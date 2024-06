Dani Pérez, preparador físico del Brescia: «Los equipos de la Superliga sufrirían en la A2 italiana»

¿Qué valoración hace de su primera temporada en Italia, en el Brescia de la A2, con el que ha quedado campeón de la Copa y de la Supercopa de la categoría de plata?

En Italia exite un nivel altísimo, aunque sea la división de plata. A nivel económico se pueden permitir el tener grandes equipos y eso hace que estar allí sea una experiencia increíble. Todos los fines de semana el nivel competitivo es altísimo. Incluso ganarle al último clasificado resulta muy difícil, y jugar fuera de casa es muy complicado porque la afición rival aprieta una barbaridad. A nivel personal, la experiencia está siendo muy positiva. Llegaba de otro país y he tenido la oportunidad de trabajar y competir en un buen equipo. Hace dos temporadas, el Brescia había logrado acceder a las semifinales del playoff de ascenso; en un principio, el objetivo era meternos en las eliminatorias por el ascenso e ir a muerte para intentar alcanzar la A1. Al final la cosa no se dio y caímos en cuartos de final, aunque logramos ganar la Copa y la Supercopa al Grottazzolina, que fue el equipo que ascendió. Son los dos primeros títulos de la entidad y eso nos ha quitado un poco el sabor amargo. Sabíamos que contábamos con un buen equipo para intentar subir, lo que nos habría permitido competir en la mejor liga del mundo el año que viene.

En comparación con otros clubes en los que ha estado, como el San Roque o el propio Guaguas, ¿es mucha la diferencia con el Brescia en cuanto a estructura y al grado de profesionalización que se ha encontrado en un país como Italia, en el que el voleibol es una religión?

En cuanto a nivel deportivo, pienso que el Guaguas está en un nivel aparte; al llegar a cuartos de final de la Champions League está claro que no se puede comparar con los equipos de la categoría de plata en Italia; pero todos los demás equipos españoles que vinieran a competir en esta A2 no lo tendrían fácil. A nivel institucional tienen todo lo que te puedas imaginar a disposición de los jugadores, cuentan con sus propias guaguas, los viajes programados son increíbles, cuentan con unas instalaciones deportivas completísimas para ellos solos. Tienen un nivel de profesionalismo medio-alto a nivel europeo, que incluso puede estar un poco por encima de la Superliga española o la Liga portuguesa. En Italia hay mucha afición por el voleibol, vas por la calle y mucha gente sabe que tú estás en el Brescia, a los jugadores les paran para hablar con ellos y eso le da a la competición un nivel de estabilidad diferente; casi todos los clubes tienen esa capacidad para arrastrar público a las gradas, cuentan con sus ultras, tienen apartamentos y coches a disposición de los jugadores. Su estructura es tan buena porque a nivel económico los esponsors les ayudan bastante.

Más allá de los éxitos deportivos logrados con el Brescia, también ha colaborado desde la distancia con la preparación física del San Roque, ¿cómo valora la permanencia lograda y que parte de culpa ha tenido en esa gesta deportiva?

Intenté ayudarles en todo lo posible, aunque al final el gran mérito es de los que han estado trabajando juntos todo el año, con Alberto Rodríguez, Adrián González, Esteban González y en general toda la familia González; y de todos los jugadores, que han hecho una temporada fantástica. Desde Italia intentaba hablar con los jugadores y con el staff, para intentar todos ir de la mano para trabajar con cada uno de ellos por posiciones. Se hizo un buen trabajo y el resultado deportivo es increíble, llegando a disputar en su primer año en la Superliga el playoff.

¿Cuál es su situación contractual con el Brescia?

Estamos en conversaciones para seguir y todo apunta a que estamos en el buen camino para poder seguir allí como mínimo una temporada más.

Se ve que su buen trabajo da sus frutos. Si bien en el pasado estuvo a punto de conseguirlo, se ha convertido ya en el preparador físico de la selección española absoluta masculina, ¿Cómo está viviendo esta experiencia?

Está siendo una experiencia buena tanto a nivel de staff como en la relación con los jugadores. Existe un ambiente bastante bueno y ayuda que a muchos de los jugadores les conocía por estar en el Guaguas y por competir contra la mayoría de ellos; eso hace que ellos también te valoren de una manera diferente. Desde el primer día todos mostraron su predisposición para trabajar al 100%. Al principio costó un poco, porque vienen de diez meses compitiendo y eso les provocó un pequeño bajoncito, pero hemos ido a más y ahora estamos compitiendo bien. Ganamos a una gran selección como es la de Finlandia y a Macedonia, pero no pudimos ganar a Croacia (3-0) y eso nos dejó a las puertas de haber podido clasificarnos para disputar una Final a Cuatro de la Golden League trece años después.

¿Cómo es el nuevo seleccionador, José Luis Moltó?

Es muy cercano. A lo mejor desde fuera puede parecer que no, pero en las distancias cortas es un gran tipo, buen técnico y gestor de grupos. Considero que el haber sido un jugador de gran nivel también le ayuda para saber gestionar y sacar el máximo rendimiento a cada jugador.

¿Cómo fue el proceso que le llevó a ser el nuevo preparador físico de la absoluta masculina?

Fue el propio Moltó quien se puso en contacto conmigo. Yo estaba pasando un fin de semana libre en Florencia y me llegó un mensaje suyo en el que me trasladó su interés en contar conmigo en su staff, y la verdad es que rápidamente nos pusimos de acuerdo. Le mostré mi predisposición y le dejé claro que para mí era un orgullo poder se el preparador físico de la selección de mi país. El Brescia también lo entendió y me dio todas las facilidades para poder empezar a trabajar desde el 29 de abril. Ayudó que al haber sido ya eliminados del playoff pude incorporarme antes, aunque seguía dirigiendo la preparación física del equipo en la distancia y aún así ganamos los dos títulos.

¿Qué objetivos se marca?

Cuando empecé en el voleibol siempre tuve claro que me gustaría estar en las mejores competiciones del mundo. Con trabajo y una pizca de fortuna espero poder un día llegar a la A1 de Italia o a Polonia, y con la selección absoluta de España masculina, poder llegar a un Mundial o a unos Juegos Olímpicos.

Suscríbete para seguir leyendo