El pesaje oficial del I Total MMA Gran Canaria anticipa una espectacular jornada en el Gran Canaria Arena

El pesaje oficial de los 22 peleadores que van a protagonizar la I edición del apasionante Total MMA Gran Canaria sirve de preámbulo perfecto para la gran cita de mañana, a partir de las 17:00 horas, en la pista central del Gran Canaria Arena. En el propio Gran Canaria Arena se celebró este viernes el esperado cara a cara de los peleadores en la víspera de uno de los mejores eventos de MMA que se pueden ver en Canarias y en España.

El encuentro con los rivales y la báscula dejó momentos de tensión, expectación, miradas cruzadas, pero también mucho respeto y, sobre todo, el objetivo cumplido de dar el peso establecido para poder demostrar sus habilidades en la jaula. Así, el I Total MMA Gran Canaria abrirá el sábado las puertas a los aficionados a las 16:00 horas y, una hora más tarde, se celebrarán, para abrir boca, las tres peleas preliminares que enfrentarán a los amateurs Dereck Estévez vs Karrel Plascencia, Aarón Ovallés vs Jadhiel Marrero y a Yere Martín vs Benni.

Acto seguido, llegará el plato fuerte con los ocho combates profesionales que medirán en la primera pelea a dos brasileños, Lucas “Lucao” Tenorio y Marcus Schmitz “Alemao”. El segundo combate enfrentará al canario Antonio Santana y al francés Florian Samy, mientras el peleador de origen rumano Adrian Prisiceanu se verá las caras con Iramar Frota en la tercera pelea.

Por su parte, el malagueño Daniel Ladero y el francés Jean Bueno protagonizarán el cuarto combate de la velada, mientras que el deportista palmero Darwin Rodríguez y el francés Michael Douglas “Mamute” se enfrentarán en la quinta pelea. El grancanario Omar Santana y el costamarfileño Yacouba Sare, apodado “Force Speciale”, dirimirán sus diferencias en la sexta pelea. La penúltima servirá para ver en acción al también grancanario Kevin Cordero y al brasileño, Adriano Ramos.

El combate estrella será el octavo y último y está reservado al teldense Juanma Suárez y al ucraniano, Alexey Logvinenko. Precisamente, Juanma Suárez señaló, tras la celebración del pesaje oficial, que “el peso es lo que peor se lleva, pero en esta ocasión lo he dado bastante cómodo y estoy preparado para dar el mayor espectáculo posible mañana en un gran escenario como es el Gran Canaria Arena”.

En la misma línea se manifestó Kevin Cordero al asegurar que ”lo más difícil está hecho, dar el peso, y ahora voy a por el siguiente objetivo: lograr la victoria”. Las entradas se pueden adquirir en el portal www.entradascanarias.com y en los siguientes puntos de venta: Bushido Sport Las Terrazas, Bushido Sport Las Palmas, Peluquería The Room, Peluquería Spark BarberShop, gimnasio TFG, Gimnasio TaZ Jinamar y Fit Shop Las Palmas.