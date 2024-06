Remontada de España en el Heliodoro y clasificación para la Eurocopa

Había dicho Montse Tomé en la víspera que la española es una selección que «enamora». Y tanto. Los 17.532 espectadores que asistieron al Heliodoro Rodríguez López, recibieron un flechazo directo al corazón. No solo por el resultado, un 3-2 que clasifica a la Roja matemáticamente para la Eurocopa que se celebrará en Suiza en 2025. También por cómo se produjo. Porque el combinado nacional lo tuvo todo en contra, ni más ni menos que un 0-2 en el minuto 71 –ya había acumulado en los días previos bajas como las de Aitana Bonmatí, Olga Carmona y Ona Batlle–.

Parecía que nada le iba a salir bien por mucho que lo intentara, que la máquina de las campeonas del Mundo de 2023 y de la Liga de Naciones de 2024 no terminaba de arrancar, que no estaba tan engrasada como de costumbre, pero este es un equipo consciente de los argumentos y el potencial que maneja, un grupo pleno de confianza, ganador, que nunca se de por vencido. Marcó uno y después otro, tras sendos saques de esquina, y volteó el resultado en el alargue. Y eso que había fallado un penalti poco antes del segundo tanto visitante. Bruna recortó diferencias, Irene Paredes puso las tablas y Lucía García coronó un noche que no se olvidará en la Isla. Una España ejemplar que tiene a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos y que irá por más, a por mucho más.

¿Obstáculos? No iban a importar. De hecho, si Andrée Jeglertz, entrenador danés, había imaginado un inicio ideal para el partido contra España, seguramente se debió asemejar al que se fue desarrollando en el Heliodoro. Un gol tempranero para dar más sentido a un plan consistente en una ordenada y firme protección atrás e inquietantes contragolpes. Sin querer, España cayó en la trampa demasiado pronto. Fiel a su estilo, eso sí, trató de llevar la iniciativa y amasar elaboraciones, pero sin la precisión necesaria para evitar riesgos en el medio, justo donde las nórdicas apretaban para recuperar y salir como flechas. En una de esas, en plena fase de tanteo, cayó el 0-1. Un centro procedente del costado derecho fue a parar al área pequeña, donde irrumpió Thomsen para empujar la bola a la red sin que la grancanaria Misa pudiera evitarlo. Todo, en medio de un desajuste defensivo grupal.

Imagen: Andrés Gutiérrez

España se había encontrado con un problema sin verlo venir. Iba a tener mucho tiempo por delante para reaccionar, pero el escenario se había adornado al gusto de Dinamarca. Un escenario apoyado en una correcta colocación y capacidad de anticipación para neutralizar la fase creativa del combinado español, al que no le faltaba empuje ni vocación ofensiva, pero quizás sí un punto de acierto en el último pase, o en el penúltimo.

Alexia Putellas tiró de galones y empezó a mover a la Roja, afilada con una imponente Salma y las veloces Eva Navarro y Athenea. El duelo entro en un guion lógico, dadas las circunstancias, con las locales enlazando un toque tras otro y las visitantes, atentas al menor descuido para correr hacia la portería de Misa. La calidad de las españolas no estaba sirviendo para igualar el pulso. Lo intentó Alexia con un pase largo hacia Salma, que embolsó el balón y se lo cedió a Eva, cuyo remate a la altura del punto de penalti tropezó con una zaguera (11'). La primera ocasión clara encendió a un público deseoso de poner de su parte.

A base de posesión, las oportunidades se fueron encadenando. Putellas puso en aprietos a la portera Ostergaard con un envenenado saque de esquina (13'). A continuación, Salma probó suerte tras una eléctrica combinación entre Eva y Alexia (14'). Pero Dinamarca no renunciaba a cruzar el medio del campo. Y cada vez que lo hacía, daba la sensación de poder marcar. Un partido a dos velocidades con un desenlace incierto,. De hecho, Misa tuvo que volver a intervenir en el 24’ para atrapar un centro chut de Holmgaard. La insistencia española se estaba quedando a medias, en un par de faltas con barrera, una lanzada por Putellas y la posterior, porJenni; una volea de Athenea desde la frontal... Ningún remate entre palos.

Pasada la media hora, el juego entró en una fase monótona. Dinamarca le puso hielo y a España cada vez le costaba más descubrir alguna fisura por la que colarse en el muro escandinavo. A falta de un funcionamiento colectivo más productivo, Salma buscó el empate con una acción individual que tuvo el mismo efecto que las anteriores aproximaciones al área. Tampoco hubo manera cuando España, al fin, pudo esprintar. Al borde del descanso, Jenni Hermoso condujo con espacio por delante para descargar en Athenea del Castillo, cuyo centro al área no llegó, por poco, a la destinataria, una combativa Salma Paralluelo.

Antes del intermedio, Dinamarca se asomó al 0-2. Lo impidió Misa en un remate de la madridista Bruun. No había que confiarse.

Para colmo, Tomé se vio obligada a realizar el primer cambio como consecuencia de la lesión de Aleixandri. En el alargue de la primera mitad, Teresa Abelleira entró en el campo por su compañera.

La entrenadora asturiana no dejó pasar mucho más tiempo para pulsar las siguientes teclas. Tuvo claro que debía hacer algo. Lucía García y Mariona Caldendey iniciaron la segunda parte relevando a Athenea y Eva Navarro. Pero fue Salma la que retomó la ofensiva con un chut interceptado por la defensa tras un pase de Alexia, asistida por la todoterreno Jennifer al robar un balón en el medio.

La dinámica estaba siendo la misma, incluso por la parte danesa en sus aislados pero preocupantes ataques. España tenía la posesión, pero su rival, el filo. Lo demostró Harder con un disparo cruzado que tocó en la base del poste de la portería de Misa. La Roja pasó del susto a sus mejores minutos, al menos, por la sensación de peligro que empezó a generar, esta vez con remates entre los palos. Oihane armó una volea que no cogió camino por poco (54'); Alexia afinó la puntería, sin suerte, con una falta directa en el interior de la media luna (56'); la propia Putellas finalizó con un tiro flojo otra acción ofensiva (61'); Lucía calentó los guantes de Ostergaard (63')...

Esta alta frecuencia dio como resultado un penalti por manos en el minuto 66. Parecía el momento cumbre para iniciar la remontada. Lo lanzó Mariona Caldentey, pero la guardameta danesa le adivinó la intención. Despejó la bola por abajo, cerca del palo (67'). Y la cosa se puso todavía peor, porque apenas cuatro minutos después, Dinamarca aprovechó un saque de puerta prolongado por alto en centro del campo para anotar el 0-2. Thomsen se plantó sola delante de Misa y anotó. Esta vez sí, todo había presagiar que no iba a ser la noche de España.

Pero las campeonas del Mundo y de la Liga de Naciones no entienden de rendición. Ni con dos goles de desventaja. La grada entendió que era su momento y empujó. Esa perseverancia sirvió para que la Roja recortara diferencias. Un córner, uno de tantos, y el merecido primer gol. A esas alturas, estaba siendo injusto el cero en el casillero español. Emergió Bruna –celebró su cumpleaños en la Isla, en plena concentración de la selección–, que había sustituido a Jenni Hermoso, y activó el «sí se puede, sí se puede». 1-2 en el 73’. A Dinamarca empezaron a temblarle las piernas sabiendo a lo que se iba a exponer. España pisó el acelerador y encerró todavía más a su oponente. Y llegó otro saque de esquina, y el empate. Esta vez, obra de Irene Paredes, más o menos como el anterior. 2-2 en el 77’.

Éxtasis en una afición entregada y el efecto Heliodoro al servicio de la selección española. La magia funcionó. La magia de la genial Alexia Putellas, poniendo el toque de distinción con un centro filtrado al área para que Lucía García hiciera el resto. La delantera del Manchester United supo que era la suya, que el triunfo iba a estar ahí. Se hizo enorme en el área y empequeñeció a su defensora. Maniobra de alta escuela, media vuelta y golazo. Dinamarca no se lo podía creer.

Hacía nada, sus jugadoras veían que el marcador indicaba un 0-2. Y ahora reflejaba un 3-2. Es lo que tiene jugar contra la mejor selección del mundo. Final apoteósico, de esos que hacen afición de verdad. Ovación a las internacionales, paseo de Alexia y Misa sobre el césped del Heliodoro aplaudiendo al público –la portera, con la bandera de Canarias–. El guion perfecto para Dinamarca se había transformado en una historia con final feliz para una España que dejó huella en Tenerife.