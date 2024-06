Leonor Rodríguez, alero de la selección española de baloncesto: «Miguel Méndez nos ha traído alegría y nuevas estrategias»

¿Qué balance hace de esta última temporada con el Perfumerías Avenida?

Personalmente creo que ha sido una de mis mejores temporadas. A nivel colectivo nos clasificamos para disputar los cuartos de final de la Euroliga, con lo que podemos decir que estamos entre los ocho mejores equipos de Europa, que es algo difícil de conseguir. Además llegamos a la final de la Liga Femenina Endesa, pero el otro equipo (Valencia Basket) fue mejor, que es algo que forma parte del deporte.

¿Cómo se está viviendo en Salamanca este sorpasso entre el Valencia y el Perfumerías Avenida, que ha convertido a las taronja en el nuevo dominador del baloncesto femenino en España?

Todo es positivo. Lo que están demostrando los equipos de alto nivel es que los títulos se disputan en la pista. Es bueno que otros equipos como son el Valencia o el Zaragoza estén ahí arriba. Nos ha faltado en ocasiones un poco más de suerte, en otras haber llegado en un mejor estado de forma o simplemente que ese día seas capaz de jugar mejor que el rival.

¿Qué ha motivado su reciente adiós a través de las RRSS del Perfumerías Avenida?

El baloncesto, como sucede en muchos deportes, no se termina de parar durante todo el año, porque acabas con tu equipo y empiezas con la selección y viceversa. Al final es un no parar, por lo que he tomado la decisión que consideraba importante para mí y es centrarme de momentos sólo en los Juegos y que cuando terminen ya tomaré las decisiones que estime oportunas.

¿Ha cambiado mucho la selección con la llegada de Miguel Méndez al banquillo?

Es una continuidad, aunque también es una cara nueva, que es algo que siempre trae ilusión y otras formas de trabajar. El ADN español no cambia, seguimos siendo trabajadoras, comprometidas, con ganas de lucha y su llegada nos ha traído ilusión, otras estrategias, alegría y todo ello es algo que como se demostró el verano pasado, nos ha venido muy bien.

¿Cómo es el nuevo seleccionador en las distancias cortas?

Es un hombre muy cercano, buena persona y siempre quiere lo mejor para el equipo. El día a día con él es maravilloso, porque consigue que todo fluya y sea más cómodo para nosotras.

Decía recientemente Miguel Méndez que aplazaba la decisión de convocar a Astou Ndour o a Megan Gustafson. ¿Cambia mucho el equipo en función de que elija a una o a otra jugadora para ir a los Juegos?

Creo que la decisión dependerá de lo que Miguel estime en ese momento que más necesite el equipo, pero sea la que sea de las dos será lo mejor para el equipo y la apoyaremos a muerte.

¿Qué le parece el nivel de los rivales a los que se van a enfrentar en esta gira de preparación?

Nos viene muy bien enfrentarnos a equipos que van a disputar también los Juegos, porque nos ayuda a saber el nivel en el que estamos al enfrentarnos a las mejores, sabiendo que no es lo mismo un amistoso que uno oficial.

¿Cómo ve sus opciones de estar en la lista definitiva?

Estoy muy contenta e ilusionada con la posibilidad de poder jugar mis terceros Juegos Olímpicos. Ganar la plata en Rio fue un sueño, subir al podio de la mano de mis compañeras con la medalla al cuello, sabiendo que era la primera medalla en la historia del baloncesto femenino en unos Juegos. Mirar atrás para acordarte de toda la gente que te ha apoyado desde que eras pequeña para llegar hasta ese momento, es algo totalmente indescriptible con palabras.

¿Se puede soñar con otra medalla en París?

Se puede soñar con ser nosotras mismas de principio a fin. Eso al final del camino siempre nos da resultado y nos da alegrías. Tenemos que ser fieles a nuestro ADN competitivo y defender esta camiseta que es tan especial.

¿Cómo ha afectado al grupo la renuncia a estar en los juegos por parte de Cristina Ouviña y la ausencia por lesión de Raquel Carrera?

Tenemos que apoyar y respetar a Cris porque queremos lo mejor para ella. Me da mucha pena por Raquel porque no va a estar físicamente con nosotras, pero estará con el equipo, aunque de otra manera diferente.

¿Cómo ve las opciones de los chicos de sellar su billete en el Preolímpico?

Confiamos mucho en ellos. Es difícil porque solo hay un billete para seis selecciones, pero confío plenamente en ellos.

¿Cómo vio el descenso del Spar desde la distancia?

Con pena, porque es un club con mucha trayectoria, que ha ganado muchos campeonatos en las categorías inferiores. Que sigan en primera además supone tener un viaje extra a casa al año. Al final creo que van a seguir en primera comprando la plaza, así que les deseo que tengan buena temporada.

