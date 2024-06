El Emicela Team Cabo Verde arrasa en la Artenara Trail

El Emicela Team Cabo Verde sumó un triplete, dentro de la categoría masculina, en la decimoquinta edición de la Artenara Trail tras los triunfos de los corredores caboverdianos Milly Vanilly dos Santos en la AT Artenara, de 19,5 kilómetros; de Cavikson Delgado en la AT Acusa, de 10,7 kilómetros; y de Lucas Fredy Tavares en la AT Tirma, de 6,2 kilómetros.

Por lo que se refiere a las féminas, Lucía Ribera se erigió en la más rápida de la AT Artenara con un tiempo de 2h.21:53. La corredora del Boletrail de Teror lideró desde el primer momento la prueba imponiendo un ritmo de carrera de 7:17 el kilómetro, inalcanzable para sus perseguidoras, que le permitió ser top 20 de la general y mejorar en 25 minutos su registro del año pasado. La lucha por la segunda plaza estuvo muy disputada, con un intercambio de posiciones entre la italiana Laura Burzi e Irina del Río. La trasalpina estuvo la mayor parte del recorrido en la tercera plaza, se puso segunda tras el avituallamiento de Cuevas Caballeros, aunque no pudo mantener esa posición de privilegio al ser superada por Del Río, que la aventajó en 32 segundos.

Mientras, en hombre, Milly Vanilly dos Santos sumó un incontestable triunfo en la prueba larga. Dominó de principio a fin para llegar al casco de Artenara con un registro de 1h.48:29 con un ritmo de carrera de 5:34 el kilómetro. Se trataba del primer triunfo del año de este corredor en Canarias, ya que acababa tercero en la Maratón de Transvulcania y 11º en la Marathon de la Transgrancanaria.

El caboverdiano logró aventajar en 2:35 al uruguayo Mauricio Tejera, quien hizo en solitario la mayor parte del recorrido; si bien hubo momentos en los que parecía reducir la ventaja con el líder, finalmente no dio alcance al atleta del Emicela Team Cabo Verde; pero su buen ritmo de carrera le permitió distanciarse en más de dos minutos del tercero, el grancanario Esaú Delgado.

De estreno

La primera prueba del día fue la AT Acusa, de 10,7 kilómetros, en la que los participantes partían desde Artenara en dirección a Las Arvejas para enfilar hasta Cuevas de Caballero, para luego descender hasta el casco del pueblo. La victoria femenina se la apuntaba Cristina Gutiérrez con un registro de 1h.13:33 con un ritmo de carrera de 6:52 el kilómetro. Aventajaba en 7:38 a la segunda, la noruega Katarina Skaufeldt. Tercera terminaba Yasmina Sánchez (1h.23:05), del Yeepaa Trail.

En masculino, ajustado triunfo de Cavikson Delgado (58:57) ante David Recco. El atleta caboverdiano aventajó en 22 segundos en Las Arvejas a su rival, distancia que se redujo a 11 segundos en el ascenso a Cuevas Caballero. En el descenso al pueblo, Recco pudo recortar tiempo, pero su esfuerzo resultó insuficiente y entraba en meta cinco segundos después del ganador. Completó el podio Juan Miguel García, del Valleseco Trail, con un crono de 1h.02:56.

En el programa del evento debutaba este año la AT Tirma, de 6,2 kilómetros y completada por casi 250 corredores. La prueba trascurrió por el barrio de Las Cuevas y Las Arvejas. En féminas, Beatriz Álvarez sumó su segunda victoria en Artenara tras haber ganado en 2010 en la cita de diez kilómetros. Con un ritmo de 6:29 el kilómetro, la vencedora marcó un tiempo final de 40:11, por delante de María Betancort (41:25) y Laura Boza (42:39). En categoría masculina, el caboverdiano Lucas Fredy Tavares se alzó con la victoria con un tiempo de 28:16, seguido de Octavio Léon (29:05) y Óliver Zerpa (31:09).

Prueba infantil

Aparte de las tres distancias, el casco del pueblo cumbrero grancanario acogió al mediodía la Artenara Kids, dos pruebas para niños y niñas de 0 a 7 y de 8 a 13 años en la que en este año participaron menores migrantes acogidos en el municipio, en un ejemplo de inclusión social en el pueblo.

Este evento estuvo promovido por el Ayuntamiento local y organizado por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes. El alcalde Jesús Díaz reivindicó la carrera no solo como una oportunidad para mostrar entre participantes y espectadores las espectaculares imágenes de la cumbre, sino también para potenciar la economía.