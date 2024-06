El Fiestas Fundacionales, para el ‘Villa de Agüimes Ybarra’

La Vela latina canaria celebró las Fiestas Fundacionales de San Juan con una espectacular regata que resultó muy accidentada, con hasta seis trabucadas y un babor-estribor entre el hasta ahora líder de la Copa Isla de Gran Canaria, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, y el Unión Arenales. La regata, patrocinada por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, fue dominada por el Villa de Agüimes, que se coloca en el primer puesto de la general.

Con más de 18 nudos, el recorrido por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria no fue cómodo para los botes, que lucharon contra el viento por llegar a la meta negociando las balizas de Cardoso, Castillo de San Cristóbal y Fuente Luminosa. No tardarían en llegar los problemas para los botes, desde la salida varios sufrieron las adversas condiciones meteorológicas. Así, trabucaron el Porteño Siscocan Sabor a Gloria, el Chacalote A Blue Thing in the Cloud, el Poeta Tomás Morales Clipper, el Minerva Idamar Atlantic, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche. Estos dos últimos trabucaron tras sufrir un babor-estribor.

El Villa de Agüimes Ybarra, patroneado por Alejandro Rodríguez, hizo el mejor tiempo de la tarde con 1:11:06. A casi tres minutos llegó el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas de Manri Rodríguez. El podio del Concurso Fiestas Fundacionales lo cerró el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, a 4:03 del vencedor.

El Disa Roque Nublo ULPGC, que salió en primer posición, terminó la regata haciendo el cuarto mejor tiempo, seguido del Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, el Spar Guerra del Río y el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, todos ellos con bastantes problemas durante la navegación.

Cinco botes retirados

De los seis botes trabucados tan solo uno logró volver a navegar y completar el recorrido por el campo de regatas. El Minerva Idamar Atlantic trabucó y llegó a la meta a más de 25 minutos del primer clasificado. El resto de los botes accidentados se vieron obligados a retirarse de la regata.

Tras la disputa de cinco pruebas, la clasificación general de la Copa Isla de Gran Canaria cuenta con nuevo líder, el Villa de Agüimes Ybarra, con 9 puntos. Le sigue el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, con 12 puntos, y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con 21 puntos, tras sumar 14 después de su retirada en este Concurso Fiestas Fundacionales de San Juan.

La próxima semana la Vela latina celebrará una doble cita en la bahía capitalina con la disputa de la sexta jornada del Campeonato Aguas de Teror el sábado y la tercera eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja, el domingo.