último, ejercicio físico es algo pautado, programado y planificado con el objetivo de mejorar la condición física y la salud. Son tres cosas diferentes. Lamentablemente, no nos movemos tanto como deberíamos. Una frase que me gusta mucho es: 'hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma', que viene a decir que para hacer deporte hay que estar en forma y nos ponemos en forma gracias al ejercicio físico.

Llama la atención el hecho de 'no movernos tanto como deberíamos' ¿Por qué razón no lo hacemos?

No hay tanta necesidad de movernos, ya que tenemos al alcance más comodidades que nos invitan a movernos cada vez menos. Hay que moverse, porque el cuerpo está hecho para moverse. El gran problema de hoy en día es que no existe esa necesidad: tenemos coche, guaguas y escaleras mecánicas y, ante esa falta de necesidad, el cuerpo se mueve poco y eso reporta, inevitablemente, el padecimiento de más enfermedades.

¿Qué soluciones se van a plantear en unas jornadas formativas que están despertando un gran interés?

La idea es dar a conocer y compartir las estrategias y herramientas necesarias para contribuir a que las personas realicen el suficiente ejercicio físico para que tengan un mínimo de forma física y mantengan su salud. Se trata de intentar dar soluciones en todas las etapas de la vida. Desde la etapa infanto-juvenil en la que hay que saber qué hacer con esos niños que no hacen nada de ejercicio físico, porque están pegados a las pantallas todo el día. Esos malos hábitos aumentan la obesidad y el sedentarismo y vamos a compartir, a todos los niveles, la información para que las familias y los propios adolescentes lo sepan gestionar. Por otro lado, tenemos a los adultos sanos que dejarán de estarlo si no hacen ejercicio y, también, los adultos mayores que, por envejecimiento, tienen más patologías y que deben hacer ejercicio físico para frenar el riesgo de que crezca la enfermedad. Envejecer es inevitable, pero sentirte viejo es opcional. No hay edad concreta para empezar a hacer ejercicio. Conozco a personas con 80-85 años que hacen ejercicio por primera vez y se sienten mejor. Con la jornada formativa, derribaremos las barreras que las propias personas levantan.

¿Hasta qué punto es importante la higiene postural?

La higiene postural es muy importante y está en consonancia con tu propia forma física. Es muy difícil mantener una postura adecuada durante muchas horas sentado, si no tienes fuerza que te permita mantenerla. Son aspectos que guardan relación. Ganar en fuerza y en condición física te permite mantener posturas durante mucho más tiempo. Educando en la postura mas adecuada, y capaz de mantenerla en el tiempo, lograremos disminuir los dolores ocasionados por los problemas posturales y eso lo consigue, lógicamente, el ejercicio físico.

¿Cómo alejarnos del sedentarismo?

Las personas no son culpables del sedentarismo, ya que el entorno no ayuda. No solo no ayuda, sino que invita a serlo. La clave es inculcar el hábito de hacer ejercicio físico y, sobre todo, a edades muy tempranas. El ejercicio físico debe ser como lavarse los dientes todos los días. No debes plantearte si hacerlo, debes hacerlo por tu cuerpo, por tu salud. Tu cuerpo es tu casa y si no cuidas tu casa, ¿dónde vas a vivir? Es una cuestión de disciplina, perseverancia y responsabilidad. Debemos buscar esos diez o quince minutos, como dosis mínima, todos los días a la hora más adecuada para hacer algo de ejercicio físico y que nuestro cuerpo lo note positivamente. Con poco tiempo se puede conseguir mucho.

¿Qué tips o consejos recomiendas a una edad adulta?

A lo largo de la vida perdemos músculo y fuerza y la clave es trabajar para tener función en la vida diaria. Hay que hacer ejercicios cardiovasculares como nadar, correr y coger la bicicleta, pero para eso se necesita fuerza y se puede empezar con ejercicios muy sencillos con tu propia fuerza corporal. Hay que trabajar las piernas, que es el grupo muscular más grande, haciendo zancadas o sentándonos y levantándonos. También es recomendable subir y bajar escaleras para trabajar esa fuerza. Una vez ganemos eso, podemos seguir ampliando el abanico de ejercicios.

Por último, en la etapa infanto-juvenil, ¿cómo se puede compaginar las nuevas tecnologías con los hábitos saludables?

El primer paso es no negar esas nuevas tecnologías, no negar que hay un avance tecnológico. Lo esencial es usarlas bien y aprovecharlas en nuestro objetivo. Si están mal utilizadas, provocará sedentarismo, pero si las aplicamos bien mejorará e salud. Por ejemplo, con aplicaciones y funciones del teléfono que nos ayuden a saber qué ejercicios podemos hacer, controlar el sueño o tomarnos la presión arterial. Lo importante es saber filtrar esa información, especialmente, en las escuelas con niños y adolescentes. Que entiendan que, dentro del ordenador, el móvil o el reloj inteligente, hay maneras de medir y mejorar nuestra salud. Las pantallas, bien usadas, pueden llegar a ser grandes aliadas en el objetivo de hacer ejercicio físico y mejorar nuestra salud.

Las puertas del paraninfo de la ULPG están abiertas para los que deseen descubrir el martes, 4 de junio, a partir de las 18:00 horas los aspectos esenciales de mantener un estilo de vida activo durante la adolescencia y su relación con la vida adulta y el beneficio del ejercicio físico en la prevención y reducción de enfermedades.