Pueblo Guanche no falla y lidera en solitario el Campeonato

La Vela Latina Canaria retomó el Campeonato Aguas de Teror con la disputa de una reñida séptima jornada. La competición más importante del calendario botero rebasa su ecuador con una regata marcada por los roles de viento y los 14 nudos de velocidad en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Las tradicionales pegas de bote contra bote fueron muy interesantes y dejan muy abierta la clasificación general.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se hace con el liderato en solitario después de vencer su pega a otro aspirante, el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas. Los de José Ponce se impusieron a los de Manri Rodríguez desde el inicio y le sacaron casi 5 minutos de ventaja, la mayor de la jornada.

El Spar Guerra del Río perdió opciones por el título tras verse superado por el Minerva Idamar Atlantic. El bote patroneado por Israel Cabrera se impuso por más de 3 minutos al de Airam Saavedra, que cae a la segunda posición de la general.

/ La Provincia

La segunda plaza la comparte con el Unión Arenales de Javier Barreto, que no tuvo problemas para superar al Chacalote A Blue Thing in the Cloud, que se retiró tras trabucar.

El Villa Agüimes Ybarra mantiene intacta sus opciones por el título, con dos regatas menos que los primeros clasificados y tan sólo una perdida. Los de Alejandro Rodríguez hicieron el mejor tiempo de la tarde (1:05:07) y se impusieron por 2:53 al Porteño Siscocan Sabor a Gloria.

Destacar también los triunfos del Disa Roque Nublo ULPGC y del Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas en sus pegas ante el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, respectivamente.

A las 12:00 horas del domingo más Vela Latina Canaria

Sin apenas descanso, siete botes volverán al mar para celebrar la tercera eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación la Caja de Canarias, de la que quedarán eliminados los dos botes que hagan peor tiempo.

/ La Provincia

El orden de salida de salida será el siguiente: Saldrá en primer lugar el Villa de Agüimes Ybarra, seguido del Spar Guerra del Río, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, el Unión Arenales, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas y, en último lugar, el Minerva Idamar Atlantic.

Los aficionados a la Vela Latina Canaria podrán disfrutar de la regata desde tierra gracias al dispositivo de seguridad que permite el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima, así como del servicio especial gratuito de Guaguas Municipales. También podrán seguir la retransmisión en directo a través de las redes sociales de la Federación.