La XV Artenara Trail se pone en marcha con 700 participantes

Artenara acoge este sábado la XV edición de la Artenara Trail, prueba promovida por el Ayuntamiento de la cumbre grancanaria y organizada por Arista Eventos. La cita, tal como recalcó en su presentación el alcalde Jesús Díaz, es un claro ejemplo del binomio deporte y economía, ya que este año contará con 700 participantes que disfrutarán no solo de una prueba que se adentra en parajes idílicos como el entorno del Patrimonio Mundial de la UNESCO Risco Caído y las Montañas Sagradas, la Caldera de Tejeda, el pinar de Tamadaba o el pinar de Gáldar, sino también de una jornada lúdica en el casco del pueblo.

“La prueba da el inicio de la campaña de verano en el municipio, que atrae a mucha gente de la isla y de otros lados”, resaltó el alcalde, que explicó que el trail running es una modalidad deportiva que sirve de revulsivo para la economía del municipio, ya que seduce durante todo el año a personas que disfrutan de su red de senderos.

Asimismo, Díaz señaló que este año es una de las carreras más especiales, dado que la Artenara Kids, abierta a niños y niñas de 0 a 7 años y de 8 a 13 años, contará con la participación de menores migrantes que acoge el pueblo en su albergue. “Es un ejemplo más de la acogida de Artenara, que permitirá que estos niños y niñas socialicen con niños del pueblo y de fuera. Con estos niños, aparte de darles acogida, garantizamos que nuestro pueblo no desaparezca, ya que son 30 personas que dan vida al municipio”, concluyó.

Por su parte, el concejal de Deportes de Artenara, Alberto Díaz, explicó que la carrera, por primera vez, ha salido a licitación, concurso que ha ganado la empresa Arista Eventos. “Estamos encantados y estaremos, mínimo, cuatro años más con esta prueba”, indicó.

La directora de la carrera, Jazmina Benítez, mostró su satisfacción por el respaldo de los y las participantes, ya que en 2023 compitieron alrededor de 500 personas y este año lo harán 700 en las distancias AT Artenara (19,5 kilómetros), AT Acusa (10,7 kilómetros) y la nueva prueba, la AT Tirma, que será de 6,2 kilómetros. Además, la carrera podrá seguirse en directo a través de un streaming de más de tres horas en el canal de YouTube de Arista TV.

Asimismo, la Artenara Trail pondrá el foco en las categorías de formación, ya que la AT Tirma estará abierta para deportistas de categorías cadete e infantil, mientras que la AT Acusa permitirá participantes de categoría juvenil.