Maxi Barrera y el ascenso volcánico del Yaiza: "El plantel cobra para ganarse la vida, no les da para el Porsche"

Mañana, en el estadio de La Florida (11.00, TVC), afronta el último paso para alcanzar la 2ª RFEF con el Unión Sur Yaiza. ¿Dirigirá el duelo de su vida?

Es el partido de la vida de todos, es el partido más importante en la historia del Unión Sur Yaiza, mío y de todo jugador que haya pasado por la institución. Es una oportunidad de oro para todos.

Maxi Barrera. / LA PROVINCIA / DLP

Terceros en el Grupo Canario y eliminaron a Las Palmas Atlético y San Mateo en el playoff. En la ida, 1-1 ante el Portugalete. Dos derrotas en 39 duelos. Falta la estocada final. ¿Cómo analiza esta campaña para la historia?

Si no somos capaces de ganar será una temporada inolvidable y si somos capaces de ganar seremos inolvidables para el club. Estamos muy contentos con la temporada, habla bien de nuestro potencial el nivel de los rivales. Queremos poner la guinda al pastel.

¿Nauzet Pérez, tras cumplir su sanción por la agresión a Herzog, vuelve a la titularidad?

Nauzet estará en la portería. Siempre digo lo mismo, cuando tienes al mejor tienes que utilizarlo. Y tenemos al mejor.

¿Teme una encerrona en el Estadio de La Florida con capacidad para cinco mil almas?

El fútbol y los años me enseñaron que la grada ayuda pero no juega. El fútbol es en el verde y el césped es maravilloso. Se trata de un campo sensacional y como decía Paco Castellano: ‘El que no sepa jugar en esa superficie es que no sabe jugar al fútbol’.

Del joven meta Sione a la furia uruguaya de Facu o Pato, sin obviar la potencia de Moha o el arte de Castaño.¿Dónde radica el secreto de su equipo?

La clave reside en creer. La directiva ha creído en la forma de jugar desde el inicio y los jugadores también. Todos han creído, nunca hemos dudado. Cuando crees en algo con una fe ciega tienes mucho camino andado. Las creencias y esa forma de apoyarse el uno en el otro resulta capital. Los futbolistas en la directiva y viceversa. Es un matrimonio perfecto.

Maxi Barrera, junto a su segundo, Aday Gil, en el banquillo del Unión Sur Yaiza. / LA PROVINCIA / DLP

Panadería Pulido San Mateo o la UD San Fernando ascendieron y bajaron al año siguiente. Usted denunció una falta alarmante de infraestructuras y de estructura deportiva. ¿Cuenta con ello si sube en Lanzarote?

Actualmente no, pero el club ha trabajado todo el año para crear una infraestructura sólida por la meta del ascenso. Si lo logramos, tendremos una infraestructura sólida. Nos faltarían las instalaciones, que no depende del club sino de las instituciones públicas. Pondremos todo de nuestra parte. No sé si lo lograremos, pero trabajo duro no faltará. Estamos capacitados para crecer, lo vamos a lograr.

Vestuarios de La Florida, restan unos minutos para iniciar la contienda de la épica. ¿Tira de la banda sonora de Gladiator para motivar a sus pupilos?

Mi trabajo es todo lo contrario, quitar esa pizca de motivación. Un exceso te puede llevar a cometer errores. Hay que tener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones, un exceso de motivación provoca que compitas muy intenso e impulsivo. Así no puedes pensar de forma adecuada para interpretar nuestro juego. Jugamos pensando mucho. Hace falta esa paciencia y un exceso de motivación es, malo. Simplemente es fútbol, quiero que hagamos lo que hemos hecho todo el año.

¿Qué sueldo perciben sus jugadores? ¿Cuántos son de índole profesional? ¿Y amateur?

Se trata de una mezcla de futbolistas que se dedican de forma exclusiva al deporte y otros lo compatibilizan con su trabajo. Son sueldos para ganarse la vida y no para comprarse un Porsche. Sí para comer y estar feliz en la Isla. Luego están los que trabajan por la mañana y entrenan por la tarde como yo y mi cuerpo técnico.

¿A qué se dedica?

A una empresa de distribución de alimentación: Dimax Gestión.

Su carrera está vinculada al talento de Enrique Castaño. Es el termómetro del Sur Yaiza.

Es el futbolista que entiende el fútbol como lo entiendo yo, pero él lo ejecuta. Lo hace todo como yo lo haría, incluso los errores. Es de superior categoría. Me lo llevé al Gran Tarajal, Unión Puerto, Lanzarote, Yaiza...Veo mucho fútbol y no existe un mediocentro como Castaño en Tercera División.

Rivacoba, presidente del Portugalete, lamentó las condiciones del Municipal de Yaiza: «El aire estaba mezclado con arena volcánica y el campo es el peor que he visto». ¿Qué opina?

Hace mucho que ya me dejan de doler las cosas que carecen de sentido. Me parecen una falta de respeto. Ir a casa de alguien a insultarles con eso del aire que respira. El trato fue genial y esas valoraciones no están a la altura del Portugalete; son desafortunadas. Si es un error, como canarios que somos, le perdonamos. Si es lo que piensa, deja mucho que desear como persona.

Usted, Deogracia, Mingo Oramas, Chus Trujillo, Miguel Ángel Ramírez...¿Y para cuando un técnico de la tierra en la UD?

Antes había un complejo de inferioridad por la falta de oportunidades. Pero no es cierto, ni real. Técnicos canarios hay muchos y preparados como Deogracia, Mingo Oramas, Ramírez, Jero, Chus Trujillo...Han puesto el listó muy alto y nos hemos quitado el complejo. Estamos listos para el escenario profesional, otra cosa es que te llegue la oportunidad. Eso lo veo más difícil, es más fácil apostar por un técnico de madrileño de 34 años que por un canario.

El Celta tiró de Giráldez. Lobera, Pimienta...¿Hay miedo en los directores deportivos de fichar a un técnico canario?

A todos esos entrenadores, alguien les dio una oportunidad. Muchas veces fue la UD. El canario no está valorado como el resto, hay que hacer méritos para que no existan excusas y para que tengan la obligación de atreverse.

¿Cómo analiza el batacazo de Las Palmas Atlético?

Tiene una camada increíble y Raúl Martín es un entrenador fantástico. Hace falta paciencia, la misma que tuvo el CD Tenerife B la tuvo con Mazinho. Todo se reduce a la paciencia en el proceso.

¿La foto enmarcada de un técnico referencia que tiene en su mesa de noche?

Ninguno, pero de todos aprendo.

¿Hay prima por el ascenso?

Hay una prima deportiva y sentimental que supone llegar a la cúspide a nivel territorial a este escudo. Ni con todo el dinero del mundo puede compensar la satisfacción y orgullo de lograrlo con el Unión Sur Yaiza. Va más allá de lo monetario.