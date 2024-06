El Castillo se quita la espina de la Liga y se lleva la Copa

La catedral de los terreros grancanarios, Vecindario, asistió anoche a la vibrante final de la XLV Copa Fundación La Caja de Canarias de Segunda Categoría, con un casi lleno en sus gradas, al claro y merecido triunfo del Castillo sobre el Guanarteme (10-12), con el que se lograban sacar la espinita clavada de su derrota en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Segunda Categoría ante el Unión Agüimes (10-12).

Los de San Bartolomé de Tirajana llegaban a la finalísima invictos y con la confianza de poder ganarle la partida a un Guanarteme que tras perder su primera luchada en la liguilla, llegaba a la cita con seis triunfos consecutivos.

Soulemane Ndiaye daba el primer punto de la noche a un Guanarteme que comenzaba mandando en el marcador, pero sin llegar a lograr abrir una brecha como para poner nervioso a José Francisco Bethencourt, El Palmero, que ponía en práctica su plan, moviendo con maestría sus sillas.

Acorán Domínguez conseguía colocar la mayor diferencia hasta el momento en el marcador tras tirar a Chus García, colocando el 7-5 que amenazaba con el despegue de los suyos, superado el ecuador de la luchada.

Ante el cariz que tomaban las cosas, El Palmero daba la responsabilidad a su mejor hombre, Rayco Santiago, su Destacado A, para equilibrar la balanza junto a Juanmi Cruz, que devolvían las tablas al marcador tras deshacerse de Yeremay Dévora y de un frustrado Marcos Correia, que no tuvo su mejor noche (8-8).

La veteranía es un grado

Con la luchada donde quería, El Palmero daba un nuevo golpe de gracia a la batalla final, dando entrada al veterano Juan Luis Goya que ofrecía una clase maestra para colocar por delante por primera vez en la finalísima al Castillo (8-9), consiguiendo tirar a una de las principales piezas en el tablero de su rival, Abián Sánchez, Destacado C del Guanarteme, que no tuvo opción ante la experiencia de su rival.

Rayco Santana se deshacía de Cristian Marrero y ponía contra las cuerdas al Guanarteme, a pesar de la presencia de Santi Santana El Faro, que aferraba a su club a la esperanza tras sorprender a Yerover García. Sin embargo, la victoria de Juan Luis Goya sobre Rayco López, dejaba muy tocado a los capitalinos, que se veían con un solo luchador para intentar una remontada complicada ante un Castillo que contaba con tres luchadores para sellar su victoria (9-11).

Santana saltaba a la arena para intentar doblegar a Juanmi Cruz, que luchaba con la tranquilidad de tener el respaldo por detrás de los dos principales espadas del Castillo, Rayco Santiago y Juan Luis Goya. El cansancio por el esfuerzo se dejaba sentir en el terrero de Vecindario, mientras crecía la expectación de la afición local que comenzaba a sentirse ya campeona a medida que los minutos transcurrían sobre la arena.

La primera agarrada se cerraba con una separada que no beneficiaba a Santi Santana, que se veía obligado a tirar a su oponente en la segunda, si no quería que fueran eliminados los dos, entregando la victoria a su rival. La necesidad no iba acompañada de las fuerzas necesarias para evitar lo inevitable y una segunda separada dejaba eliminados a ambos luchadores, dando el triunfo final al Castillo, 17 años después, por 10-12.