Gran Canaria acoge en su cumbre la Artenara Trail más reñida

Una carrera con distancias accesibles para todos los niveles a través de los parajes más icónicos y con vistas idílicas de la cumbre de Gran Canaria. La Artenara Trail celebrará este sábado por la mañana su decimoquinta edición, lo que la afianza como una de las mejores carreras del calendario del trail de Canarias que este año, además, podrá seguirse en streaming a través del canal de YouTube de Arista TV.

La distancia más larga, la AT Artenara con 19,5 kilómetros, comenzará a las 9:45 horas, y se adentrará en el impresionante pinar de Tamadaba, bordeará la presa de Lugarejos y se dirigirá hasta Cueva de Caballero, previo paso por Las Arbejas, para descender hasta la meta. Entre las inscritas destaca el nombre de Laura Burzi, corredora italiana que es una de las revelaciones en este 2024 de las pruebas de trail de Gran Canaria. Ha ganado la Entre Cortijos de 7 kilómetros y la Guguy Trail de 11 kilómetros, y obtuvo el segundo lugar en la LPA Trail Larga y el tercer puesto en los 17 kilómetros de la Circular de Tejeda y en los 23 de la Isleta Extreme, así como un sexto puesto en la Starter de The North Face Transgrancanaria. En el cajón de salida también estará un nombre clásico en las listas de salida grancanarias, la ultrafondista Sandra Moreno, que disputará por décima vez la cita artenarense, que ganó en 2019. La corredora teldense ha sido este año tercera en los 55 kilómetros de la Circular de Tejeda, segunda en los 30 kilómetros de la CronoTrail Almendro en Flor y top 30 en la Classic de The North Face Transgrancanaria. Así mismo, tomará la salida también la riojana residente en Gran Canaria Verónica Suárez, que este año fue tercera en los 31 kilómetros del Reventón El Paso y decimosegunda en la Starter de The North Face Transgracanaria, aparte de tener en su palmarés una victoria en la Circular de Tejeda de 12 kilómetros de 2022. Otros nombres a tener en cuenta para el podio final serán Irina del Río, Irene Doménech o Lucía Ribera.

En cuanto a la prueba masculina, parten como favoritos al triunfo los corredores del Carphial Teror Javier Moreno y Joaquín Guerra. El primero debuta en la cita artenarense en un año en el que suma un cuarto puesto en la distancia media de Entre Cortijos y un quinto en la Promo de The North Face Transgrancanaria. Su compañero Joaquín Guerra correrá su cuarta Artenara Trail, en la que fue cuarto en 2021. También estará en la salida el caboverdiano del Emicela Team Cabo Verde Milly Vanilly dos Santos, nombre a tener en cuenta ya que en este 2024 ha sido tercero en la Maratón de Transvulcania y decimoprimero en la Marathon de The North Face Transgrancanaria; y Esaú Delgado, que este año ha sido tercero en la reciente Circular de Tejeda de 17 kilómetros y que vuelve a Artenara, donde no corre desde 2019.

Sandra Moreno en la Artenara Trail 2020. / Carlos Díaz Recio

La AT Acusa, de 10,7 kilómetros, será la primera prueba en tomar la salida, ya que desde las 09.00 horas las y los participantes partirán desde el casco del pueblo en dirección a Las Arbejas para, desde allí, ascender a Cuevas de Caballero antes de descender hasta Artenara. En la categoría femenina destacan los nombres de Yasmina Sánchez, que venció esta distancia en 2022 y que la correrá por sexta vez; la noruega Katarina Skaufeldt, que por quinta vez correrá la Artenara Trail, donde fue tercera en 2022; así como Tamara Quintana o Ana García. En la categoría masculina parten como favoritos al triunfo David Recco, quien participa por segunda vez en esta prueba en un 2024 en el que suma subcampeonatos en la Promo de The North Face Transgrancanaria y Circular de Tejeda de 17 kilómetros, y dos terceros puestos en la Entre Cortijos de 15 kilómetros y la LPA Trail Media; Ayoze Rodríguez, tercero esta temporada en las cortas de Entre Cortijos y LPA Trail, así como el caboverdiano Cavikson Delgado.

Este 2024, además, será el estreno de la AT Tirma, una prueba de 6,2 kilómetros que comenzará a las 09.30 horas, desde donde los participantes partirán del pueblo hasta el barrio de Las Arbejas para regresar al casco de Artenara con nombres destacados como Octavio León y el caboverdiano Lucas Fredy Tavares. Esta prueba, además, estará abierta para deportistas de categoría cadete e infantil, mientras que la AT Acusa lo estará para corredores de categoría juvenil. Así mismo, a partir de las 12.30 tendrá lugar la Artenara Kids, dos pruebas para menores de 0 a 7 años y de 8 a 13 años.

Yasmina Sánchez, en la Artenara Trail 2022. / LP/DLP

La Artenara Trail es una prueba promovida por el Ayuntamiento de Artenara, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes.