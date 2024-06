El FIBA Lanzarote Challenger de baloncesto 3x3, a finales de julio en Lanzarote

En el entorno del Islote de Fermina se celebró la rueda de prensa de presentación del FIBA 3x3 Lanzarote Challenger 2024, con la presencia de autoridades locales, federaciones y figuras del baloncesto. El evento fue señalado como una de las citas deportivas más importantes del año.

Este torneo, oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), tendrá lugar en Arrecife, concretamente en el parque Islas Canarias, y su objetivo es promover el deporte, el turismo responsable y la integración social.

El FIBA 3x3 Lanzarote Challenger, que se llevará a cabo del 25 al 28 de julio e incluirá torneos de base en los cuales jóvenes y aficionados podrán disfrutar del deporte y competiciones profesionales. Además, contará con concursos de habilidades como mates, triples y acrobacias.

Ambiente festivo y dinamismo

Este evento se caracteriza por su dinamismo y un ambiente festivo que combina deporte y entretenimiento cultural urbano, creando una experiencia apasionante para todos los amantes del baloncesto. Con una programación que abarca desde sesiones de entrenamiento para varias edades hasta espectáculos de danza y música en vivo, el evento promete ser un hito en la promoción del baloncesto 3x3 y la actividad física en la isla.

A la presentación de este evento deportivo acudieron el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina; el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, junto a otros dignatarios como Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote; Héctor Fernández, CEO de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL); Sergio Castro, delegado de la Federación Canaria de Baloncesto en Lanzarote; el todavía jugador del Granca, empresario e impulsor del 3x3, Ferran Bassas, y Marius Gal, director general de Hoopers Under The Rim, quienes encabezaron la presentación.

Además, el acto contó con la presencia de Elisabet Merino, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife y Rosmen Quevedo, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife.

Tras la presentación del evento, por parte de Marius Gal, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó el “gran carácter dinamizador que proporciona este tipo de eventos a la capital, que refuerzan y potencian Arrecife como núcleo de actividades deportivas para la ciudadanía y visitantes”.

Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, resaltó la envergadura de lo que serán las jornadas deportivas y aseguró “el espectacular trasfondo que tendrá a nivel deportivo para jóvenes deportistas y profesionales. Destacando la participación de equipos de diferentes países, significando esto un estupendo reclamo para Lanzarote”.

Desde el punto de vista turístico, Héctor Fernández, CEO de la SPEL, señaló el interés que supone para el sector “confeccionar un calendario de eventos prácticamente semanal como está ocurriendo en Lanzarote. Engranar una propuesta turístico-deportiva de primer nivel, convierte a nuestra isla en un destino atractivo que transforma la dinámica pasiva del turista en una actitud activa”.

Sergio Castro, delegado de la Federación Canaria de Baloncesto en Lanzarote, se centró en señalar el “orgullo que supone que la FIBA haya depositado la confianza en una empresa canaria para realizar este tipo de competiciones”. Y extendió la “plena colaboración desde la federación con este tipo de iniciativas, que esperamos sea el principio de muchas similares”, añadió.

Deporte emergente

Para acercar un poco más la esencia de lo que serán las competiciones 3x3, acudió al evento Ferran Bassas quien destacó “la influencia de este deporte emergente que cada vez acapara más interés. Es importante difundir esta disciplina para que pueda llegar al mayor número de personas y, así, poder disfrutar todos en la cancha”.

El vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, terminó la ronda de intervenciones señalando el 3x3 Lanzarote Challenger como una oportunidad idónea para convertirnos “en el epicentro del baloncesto en las islas”. Además, afirmó que “dicha disciplina deportiva posee un protagonismo en la isla indudable, contando con una gran participación de nuestros jóvenes y distinguida representación en diversos campeonatos”, haciendo referencia a los clubes de Lanzarote.

Finalmente, Marius Gal, director general de Hoopers Under The Rim, concluyó agradeciendo la asistencia a todos los presentes, colaboradores y patrocinadores, e invitó a la ciudadanía a participar “en un evento que no va a defraudar a nadie y que estoy seguro hará disfrutar a todos los amantes del baloncesto”.