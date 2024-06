Hecher Sosa: "Ni Werdum, ni Topuria, ni 'El Guapo', me quedo con los valores de Joel Álvarez, Dani Bárez y Enrique Wasabi"

¿Cómo se pasa de ser un prometedor futbolista a un peleador de artes marciales mixtas ?

Yo jugaba al fútbol en Lanzarote como mediapunta, un estilo a David Silva, salvando las distancias y me llamó la UD Las Palmas para hacer las pruebas con el equipo. Estuve allí dos meses, al final no salieron bien las cosas y fui a jugar al Orientación Marítima; ascendimos a la liga nacional con el equipo juvenil. La temporada siguiente me llamaron para hacer las pruebas con el Watford inglés, pero no salió por el tema de la edad. Así que me volví a Lanzarote y jugando un partido con el Orientación Marítima tuve una pelea. Me expulsaron cuatro partidos, empecé entonces a entrenar jiu-jitsu y muay thai, por mi primo Samuel, se me dio bien y desde entonces no he parado.

¿Qué le han aportado las MMA a su vida?

Sobre todo me han ayudado a la hora de tener un mayor control emocional, ser más frío, tener una mayor estabilidad. A nivel deportivo también me han dado muchísimo, he sido tres veces campeón de España, tercero de Europa, tercero del mundo, campeón de África a nivel amateur, he podido representar a España con la selección hace tres años por todo el mundo. Me han permitido conocer a mucha gente y hacerme popular en la Península, donde he hecho muchos amigos.

En su familia ¿cómo llevan el que tenga que meterse en una jaula para pegarse con otros peleadores?

Mi familia lo lleva bien, porque antes me peleaba en la calle, ahora por lo menos me pagan (risas). Mi padre fue boxeador y eso ayuda a que sea algo que ya tienen todos asimilado. Han visto el sacrificio que hago a diario, cómo he evolucionado como persona porque antes de practicar este deporte estaba algo perdido; ahora estoy muy centrado, con un montón de proyectos en marcha y objetivos por cumplir.

¿De dónde le viene el apodo 'The Guanche Warrior'?

Me lo puse yo mismo. Cuando empecé a pelear en Suecia en las FCR (Ficht Club Rush), en las ligas escandinavas, comenzaron a llamarme el 'Matador', por aquello de ser español. Les comenté que ese apodo no me gustaba, que yo era canario y que me gustaba el 'Guerrero Guanche'. A ellos les gustó y comenzaron a llamarme 'The Guanche Warrior'.

Fue campeón precisamente de las FCR, ¿Qué nos puede decir de las ligas escandinavas?

Es una especie de segunda categoría de la UFC, una especie de segunda división de la que ellos fichan peleadores. Actualmente estoy esperando para poder pelear en esa primera categoría, que sería la UFC.

¿Hay mucho diferencia de nivel entre las FCR ya la UFC?

Sinceramente, pienso que no. Los rivales con los que he peleado en Suecia tienen nivel para pelear en UFC. Es cierto que en el 'top 10' o el 'top 15' de la UFC, donde están los mejores del mundo, el salto de nivel sí que es increíble. Pero el resto de peleadores son de mi nivel o similar a lo que me he encontrado hasta ahora.

¿Ha mantenido conversaciones para cerrar su salto a la UFC con Dana White o algún otro alto cargo?

Desde que gané el cinturón de la FCR he mantenido contacto con la UFC. Mantuvimos ya dos reuniones y estamos esperando para cerrar otra reunión para ver lo que pasa al final, y si me dan finalmente la pelea que tanto espero.

Se conocía recientemente la noticia de que se va a celebrar una velada de UFC en Madrid, en el Santiago Bernabéu, ¿Sería ese su objetivo, el de poder debutar en casa?

Madrid es en febrero o marzo de 2025 y yo espero poder debutar ya en septiembre en UFC París, y que luego mi segunda pelea fuese en UFC España. Soy merengue y por eso le digo a la gente que cuando jugaba al fútbol mi sueño era debutar en el Bernabéu con el Real Madrid; al final ese sueño se frustró, pero ahora que estoy en las MMA poder debutar en el Bernabéu sería cumplir dos sueños en uno.

¿Qué le parece la fiebre en España por las MMA?

Agradezco que todo el mundo apoye a nuestro deporte, que haya generado tantos fans, porque nos beneficia a todos los peleadores y ayuda a que las promotoras apuesten por nosotros. Al final, nos beneficiamos mutuamente. La evolución ha sido increíble. Cuando empecé a pelear, me iba solo a los Mundiales a representar a España, sin equipo y sin entrenador; hoy en día, el conjunto nacional amateur tiene un equipo de más de 20 luchadores. Veo la evolución y me alegro. Nos queda mucho crecimiento por delante; como dicen las encuestas, las MMA son el deporte que más ha evolucionado en lo que va del siglo XXI y esto no para.

¿Es tan bueno Ilia Topuria como parece?

Es tan bueno y más, un fuera de serie. Tiene un nivel increíble, es completo en todos los campos, es joven, tiene el hambre y la mentalidad necesarios. Tengo la fortuna de compartir con él el mismo mánager, aunque no he tenido la oportunidad de verle pelear en vivo. Es un show.

Usted es peso gallo, él es peso pluma, ¿sería posible verles en un futuro frente a frente en el octógono?

Estamos a años luz de que eso pueda llegar a pasar. Primero quiero centrarme en entrar en la UFC y de momento enfrentarme al campeón para mí es pedir mucho. Una vez que entre, intentaré mantener el contrato y dar pasos firmes poco a poco para ir escalando en el ranking. Ojalá que pueda darse en un futuro. Sería una pelea que me daría muchísimo dinero, mucha repercusión y una oportunidad gigante.

Fabrício Werdum, Ilia Topuria, Juan Espino 'El Guapo'... ¿Con qué español que haya participado en la UFC se queda?

Joel Álvarez y Dani Bárez son muy amigos míos, también estuvo Enrique Wasabi Marín, Yo me quedo con ellos tres, porque los conozco personalmente, me llevo muy bien con ellos y comparto sus valores y su personalidad. Me gusta su forma de ser, me fijo mucho en ellos, son personas muy grandes, tanto dentro como fuera de la jaula, Soy más un fan de las actitudes que de las cualidades, y ellos son increíbles.

Al nivel que se encuentra en estos momentos, ¿las MMA le dan para vivir o tiene que compaginarlas con otros trabajos?

Soy padre y tengo que compaginar las MMA con otros trabajos. Tengo una marca de proteínas, High Pro Nutrition, doy clases de MMA en un gimnasio, también doy clases privadas y tengo mi propia marca de ropa, 'The Guanche Warrior'. Gracias a mis patrocinadores, cuando voy a pelear me ayudan económicamente para que me pueda preparar los combates, e intento amortizar al máximo lo que cobro de las bolsas. Siendo autónomo, en este país las cosas están complicadas.

¿Cómo se autodefine como luchador?

Me considero un peleador muy completo. La gente piensa que soy un striker, porque casi todos mis combates suelen ser de pie, pero me gusta dar espectáculo. Cuando peleo me gusta tirar rodillas voladoras, boxeo, meto buenas patadas, codos, hago mucho show y eso a la gente le gusta. En el suelo soy bueno también, nunca me han finalizado en una competición.

Profesionalmente lleva un balance de nueve victorias y una sola derrota, ante Karlen Minasyan, ¿qué aprendió de esa pelea?

Aprendí mucho de esa derrota. Estuve una semana un poco hundido, tenía por aquel entonces problemas con mi equipo, no me sentía cómodo. Esa derrota me llevó a afrontar algunos cambios necesarios en mi vida y en ese aspecto me vino muy bien para tomar las riendas de mi carrera deportiva. Me ayudó a la hora de aprender a ser más frío durante las peleas. Me creía intocable, porque nunca antes me habían noqueado ni finalizado, pensaba que nunca me iba a pasar, sucedió y me hizo poner un poco los pies en la tierra y entender que esto es deporte, que puede pasar; me hizo crecer. Ahora uso más la cabeza que las emociones. Después de esa derrota le pedimos la revancha dos veces, en las dos ocasiones aceptó y terminó tirándose de la pelea. No quiere saber nada de mí, porque hasta él es consciente de que fue una mano de suerte la que tuvo. Fue más fallo mío, al ir a acabar la pelea desde el principio, que por acierto de él. Me hubiese gustado quitarme esa espinita, pero no se pudo dar.

A la espera de poder cerrar su debut en la UFC París, ¿qué hoja de ruta se marca?

Voy a centrarme en cerrar esa pelea. Mientras tanto, participaré en algunas carreras populares y carreras de obstáculos, porque considero que antes que peleador soy un atleta y cuando no estoy peleando practico grappling, boxeo, carreras o pruebas físicas. Siempre estoy activo.

