Carlos Herrera, entrenador del Rocasa: "Mi objetivo es el de ser campeón"

¿Cómo surge la posibilidad de retornar al Rocasa?

Surgió estando yo en el pabellón esperando que mi hijo saliese de clase, porque estudia en el instituto que está justo al lado. La casualida fue que salía Antonio Moreno y creo recordad que también estaba Yubal Moreno. Nos saludamos y Antonio me pidió hablar conmigo, hablamos y quedamos en reunirnos.

¿Se lo tuvo que pensar mucho antes de dar el sí quiero?

Tanto como tener que pensármelo no, pero si que tuve que hablarlo con la familia, porque para nosotros esta situación suponía un cambio. Yo era por decirllo de alguna manera quien estaba encargado del niño, porque mi mujer también trabaja, para llevarlo a entrenar y a las actividades extraescolares. Al final todo nos cuadró bien, nos sentamos, hablamos y se solucionó todo bastante rápido.

¿Qué balance hace desde la distancia de la temporada del Rocasa? ¿Qué ha sucedido y qué debe de cambiar radicalmente la próxima temporada?

No han salido las cosas. Al final un equipo lo forman todos, el entrenador y las jugadoras y al final todos tienen que creer en lo mismo. Desde que se comienza a no creer surgen las dudas y siempre son peligrosas. Considero que hay un buen equipo, pero sencillamente las cosas no salieron y no hay que darle más vueltas. Si no salieron hay que analizar lo que se hacía mal para intentar no repetirlo, porque las cosas no salieron haciéndolo de esa manera. Mi forma de entrenar probablemente sea diferente a la forma que tenía de entrenar Iñaki Ániz que era el entrenador que estaba al frente del equipo. Vamos a intentar si con mi manera de hacer las cosas se puede mejorar la situación. De lo que estoy seguro es de que la plantilla era buena aunque era joven, pero pienso que no debe de ser una justificación para no estar como mínimo entre los ocho primeros. Considero que tenemos un buen grupo, porque se quedan la mayoría de las chicas y vamos a intentar junto a Dejan Ojeda, que la situación sea mejor que la de la temporada pasada.

En su momento, el club afirmó que no continuabas entrenando al equipo porque se buscaba a un entrenador que pudiera estar full time con el equipo, ¿esa situación ha cambiado en tu vuelta?

Va a ser una situación igual que en mi anterior etapa. El club quiso esa situación pero al final nunca se llegó a dar. No se trataba solo de estar 24 horas volvado en el equipo de División de Honor, sino también en la base. Para poder dar lo que pretendía el club tenía que ser alguien que viviera para el balonmano, pero no se dieron las circunstancias y por esa razón han vuelto a lo que había antes, que en este caso soy yo.

Algo se haría bien cuando el único entrenador del Rocasa que ha ganado una Liga Guerreras Iberdrola ha sido usted ...

Yo también recogí los frutos de lo que sembraron otros. Antes que yo estuvo Paco Santana majando, majando, después un año no pudo estar él y estuvo Antonio Moreno hasta que empecé yo. También es cierto que esos frutos tuve que currármelos, no me voy a quitar méritos, pero al final fue todo un cúmulo de circunstancias y de montón de gente picando, picando y picando. Algo se habrá hecho bien, empezando por las jugadoras, porque cuando todas reman hacia el mismo sitio, todo es más fácil y ese año todas las jugadoras fueron por la misma carretera.

¿Qué valoración puede hacernos de los tres fichajes que ha anunciado el club hasta la fecha?

Suhana Bayonas es un extremo izquierdo que viene de hacerlo muy bien en plata, pero debemos de recordar que no es División de Honor, que hay dos categorías por encima, creo que se puede adaptar bien, pero necesita su tiempo porque este es un equipo además que debe de competir por todo. Linnea Sundholm lleva muchos años jugando a un alto nivel, es una extremo derecho muy eficaz a la hora del lanzamiento y nos va a aportar muchísimo. Ana Paula Rodrigues es una jugadora veterana, que es lo que nos hacía falta, que sepa lo que hay que hacer en cada momento del partido y nos solucione problemas que a lo mejos entrenando no nos da. Es cierto que se encuentra en proceso de recuperacion de una lesión grave de ligamento, pero ya está en la parte final y esperamos que llegue a un nivel bueno.

El equipo recupera además a Almudena Rodríguez, quien despidió la temporada jugando los últimos partidos con buenas sensaciones, ¿cómo recibe la noticia de poder contar con una de las mejores jugadoras de la historia del club?

Llevo viendo los entrenamientos del equipo desde hace dos meses y debo decir que de como la vi al principio a como la vi ahora, ha evolucionado muchísimo. Tiene dos meses para seguir preparándose, fortaleciéndose e ir cogiendo confianza en la pista. Es una jugadora que estando en forma nos asegura tener muy bien cubierto el lado derecho.

¿Le sorprendió la decisión de Arinegua Pérez de aparcar su carrera deportiva con tan solo 25 años?

Un poco si que me sorprendió porque es una jugadora joven que estaba jugando casi todos los minutos. Al final ella quiere buscarse un trabajo de futuro y quiere estudiar y ante eso no podemos luchar.

¿Es una de sus prioridades recuperar las señas de identidad del Rocasa que siempre han sido defender con intensidad y correr a la más mínima oportunidad?

Vamos a intentarlo. Tenemos un equipo que de la casa que estén al nivel máximo de momento solo contamos con Mela Falcón y Almudena Rodríguez, cuando antes teníamos muchas más chicas de aquí. Hay que defender intensamente, hay muchas chicas que lo hacen muy bien y tenemos que intentar llegar arriba lo más rápido posible, que es lo que no pasaba este año, hay que correr más rápido.

¿Ha tenido voz y voto en la confección de la nueva plantilla?

Casi todo el equipo estaba ya cerrado porque la mayoría de las jugadoras tenían contrato, pero yo lo acepté así. De las que han venido nuevas el club me ha presentado las opciones que teníamos y llegamos por consenso a la decisión de que los tres fichajes eran importantes.

¿Le ha sorprendido el nivel que ha ofrecido Sayna Mbengue en la Liga rumana en un equipo de la exigencia del Gloria Bistrita?

No me sorprende. Ella siempre ha tenido cualidades para ello, aunque yo siempre le dije que tenía que haberse ido tres años antes, porque perdió esos años para haber jugado profesionalmente al máximo nivel y probablemente ahora estaría jugando en un equipo top europeo. No deja de tener su oportunidad, porque si sigue así en dos años estará jugando en un equipo de Champions.

Como canario que es, ¿cómo ve la figura del lanzaroteño Ambros Martín al frente de las Guerreras?

Que él sea canario siempre es bueno para todos nosotros. Le ha tocado tener que conformar un grupito y tener que adaptarse , porque en los equipos top en los que él ha entrenado hasta ahora siempre ha contado con dos jugadoras con envergadura, con potencia y fuerza por puesto, pero con España tiene buenísimas jugadoras pero físicamente muy diferentes a lo que él ha entrenado hasta ahora. Siendo así, lo está haciendo de maravilla el equipo. Ha sido un acierto su fichaje y esperemos que tengan suerte en estos Juelos Olímpicos.

¿Ve a España peleando por los metales en París?

Si estás allí siempre tienes la opción de pelear por los metales. Es complicado porque los 12 equipos que se han clasificado son todos muy buenos, pero también lo tienen complicado sus rivales, porque España siempre pelea hasta el final.

¿Qué objetivos se marca para la próxima temporada?

Mi objetivo siempre es el mismo, ser campeón, sabiendo que es difícil. Si solo voy pensando en sacar un cinco al final seguro que saco un tres, mientras que si voy pensando en sacar un 10 como mínimo sacaré un siete, pero nunca un tres.

¿Tiene ya fecha de inicio para la pretemporada?

Todavía no. Estamos pendientes de que salga el calendario. En principio se cree que pueda arrancar la temporada el 31 de agosto, que sería muy temprano, aunque al final tenemos que adaptarnos nosotros y todos los demás. en principio la idea es empezar a finales de julio si se aprueba esa fecha de inicio. Debemos de intentar hacerlo lo mejor posible en todas las competiciones que estemos, que serán la Copa de la Reina y la Liga, e intentar ganarlas.

