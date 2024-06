Los canarios Marino Gil y Liam Dunkerbeck, avanzan a octavos de final en Pozo Izquierdo

La segunda jornada de acción en la playa de Pozo Izquierdo de la 36 edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2024, ha sido nuevamente testigo de la agudeza de los riders, esta vez, de los competidores profesionales en la modalidad de Olas, quedando definida la clasificación para octavos de final en la categoría masculina de la eliminación simple. Hasta el momento, los riders locales Liam Dunkerbeck y Marino Gil han cumplido con las expectativas ganando sus respectivas mangas.

Marino Gil, que el pasado año quedó subcampeón tras Marcilio Browne, fue el gran destacado de la jornada de este domingo con una valoración de 26,72, consiguiendo el mejor salto del día con un Double Forward, valorado en 9,38 puntos, al que añadió un Backloop de 7,22 puntos. "Este año espero tener suerte y poder ganar. Y si no es así, un buen resultado siempre se agradece para seguir a tope", señaló Marino Gil, quien resaltó que "tenía mucha ganas de competir y empezar el día de hoy ganando la manga me sienta bien y me ve bastante motivado e ilusionado".

Por su parte, Liam Dunkerbeck, la gran promesa de los Sub21 en este campeonato, tuvo una sólida actuación con una puntuación de 20,68, con un Double Forward de 7,55 y un Backloop de 6,38 puntos, que le dio el pase a la siguiente ronda.

Segundo día de acción vio como los mejores windsurfistas del mundo / La Provincia

El hispano-alemán, originario de la playa grancanaria de Vargas, Philip Köster, también resultó vencedor en su ronda, obteniendo la segunda mejor puntuación de la tarde con 24,28, realizando un Pushloop de 6,88 puntos y un espectacular Double Forward de 7,90 puntos. Köster comienza así su camino hacia su octavo título en Pozo Izquierdo después de un 2023 en el que no pudo competir en plenas condiciones por una fractura en el pie. Aún así, consiguió terminar en un meritorio quinto puesto.

Philip Köster señaló que "el campeonato ha empezado muy bien para mí. En la primera manga me ha ido super bien con buen viento y buenas olas, por lo que ha sido bastante fácil jugar con las condiciones. Estoy contento con las maniobras que he podido hacer y, a partir de ahora, a ver lo que pasa".

Alessio Stillrich fue otro de los canarios que destacó durante esta jornada dominical al ganar su manga con una valoración de 23,26 puntos. Mientras que el vigente campeón de 2023, el brasileño Marcilio Browne dió la sorpresa negativa del día al quedar fuera de la eliminatoria simple.

El resto de clasificados para los octavos de final son los españoles Víctor Fernández, que va segundo en la clasificación general de la temporada 2024; el venezolano Ricardo Campello; los franceses Thomas Traversa, Antoine Martin, Arthur Arutkin y Antony Ruenes; el japonés Takuma Sugi; el italiano Samuele Ferraro; el alemán Leon Jamaer; el belga Dieter Van der Eyken; y el británico Robby Swift.

36 edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2024 / La Provincia

En la categoría femenina, las canarias María Morales y Alexia Kiefer, que en la categoría Sub21 ya demostraron su calidad copando las dos primeras posiciones, avanzaron a la siguiente fase. En esta ronda, también destacaron la campeona del mundo 2023 la favorita al título en Pozo Izquierdo, la arubense Sarah-Quita Offringa; la española Julia Pasquale; la suiza Pauline Katz; la alemana Lina Erpenstein; la francesa Lisa Wermeister; la líder de la Sub 18, Sol Degrieck.

Actividades del día

Durante la mañana de este domingo, los asistentes al evento pudieron disfrutar del 'Especial Día de Canarias', que contó con la actuación del grupo de música canaria, La Parranda del Salitre, y una degustación de productos canarios. A continuación, la carpa disfrutó de la sesión de un DJ residente y actividades infantiles.