El Rafa Lesmes más aventurero afronta el reto de competir en cuatro rallys esta temporada

Nueva temporada y renovados retos para Rafa Lesmes, entre los que no podía faltar un nuevo asalto al Dakar a bordo del ‘Elefante Rosa’, con el que ganó la última edición en la categoría classic de camiones. Pero antes de regresar al desierto de Arabia Saudí, el piloto grancanario repetirá experiencia en la Baja España Aragón y en el Rally Classics África; además, aspira a disputar la durísima Baja 1.000 California, un viejo sueño.

Arranca una nueva temporada para el veterano piloto grancanario Rafa Lesmes. Y lo hace con un programa competitivo integrado por cuatro desafíos de aúpa, cada uno más trepidante que el anterior. La aventura terminará con su retorno al Dakar, donde defiende la corona de campeón de la categoría classic de camiones conquistada en enero del presente año. A falta de cerrar los últimos flecos con sus patrocinadores, que le aseguren la liquidez necesaria para afrontar con garantías cada una de las carreras.

El periplo se inicia, como es costumbre, con la participación en la Baja España Aragón, prueba que celebra su 40º edición del 26 al 28 de julio. «Es la única prueba a nivel europeo que admite camiones», explica el piloto isleño, que vuelve a ponerse a los mandos de su Elefante Rosa en las polvorientas rutas aragonesas.

A su regreso de Arabia Saudí, tras concluir el Dakar, su equipo de trabajo desmontó por completo el vehículo, pieza por pieza, para hacer una profunda puesta a punto para retomar la competición con todas las garantías. «Será una primera prueba bastante dura, con un recorrido muy machacón; al durar dos días, nos permitirá hacer un test para asegurarnos que todo funciona correctamente», explica Lesmes, quien reconoce que los buenos resultados obtenidos en la última experiencia dakariana le está «allanando el terreno a la hora de conseguir los apoyos económicos para poder repetir en el inicio de 2025, dentro del proyecto Dakar por la Vida, aunque todavía no está garantizado al 100%».

El objetivo de Rafa, en el primer test de la nueva temporada, es «quitarme el polvo, empezar a rodar, a testear y coger sensaciones, sabiendo que nuestro camión ya tiene unos años y no puede competir con los Scania o los Kamaz de 1.000 o 1.200 caballos».

«La Baja España Aragón lleva 40 ediciones y la primera vez que la corrí fue en 1991», recuerda Lesmes, para quien sin duda esta competición se trata de «la prueba europea que más se asemeja a una prueba africana, sobre todo el terreno del desierto de Los Monegros, que es brutal». «En mi época había que hacer 1.000 kilómetros de recorrido non stop -sin paradas-, podíamos estar unas 20 horas metido en el vehículo con un calor horroroso», rememora.

La segunda parada en la hoja de ruta del piloto grancanario es el Rally Classics África, que celebra su segunda edición y que llevará a la expedición isleña hasta territorio marroquí, con cinco etapas en siete días -del 12 al 18 de septiembre-. «Una carrera espectacular, ya empezamos con lo serio, más días y más sufrimiento por la zona centro de Marruecos, con las dunas espectaculares; ahí ya iremos con todo el equipo al completo, con el ánimo de hacerlo bien», explica el aventurero isleño.

El misticismo de EEUU

Si todo discurre según el plan previsto, Rafa Lesmes aparcará por unos días su Elefante Rosa para cruzar el charco y cumplir uno de sus sueños desde niño: competir con un buggy en la legendaria Baja 1.000 de California, que celebra su 57º edición del 12 al 17 de noviembre. Esta considerada como la prueba más exigente del Campeonato Mundial del Desierto. Todo un reto para el grancanario: «Dentro de la estructura del TH Trucks, con la que competimos en el Dakar, había un equipo mexicano que participó con un Polaris y cuyo jefe de equipo forma parte de la organización de la Baja 1.000 California, tuvimos mucho tiempo de conversar con él sobre esta competición mítica».

«La verdad es que siempre me ha apetecido correrla, porque es como si fuera, en otras disciplinas, las 24 horas de Le Mans o la Fórmula Uno en Montecarlo, se trata de una de esas pruebas simbólicas por sí mismas, emblemática, organizada por americanos para disfrutar; algo brutal, con mil millas de recorrido, puedes parar, hacer asistencia y cambiar el piloto donde quieras, al final se trata de intentar llegar a la línea de meta lo antes posible», expone Lesmes.

La infraestructura necesaria para poder competir en esta cita estadounidense la suministran los propios equipos locales, que ya tienen montada una estructura para que los pilotos puedan limitarse a pilotar y competir: «En princio la idea es ir junto a Domingo Padrón y Alberto Herrero, el propietario de TH Trucks, estamos trabajando en la línea de poder competir los tres con un buggy», relata el grancanario. «No es fácil pero antes incluso de correr la Baja España Aragón ya deberíamos saber a ciencia cierta si podremos finalmente correrla o no», desvela el isleño.

Defender su corona en el Dakar

El final de la hoja de ruta de Rafa Lesmes y su equipo concluye en el Dakar, donde en enero del presente año se proclamó campeón de la modalidad classic con su camión, el Elefante Rosa, que le permitió cumplir el objetivo de dar visibilidad al cáncer de mama en hombres y mujeres.

Entre el 3 y el 17 de enero arranca el raid más duro del mundo en una nueva edición en Arabia Saudí, la sexta en ese país, entre Bisha y Shubaytah. El alto nivel de dificultad se mantiene, en particular con el nuevo desafío 48h Chrono, una etapa maratón tradicional y una estancia de tres días en el Empty Quarter, donde finalizará el rally.

Los equipos del Dakar también se han esforzado en diseñar especiales que separen las categorías durante al menos cinco días y en ofrecer varias etapas en bucle: «Se han abierto las inscripciones y en principio todo sigue igual para nosotros, con el apoyo logístico de TH Trucks y toda la estructura».

El piloto grancanario considera que, aunque defiende el título de su categoría, hay que tener los pies en el suelo. «Con un equipo tan humilde como el nuestro y tan ajustado, sólo podemos aspirar a terminar la carrera, y una vez que lo consigamos intentar hacerlo lo mejor posible, pero siempre sin perder el norte», razona el experimentado aventurero isleño.

«En un segundo se te viene todo abajo, porque te puedes comer una duna cortada o se te funde un relé y te quedas tirado en un río seco sin energía en el camión, como nos pasó a nosotros y tú a lo mejor te las prometías tan felices», explica. «El último día lo pasamos fatal porque hasta la jornada de descanso no habíamos mirado las clasificaciones, pero a partir de ahí empezamos a hacerlo y fue cuando vimos que no íbamos mal, estábamos terceros; aunque el primero se encontraba lejos, te empezabas a meter presión, arriesgando lo que no habías estado haciendo hasta entonces, mejorando posiciones, pero a la vez metiendo mucho más la pata», expone el grancanario, convencido que sin duda «la suerte estuvo de nuestro lado y te permitieron recomponer el vehículo para poder competir al día siguiente».

Tras dos días en los que al líder de la carrera le salió todo mal, Lesmes aprovechó para dar el empujón final que le permitió liderar el Dakar Classic de camiones. «Podía haber salido todo mal y el último día fueron algo más de 100 kilómetros, que en el Dakar no son nada, pero se nos hicieron más largos que los 15 días anteriores, sabiendo que hay equipos que se retiran ese último día», se sincera el piloto grancanario, emocionado con los retos de este año.

